Roppant kínos: nem is telt el egy év, máris óriási slamasztikában van Macron, inog az elnöki szék

Emmanuel Macron francia elnököt példátlan kihívás elé állítja kormánya bukása: François Bayrou miniszterelnököt a parlament bizalmatlansági szavazáson távolította el, 364 képviselő voksolt ellene, és mindössze 194-en támogatták.

Ez már a két éven belül kinevezett ötödik kormányfő, ami önmagában is a politikai instabilitást jelzi.

Az elnöknek napokon belül új kormányfőt kell találnia, ám kérdéses, hogy bármely utód képes lesz-e keresztülvinni a szükséges, több tízmilliárd eurós megszorításokat a súlyos adósságválságba sodródó Franciaországban – írja a Politico.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy szeptemberre országos sztrájkokat és tömegtüntetéseket hirdettek, miközben