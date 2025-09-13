Magyar Péterék adóreceptje nemzetközi szinten is bukás

Macron repetázik: már az 5. miniszterelnököt is kijelölte – elvileg ő már „tudja, hogyan kell politizálni”
Lecornu-nak gyorsan be kell bizonyítania tárgyalási képességeit.
Nehéz helyzetben van az új francia kormányfő.
Azóta, hogy Sébastien Lecornu kedden miniszterelnök lett – ő Macron harmadik miniszterelnöke a tavalyi, rosszul időzített előrehozott választások óta –, mindenki a „Zucman-adóról” beszél – írja a France24.
A mérsékelt baloldal azt ígérte, hogy megbuktatja Lecornu kabinetjét, ha nem támogatja az adót.
A leendő miniszterelnöknek azonban a konzervatívok támogatására is szüksége van, akik számára a gazdagok megadóztatása kényes téma.
A megoldás kulcsa lehet a Gabriel Zucman közgazdászról elnevezett vagyonadó, amelyet a francia Le Nouvel Obs „adóztatás Zorrójának” nevezett. Zucman javaslata szerint legalább 2 százalékos adót kellene kivetni azoknak a magánszemélyeknek, akiknek vagyona meghaladja a 100 millió eurót.
Ez körülbelül 1800 francia háztartást érintene, és a közgazdász szerint akár évi 20 milliárd eurót is hozhatna – ami majdnem a fele a héten François Bayrou kormányát megbuktató megszorító költségvetés tervezett megtakarításának.
Más szakértők azonban vitatták Zucman számításait, szerintük az adó éves bevétele inkább 5 milliárd euró lehet.
Zucman a Le Monde csütörtöki interjújában úgy érvelt, hogy nem várható el a franciáktól a megszorító intézkedések elfogadása, amíg a milliárdosok ilyen kevés adót fizetnek.
Nyitókép: Mohammed BADRA / POOL / AFP
