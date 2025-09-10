Ft
miniszterelnöki Franciaországban Párizsban rendőrség Sébastien Lecornu

Elszabadult a pokol Franciaországban: az új miniszterelnök beiktatása tömeges zavargásokat váltott ki (VIDEÓ)

2025. szeptember 10. 12:40

A tüntetők utakat zártak le és tüzeket gyújtottak.

2025. szeptember 10. 12:40
null

Franciaországban tüntetések törtek ki az újonnan kinevezett miniszterelnök Sébastien Lecornu kapcsán – számolt be a New York Post és a Visegrád 24.

A tüntetők utakat zártak le és tüzeket gyújtottak. 

A rendőrség Párizsban és Franciaország más városaiban is könnygázgránátokkal próbálja visszaszorítani a zavargásokat. A belügyminiszter közlése szerint már a tiltakozás első óráiban közel 200 embert vettek őrizetbe.

Nyitókép: X / Visegrád 24

***

