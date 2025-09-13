Ft
09. 13.
szombat
Magyar Péterék adóreceptje nemzetközi szinten is bukás

2025. szeptember 13. 17:39

Nehéz helyzetben van az új francia kormányfő.

2025. szeptember 13. 17:39
null

Azóta, hogy Sébastien Lecornu kedden miniszterelnök lett – ő Macron harmadik miniszterelnöke a tavalyi, rosszul időzített előrehozott választások óta –, mindenki a „Zucman-adóról" beszél – írja a France24.

A mérsékelt baloldal azt ígérte, hogy megbuktatja Lecornu kabinetjét, ha nem támogatja az adót. 

A leendő miniszterelnöknek azonban a konzervatívok támogatására is szüksége van, akik számára a gazdagok megadóztatása kényes téma.

A megoldás kulcsa lehet a Gabriel Zucman közgazdászról elnevezett vagyonadó, amelyet a francia Le Nouvel Obs „adóztatás Zorrójának" nevezett. Zucman javaslata szerint legalább 2 százalékos adót kellene kivetni azoknak a magánszemélyeknek, akiknek vagyona meghaladja a 100 millió eurót.

Ez körülbelül 1800 francia háztartást érintene, és a közgazdász szerint akár évi 20 milliárd eurót is hozhatna – ami majdnem a fele a héten François Bayrou kormányát megbuktató megszorító költségvetés tervezett megtakarításának. 

Más szakértők azonban vitatták Zucman számításait, szerintük az adó éves bevétele inkább 5 milliárd euró lehet.

Zucman a Le Monde csütörtöki interjújában úgy érvelt, hogy nem várható el a franciáktól a megszorító intézkedések elfogadása, amíg a milliárdosok ilyen kevés adót fizetnek.

Nyitókép: Mohammed BADRA / POOL / AFP

vamonos-4
2025. szeptember 13. 18:13
"eat the rich" altalaban nem mukodik a gyakorlatban mega-gazdagek kimentik a vagyont vmi adoparadicsomba mondjuk a NEResek mar igy is pumpaljak Dubaiba, Becsbe, Nyujorkba....de ennel sokkal nagyobb jelentosege van a soha ki nem fizetendo 20 mrd euronak prucellbol Nem latszik a feny az alagut vegen Magyarorszagnak, ha marad, ha bukik, mar az is csoda lesz ha nem bukunk le Bulgaria ala :(
SzaboGeza
2025. szeptember 13. 18:11
Magyar Péter maga a BUKÁS!!!! Azért találták ki, hogy általa ismét zsigerileg legyünk kifosztva, MEGINT!!!! A RÉGI SZÉP IDŐKET AKARJÁK, AMIKOR AZ IMPEXEK, DOLLÁROK MILLIÓIT LAPÁTOLTÁK KI AZ ORSZÁGBÓL.....!!!!!!!!!!! De ezért nem verték el a seggét senkinek!!!!!! Pedig igény lenne rá!!!!:)))
karcos-2
2025. szeptember 13. 17:59
Arra fel kell készülni bárki is nyer hideg polgárháború lesz Magyarországon
csulak
2025. szeptember 13. 17:51
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
