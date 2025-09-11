Macron repetázik: már az 5. miniszterelnököt is kijelölte – elvileg ő már „tudja, hogyan kell politizálni”

Franciaország két év alatt ötödik miniszterelnöke Emmanuel Macron elnök régi bizalmasa, akinek most az a feladata, hogy megfékezze a rakoncátlan parlamentet, elfogadassa a költségvetést, és talán megőrizze főnöke hatalmát – írja elemzésében az Euractiv.

A 39 éves Sébastien Lecornu egész életében politikus volt. 19 évesen parlamenti asszisztens, Vernon kisváros polgármestere, 2017-ben Macron első kormányának miniszterhelyettese, 2018-tól a helyi önkormányzatok minisztere, 2020-tól a francia tengerentúli területek minisztere, végül 2022-től egészen a eddig a hétig hadügyminiszter.

„Kiváló kommunikátor”

Amikor a centristák miniszterelnöke, François Bayrou kormánya megbukott a bizalmi szavazáson Macron Lecornuhoz fordult, hogy megpróbáljon véget vetni a káosznak, amelyeket Macron saját meglepő lépése váltott ki 2024 júniusában, amikor előrehozott választásokat hirdetett.