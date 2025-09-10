Elszabadult a pokol Franciaországban: az új miniszterelnök beiktatása tömeges zavargásokat váltott ki (VIDEÓ)

Macron ismét saját emberét tolja előre – kormányfőként a túlélésért küzdhet
Franciaország új miniszterelnököt kapott. Az előző kormányfő kilenc hónap után távozott.
A tüntetők utakat zártak le és tüzeket gyújtottak.
Franciaországban tüntetések törtek ki az újonnan kinevezett miniszterelnök Sébastien Lecornu kapcsán – számolt be a New York Post és a Visegrád 24.
A rendőrség Párizsban és Franciaország más városaiban is könnygázgránátokkal próbálja visszaszorítani a zavargásokat. A belügyminiszter közlése szerint már a tiltakozás első óráiban közel 200 embert vettek őrizetbe.
Nyitókép: X / Visegrád 24
