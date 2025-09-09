Ft
Macron káosz kormányfő Sébastien Lecornu Franciaország miniszterelnök

Macron ismét saját emberét tolja előre – kormányfőként a túlélésért küzdhet

2025. szeptember 09. 21:32

Franciaország új miniszterelnököt kapott. Az előző kormányfő kilenc hónap után távozott.

2025. szeptember 09. 21:32
null

Emmanuel Macron francia elnök a megosztott parlamentben uralkodó káosz közepette Sébastien Lecornu távozó védelmi minisztert nevezte ki miniszterelnöknek – számolt be a CNN.

Az előző miniszterelnök, François Bayrou mindössze kilenc hónap után bukott meg, ő volt a negyedik francia miniszterelnök öt év alatt.

Lecornu most egyszerre lesz kénytelen szembenézni a gazdasági válsággal és egy országos tiltakozáshullám veszélyével. Szerdára egész Franciaországra kiterjedő tüntetéseket és útlezárásokat hirdettek, majd szeptember 18-án országos szakszervezeti sztrájk következik.

A francia elnöki hivatal közlése szerint Macron arra kérte Lecornu-t, hogy „konzultáljon a parlamenti pártokkal a költségvetés elfogadása és az elkövetkező hónapok döntéseihez szükséges megállapodások kialakítása érdekében”.

Azzal, hogy Macron ismét saját politikai táborából nevezett ki kormányfőt, sokak szerint az érzéketlenségét bizonyítja, és azt, hogy nem hajlandó tudomásul venni az előrehozott választás kudarcát.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

***

hexahelicene
2025. szeptember 09. 22:53
Sébastien Lecornu is meg fog bukni.
Nasi12
2025. szeptember 09. 22:17
Terhes lett😀
zakar zoltán béla
2025. szeptember 09. 21:42
ehun 21:39 Meg a többi élősködő, kétszínű,jellemtelen senkit!
ehun
2025. szeptember 09. 21:39
Micront kell elküldeni, ennyi
