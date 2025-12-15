Ft
Ft
4°C
2°C
Ft
Ft
4°C
2°C
12. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
brüsszelben kormányfő orbán viktor

Orbán Viktor: Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, akkor háború lesz! – (VIDEÓ)

2025. december 15. 16:25

„Hadüzenettel ér fel” - a miniszterelnök szerint az európai vezetők súlyos hibát követnének el a befagyasztott, 230 milliárd eurós orosz vagyon elkobzásával és Ukrajnának való átadásával. Orbán Viktor a Patrióta műsorában úgy fogalmazott: a lépés jogszerűtlen, beláthatatlan következményekkel járhat.

2025. december 15. 16:25
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején jelezte, 230 milliárd euró van az asztalon, mert ennyi a befagyasztott orosz vagyon. Ezt el akarják kobozni, és az ukránoknak akarják adni – tette hozzá. 

Ebből nagy baj lesz, és előretol bennünket a háború ösvényén. 

Ha ezt nem tudjuk megakadályozni, akkor ki kell belőle maradnunk – mondta Orbán Viktor. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele

Több milliárd eurót kaphat Magyarország az Európai Uniótól – de van egy kemény feltétele
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Közölte, egy jogi bakugrással kétharmados többség kell a befagyasztott orosz vagyon befagyasztásának feloldásáról a legújabb szabályok szerint. Az átadás eseténe is bevezethetik a kétharmados szabályt, és ekkor a legfontosabb kérdés, hogy az orosz válaszcsapásokból kimaradjunk – tette hozzá.  Az amerikaiak ezt az európai tervet nem támogatják – mondta. Az amerikaiaknak van igaztuk, akik ezt az összeget felhasználnák az orosz-amerikai rendezés során – tette hozzá. 

Brüsszel több mint 100 milliárd eurót költöttek a háborúra, és a választóknak azt mondták, hogy nekik ez semmibe nem fog kerülni – ismertette Orbán Viktor. Ha kiderül, hogy ez nem így van, akkor számos kormány megbukhat. Éppen ezért akarnak az orosz vagyonhoz nyúlni – mondta. Világossá kell tenni, hogy ez az eljárás teljesen jogszerűtlen, és sért minden uniós jogelvet, éppen ezért az uniós bírósághoz fogunk fordulni – tette hozzá. 

A csehek és a szlovákok azt mondják, amit mi. Belgium is egyelőre kitart. 

Azzal a folyamattal élünk most együtt, hogy más úton halad Amerika és Nyugat-Európa. Az utóbbi kitart a globalista nézetek mellett, míg az amerikaiak a nemzetek kora nézet mellett áll – mondta Orbán Viktor. 

Jó lenne, ha az uniós vezetők megvilágosodnának, és az amerikai béketárgyalások mellé állnának. 

Ha nem lenne sikeres a legutóbbi nemzeti konzultáció, akkor nem tudnék kiállni a békepárti álláspont mellett – tette hozzá. Már régen felőröltek volna minket, ha nem lenne a magyarok álláspontja egységes – mondta. 

Így épül a brüsszeli birodalom


Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a következő hét évben jóval kevesebbet költene mezőgazdaságra az EU. Éppen ezért tiltakoznak a gazdák – mondta. 

A miniszterelnök szerint arról van szó, hogy a tagállami parlamentektől várják el, hogy adják oda a pénzt Brüsszelnek, és onnan küldenék a pénzt Ukrajnába. A cél, hogy ezeket a parlamenteket iktassák ki. Ez akkor történhet, amikor az uniós adósság olyan mértéket ér el, hogy a nemzeti parlamentek elveszítsék a jelentőségüket, és nem tudnak mit csinálni – tette hozzá. 

Orbán Viktor rámutatott arra, hogy a NATO-főtitkár az uniós álláspontot képviseli és nem az amerikait. Így pedig az USA is belesodródhat egy háborúba. Ilyenre korábban nem volt példa – mondta.  

Ráadásul könnyen korlátlan atomháború is kialakulhat, ezért lehet, hogy a holland ember nem is tudja, mit beszél.

Az amerikai új stratégiáról azt mondta, hogy az olyan mintha mi írtuk volna – közölte Orbán Viktor. A migráció európai hatásáról leírtakkal a kormányfő teljes mértékben egyetért, aminek a vége egy civilizációs megsemmisülés lehet a vége. 

Most az a folyamat zajlik, hogy a globalista világkormányzás korszaka lezárul, és egy nemzeti alapú új világrend formálódik. 

Az új amerikai elnök tevékenységének az eredménye, hogy mára komoly ellentét van a háborús ügyekben az EU és az USA között. A transzatlanti egység nem fog helyreállni, és a jövőben is ilyen viták lesznek – mondta. 

Európa gyenge, mert míg az USA megőrizte a világgazdasági súlyát, míg az unió elvesztette azt – ismertette Orbán Viktor. Egyébként jómagam is erre számítottam 2010 óta Európa vonatkozásában – tette hozzá. A kormánypolitika ezekre az előfeltevésekre épül, erre adott válasz a konnektivitás is – mondta. 

Nem zárhatjuk be magunkat az EU-ba sem, és a világ minden erős szereplőivel kapcsolatot kell kiépítenünk.

Orbán Viktor elmondta, hogy Brüsszel már 2018-ban és 2022-ben meg akarta buktatni a nemzeti kormányt. Lett egy nyílt törés Magyarország és Brüsszel között a migráció miatt, és ezért akarnak kormányváltást. A választás tétje, hogy a brüsszeli, vagy a magyar úton haladjunk tovább. Orbán Viktor közölte, a háború ügyében is szembefordult Magyarország Brüsszellel – tette hozzá. Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, akkor háború lesz – zárta a beszélgetést a kormányfő. 
 

Amint arról korábban hírt adtunk, a magyar miniszterelnök a héten részt vesz az EU-csúcson Brüsszelben. A kormányfő jelezte: óriási csatára számít. 

Ezt is ajánljuk a témában

A Mandiner ebben a cikkben, élő szöveges tudósítás formájában számol be az interjúról.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mandala-3
2025. december 15. 17:17
Jó-jó- ezeket itthon mondta-nekünk!!! De mit fog mondani kint??, Ez a kettő nem szokta fedni egymást. Esetleg a büfében készítik már neki a habos kávét???
Válasz erre
0
0
Marslakii
2025. december 15. 16:36
Aki meg mer szegni egy rossz szabályt, az az igazi hős.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!