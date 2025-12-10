Óriási károk: így buktak orbitálisat külföldön a Tisza-adóval

A leggazdagabbak „királynőként mozognak a sakktáblán”

A leggazdagabbak vagyonszerzésére vonatkozó törvényeket a legtöbb országban a középosztálynak számító réteg sem támogatja. Egyszerűen azért, mert ők is tudják: rajtuk fog csattanni az ostor, hiszen a legtehetősebbek mindig fognak találni megoldást arra, hogy kibújjanak a már túlzottan kényelmetlen kötelezettségek alól.

Svájcban november 30-án az emberek háromnegyede szavazott az 50 millió svájci frankot meghaladó örökségekre kivetett 50 százalékos vagyonadó-tervezet ellen. Ez jócskán meghaladta az előzetes közvélemény-kutatások elvárásait is. A javaslatot a szociáldemokraták ifjúsági tagozata tette, azzal a vízióval, hogy az így befolyt pénzt a környezetvédelmi problémák megoldására fordíthatja az állam, azonban az anyagilag igencsak tudatos svájciak belátták, hogy nemcsak a környezetvédelemre, de másra sem lesz elég pénz az államkasszában a javaslat elfogadásával.

Egészen egyszerűen azért, mert a gazdagok túlzott megadóztatásának ígérete elűzheti az országból azokat, akik egyébként a legtöbbet adóznak.

Még maga a svájci kormány sem támogatta a javaslatot, és a szavazás előtt annak elutasítására szólította fel az embereket.

A szavazás előtt Peter Spuhler svájci milliárdos, a svájci vasútgyártó cég, a Stadler Rail alapítója a Tagesanzeigernek azt nyilatkozta, hogy ha megszavazzák az új adót, kénytelen lesz családjával együtt elhagyni az országot, ugyanis olyan mértékű adóterheket rónának rájuk, amit már nehezen tudnának kifizetni. És nem Spuhler az egyetlen, aki az ország elhagyását fontolgatta.

A legtöbb milliárdos az adótervezet hallatán konzultált az ügyvédjeivel, a szavazás pillanatára pedig mindent előkészítettek ahhoz, hogy adott esetben azonnal elhagyhassa az országot.

Stefan Legge, a svájci St. Gallen Egyetem közgazdásza, aki kutatásokat végzett az új adó bevezetésének lehetséges hatásairól, úgy fogalmazott:

„Ha célba veszed a szupergazdagokat, számolnod kell azzal, hogy ők úgy mozognak, mint a királynő a sakktáblán. Rengeteg lépésük van. Számtalan lehetőségük az adóik optimalizálására”

– jelentette ki.

Az „adóztassák meg a gazdagokat” egy népszerű szlogen, de a gyakorlatban szinte sosem működik – írta meg a svájci szavazás előtt a Swissinfo, de hasonló következtetésekre jutott elemzésében a Financial Times, és a The Economist elemzője is, akik azt fejtegetik, miért nem jó ötlet a vagyonadó bevezetése, még ha annak is tűnik.

A nemzetközi példák, a szakértői elemzések és az általános hozzáállás mind azt mutatják, hogy a gazdagok vagyonának jelentős megadóztatása egy olyan elképzelés, amely minden társadalomban felmerült már, azonban a gyakorlatban az látszik, hogy a legtehetősebbek minden esetben fognak találni kibúvókat, és az adó végső kárvallottjai éppen az állampolgárok és az állam lesznek.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás