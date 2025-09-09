Macron ismét saját emberét tolja előre – kormányfőként a túlélésért küzdhet

Az előző miniszterelnök, François Bayrou mindössze kilenc hónap után bukott meg, ő volt a negyedik francia miniszterelnök öt év alatt.

Lecornu most egyszerre lesz kénytelen szembenézni a gazdasági válsággal és egy országos tiltakozáshullám veszélyével. Szerdára egész Franciaországra kiterjedő tüntetéseket és útlezárásokat hirdettek, majd szeptember 18-án országos szakszervezeti sztrájk következik.

A francia elnöki hivatal közlése szerint Macron arra kérte Lecornu-t, hogy „konzultáljon a parlamenti pártokkal a költségvetés elfogadása és az elkövetkező hónapok döntéseihez szükséges megállapodások kialakítása érdekében”.