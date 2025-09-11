Macron repetázik: már az 5. miniszterelnököt is kijelölte – elvileg ő már „tudja, hogyan kell politizálni”

Elszabadult a pokol Franciaországban: az új miniszterelnök beiktatása tömeges zavargásokat váltott ki (VIDEÓ)
A tüntetők utakat zártak le és tüzeket gyújtottak.
Lecornu-nak gyorsan be kell bizonyítania tárgyalási képességeit.
Franciaország két év alatt ötödik miniszterelnöke Emmanuel Macron elnök régi bizalmasa, akinek most az a feladata, hogy megfékezze a rakoncátlan parlamentet, elfogadassa a költségvetést, és talán megőrizze főnöke hatalmát – írja elemzésében az Euractiv.
A 39 éves Sébastien Lecornu egész életében politikus volt. 19 évesen parlamenti asszisztens, Vernon kisváros polgármestere, 2017-ben Macron első kormányának miniszterhelyettese, 2018-tól a helyi önkormányzatok minisztere, 2020-tól a francia tengerentúli területek minisztere, végül 2022-től egészen a eddig a hétig hadügyminiszter.
Amikor a centristák miniszterelnöke, François Bayrou kormánya megbukott a bizalmi szavazáson Macron Lecornuhoz fordult, hogy megpróbáljon véget vetni a káosznak, amelyeket Macron saját meglepő lépése váltott ki 2024 júniusában, amikor előrehozott választásokat hirdetett.
Az Elysée kedden sajtóközleményben közölte, hogy Lecornu feladata „a parlamentben képviselt politikai erőkkel való konzultáció” a költségvetés elfogadása érdekében.
„Kiváló kommunikátor” – nyilatkozta az Euractivnak Cédric Perrin, a konzervatív Les Républicains (LR) szenátora, aki Lecornuval szorosan együttműködött a szenátus külügyi, védelmi és fegyveres erők bizottságának elnökeként. „Intelligens ember, aki ért a politikához.”
Lecornu nyolc év alatt hét kabinetátalakítást is sértetlenül vészelt át, miközben a választási vereségek halmozódtak, és a miniszterek jöttek-mentek.
A Le Monde megjegyzi, hogy Lecornu állítólag az elnök bizalmát élvezi, olyannyira, hogy olyan érzékeny kérdésekben, mint a közel-keleti vagy a nukleáris politika, az elnök szóvivőjeként is fellép. A jelenlegi politikai helyzetben ez a közelség hátrányos lehet.
„Nehéz lesz megbeszéléseket kezdeményezni egy macronistával, aki az első naptól kezdve elfogadta és támogatta mindazt, ami 2017 óta történt”
– mondta Emmanuel Maurel kommunista képviselő az Euractivnak.
Lecornu soha nem riadt vissza attól, hogy minden párttal tárgyaljon, tavaly diszkréten találkozott Marine Le Pen-nel is, hogy megvitassák az ukrajnai háborút. De az Euractiv szerint ez a nyitottság nem biztos, hogy elég lesz a Nemzetgyűlés megfékezéséhez.
Le Pen kedden az X-en írta, hogy új parlamenti választások „elkerülhetetlenek”. A Nemzeti Tömörülés (RN) elnöke, Jordan Bardella csupán hangsúlyozta, hogy az új miniszterelnököt „cselekedetei alapján” fogják megítélni.
A baloldal pedig várhatóan be fog nyújtani egy új bizalmatlansági indítványt Lecornu ellen a következő parlamenti ülésszak első napján – hivatalosan október 1-jén, de talán még korábban. A Zöldek elítélték Lecornu kinevezését, mint „provokációt”. Eközben a Szocialista Párt (PS) kiadott egy nyilatkozatot, miszerint Macron „kockáztatja a társadalmi haragot és az intézményi patthelyzetet”.
Az új miniszterelnök várhatóan a következő napokban találkozik a szakszervezetekkel és a politikai erőkkel.
„Meg fogjuk csinálni”
– hangsúlyozta Lecornu szerdán délután, amikor átvette a tisztséget a leköszönő Bayrou miniszterelnöktől. „Változásokra lesz szükség, nemcsak a formában és a módszerekben, hanem a tartalomban is.”
