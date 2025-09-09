Macron ismét saját emberét tolja előre – kormányfőként a túlélésért küzdhet

Roppant kínos: nem is telt el egy év, máris óriási slamasztikában van Macron, inog az elnöki szék
Miniszterelnöke megbukott, a fél ország lázadásra kész, a vérét akarják a Nemzetgyűlésben és az utcán is.
Franciaország új miniszterelnököt kapott. Az előző kormányfő kilenc hónap után távozott.
Ezt is ajánljuk a témában
Miniszterelnöke megbukott, a fél ország lázadásra kész, a vérét akarják a Nemzetgyűlésben és az utcán is.
Az előző miniszterelnök, François Bayrou mindössze kilenc hónap után bukott meg, ő volt a negyedik francia miniszterelnök öt év alatt.
Lecornu most egyszerre lesz kénytelen szembenézni a gazdasági válsággal és egy országos tiltakozáshullám veszélyével. Szerdára egész Franciaországra kiterjedő tüntetéseket és útlezárásokat hirdettek, majd szeptember 18-án országos szakszervezeti sztrájk következik.
A francia elnöki hivatal közlése szerint Macron arra kérte Lecornu-t, hogy „konzultáljon a parlamenti pártokkal a költségvetés elfogadása és az elkövetkező hónapok döntéseihez szükséges megállapodások kialakítása érdekében”.
Azzal, hogy Macron ismét saját politikai táborából nevezett ki kormányfőt, sokak szerint az érzéketlenségét bizonyítja, és azt, hogy nem hajlandó tudomásul venni az előrehozott választás kudarcát.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
***