Roppant kínos: nem is telt el egy év, máris óriási slamasztikában van Macron, inog az elnöki szék

Válságos helyzetben a francia politika: megbukott a miniszterelnök
Egyértelmű döntés született a bizalmi szavazáson.
Miniszterelnöke megbukott, az ország fele lázadásra kész, a Nemzetgyűlésben és az utcán is a vérét követelik. Közben több tízmilliárd eurós megszorításokat kellene keresztülvinnie.
Emmanuel Macron francia elnököt példátlan kihívás elé állítja kormánya bukása: François Bayrou miniszterelnököt a parlament bizalmatlansági szavazáson távolította el, 364 képviselő voksolt ellene, és mindössze 194-en támogatták.
Ez már a két éven belül kinevezett ötödik kormányfő, ami önmagában is a politikai instabilitást jelzi.
Az elnöknek napokon belül új kormányfőt kell találnia, ám kérdéses, hogy bármely utód képes lesz-e keresztülvinni a szükséges, több tízmilliárd eurós megszorításokat a súlyos adósságválságba sodródó Franciaországban – írja a Politico.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy szeptemberre országos sztrájkokat és tömegtüntetéseket hirdettek, miközben
Macron népszerűsége történelmi mélypontra zuhant
– rosszabb a megítélése, mint a 2018–2019-es sárgamellényes válság idején. Az elnök abban reménykedik, hogy sikerül megalakítania egy középutas, mérsékelt baloldali, centrista és konzervatív erőket tömörítő kisebbségi kormányt, ám a politikai realitások azt mutatják, hogy ez aligha sikerülhet.
A parlamenti erőviszonyok és Bayrou látványos bukása egyaránt arra utalnak, hogy Macron kísérlete kudarcra van ítélve.
Az ellenzék egyre inkább az elnököt teszi felelőssé a patthelyzetért. A szocialisták és a kommunisták Macron lemondását követelik, míg a radikális baloldal, valamint
a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés arra készül, hogy minden jövőbeli kormányzati megszorítást megfúrjon.
A középerők – a szocialisták és a konzervatívok – elméletileg adhatnának parlamenti többséget, ám mély ideológiai ellentéteik miatt gyakorlatilag lehetetlen kompromisszumot kötniük.
Mindez Franciaország kormányozhatatlanságát vetíti előre.
A közelgő, 2026-os helyhatósági választások miatt az ellenzék sem szívesen vállalná a politikailag mérgezett közös kormányzást, és egyre több hang szerint az egyetlen járható út az előrehozott választás.
Csakhogy ez sem oldaná meg a mélyen gyökerező válságot, amelyben Franciaország ma vergődik: egy eladósodott, széttagolt és bizalomvesztett ország, ahol minden irányból egyre szorosabbra zárul az elnök politikai mozgástere.
A papírforma érvényesült Párizsban, Marine Le Pen az elnök fejét és új választást követel.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP