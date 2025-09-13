Magyar Péterék adóreceptje nemzetközi szinten is bukás

Azóta, hogy Sébastien Lecornu kedden miniszterelnök lett – ő Macron harmadik miniszterelnöke a tavalyi, rosszul időzített előrehozott választások óta –, mindenki a „Zucman-adóról” beszél – írja a France24.

A mérsékelt baloldal azt ígérte, hogy megbuktatja Lecornu kabinetjét, ha nem támogatja az adót.

A leendő miniszterelnöknek azonban a konzervatívok támogatására is szüksége van, akik számára a gazdagok megadóztatása kényes téma.

A megoldás kulcsa lehet a Gabriel Zucman közgazdászról elnevezett vagyonadó, amelyet a francia Le Nouvel Obs „adóztatás Zorrójának” nevezett. Zucman javaslata szerint legalább 2 százalékos adót kellene kivetni azoknak a magánszemélyeknek, akiknek vagyona meghaladja a 100 millió eurót.