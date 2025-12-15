Orbán Viktor: Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, akkor háború lesz! – (VIDEÓ)

Jön az EU-csúcs: eldől a befagyasztott orosz vagyon sorsa
Az Európai Unió kritikus hét előtt áll a csúcstalálkozó előtt.
„Hadüzenettel ér fel” - a miniszterelnök szerint az európai vezetők súlyos hibát követnének el a befagyasztott, 230 milliárd eurós orosz vagyon elkobzásával és Ukrajnának való átadásával. Orbán Viktor a Patrióta műsorában úgy fogalmazott: a lépés jogszerűtlen, beláthatatlan következményekkel járhat.
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején jelezte, 230 milliárd euró van az asztalon, mert ennyi a befagyasztott orosz vagyon. Ezt el akarják kobozni, és az ukránoknak akarják adni – tette hozzá.
Ebből nagy baj lesz, és előretol bennünket a háború ösvényén.
Ha ezt nem tudjuk megakadályozni, akkor ki kell belőle maradnunk – mondta Orbán Viktor.
Közölte, egy jogi bakugrással kétharmados többség kell a befagyasztott orosz vagyon befagyasztásának feloldásáról a legújabb szabályok szerint. Az átadás eseténe is bevezethetik a kétharmados szabályt, és ekkor a legfontosabb kérdés, hogy az orosz válaszcsapásokból kimaradjunk – tette hozzá. Az amerikaiak ezt az európai tervet nem támogatják – mondta. Az amerikaiaknak van igaztuk, akik ezt az összeget felhasználnák az orosz-amerikai rendezés során – tette hozzá.
Brüsszel több mint 100 milliárd eurót költöttek a háborúra, és a választóknak azt mondták, hogy nekik ez semmibe nem fog kerülni – ismertette Orbán Viktor. Ha kiderül, hogy ez nem így van, akkor számos kormány megbukhat. Éppen ezért akarnak az orosz vagyonhoz nyúlni – mondta. Világossá kell tenni, hogy ez az eljárás teljesen jogszerűtlen, és sért minden uniós jogelvet, éppen ezért az uniós bírósághoz fogunk fordulni – tette hozzá.
A csehek és a szlovákok azt mondják, amit mi. Belgium is egyelőre kitart.
Azzal a folyamattal élünk most együtt, hogy más úton halad Amerika és Nyugat-Európa. Az utóbbi kitart a globalista nézetek mellett, míg az amerikaiak a nemzetek kora nézet mellett áll – mondta Orbán Viktor.
Jó lenne, ha az uniós vezetők megvilágosodnának, és az amerikai béketárgyalások mellé állnának.
Ha nem lenne sikeres a legutóbbi nemzeti konzultáció, akkor nem tudnék kiállni a békepárti álláspont mellett – tette hozzá. Már régen felőröltek volna minket, ha nem lenne a magyarok álláspontja egységes – mondta.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a következő hét évben jóval kevesebbet költene mezőgazdaságra az EU. Éppen ezért tiltakoznak a gazdák – mondta.
A miniszterelnök szerint arról van szó, hogy a tagállami parlamentektől várják el, hogy adják oda a pénzt Brüsszelnek, és onnan küldenék a pénzt Ukrajnába. A cél, hogy ezeket a parlamenteket iktassák ki. Ez akkor történhet, amikor az uniós adósság olyan mértéket ér el, hogy a nemzeti parlamentek elveszítsék a jelentőségüket, és nem tudnak mit csinálni – tette hozzá.
Orbán Viktor rámutatott arra, hogy a NATO-főtitkár az uniós álláspontot képviseli és nem az amerikait. Így pedig az USA is belesodródhat egy háborúba. Ilyenre korábban nem volt példa – mondta.
Ráadásul könnyen korlátlan atomháború is kialakulhat, ezért lehet, hogy a holland ember nem is tudja, mit beszél.
Az amerikai új stratégiáról azt mondta, hogy az olyan mintha mi írtuk volna – közölte Orbán Viktor. A migráció európai hatásáról leírtakkal a kormányfő teljes mértékben egyetért, aminek a vége egy civilizációs megsemmisülés lehet a vége.
Most az a folyamat zajlik, hogy a globalista világkormányzás korszaka lezárul, és egy nemzeti alapú új világrend formálódik.
Az új amerikai elnök tevékenységének az eredménye, hogy mára komoly ellentét van a háborús ügyekben az EU és az USA között. A transzatlanti egység nem fog helyreállni, és a jövőben is ilyen viták lesznek – mondta.
Európa gyenge, mert míg az USA megőrizte a világgazdasági súlyát, míg az unió elvesztette azt – ismertette Orbán Viktor. Egyébként jómagam is erre számítottam 2010 óta Európa vonatkozásában – tette hozzá. A kormánypolitika ezekre az előfeltevésekre épül, erre adott válasz a konnektivitás is – mondta.
Nem zárhatjuk be magunkat az EU-ba sem, és a világ minden erős szereplőivel kapcsolatot kell kiépítenünk.
Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszel már 2018-ban és 2022-ben meg akarta buktatni a nemzeti kormányt. Lett egy nyílt törés Magyarország és Brüsszel között a migráció miatt, és ezért akarnak kormányváltást. A választás tétje, hogy a brüsszeli, vagy a magyar úton haladjunk tovább. Orbán Viktor közölte, a háború ügyében is szembefordult Magyarország Brüsszellel – tette hozzá. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, akkor háború lesz – zárta a beszélgetést a kormányfő.
Amint arról korábban hírt adtunk, a magyar miniszterelnök a héten részt vesz az EU-csúcson Brüsszelben. A kormányfő jelezte: óriási csatára számít.
