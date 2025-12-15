Orbán Viktor: Ha Brüsszel-párti kormányt választunk, akkor háború lesz! – (VIDEÓ)

Közölte, egy jogi bakugrással kétharmados többség kell a befagyasztott orosz vagyon befagyasztásának feloldásáról a legújabb szabályok szerint. Az átadás eseténe is bevezethetik a kétharmados szabályt, és ekkor a legfontosabb kérdés, hogy az orosz válaszcsapásokból kimaradjunk – tette hozzá. Az amerikaiak ezt az európai tervet nem támogatják – mondta. Az amerikaiaknak van igaztuk, akik ezt az összeget felhasználnák az orosz-amerikai rendezés során – tette hozzá.

Brüsszel több mint 100 milliárd eurót költöttek a háborúra, és a választóknak azt mondták, hogy nekik ez semmibe nem fog kerülni – ismertette Orbán Viktor. Ha kiderül, hogy ez nem így van, akkor számos kormány megbukhat. Éppen ezért akarnak az orosz vagyonhoz nyúlni – mondta. Világossá kell tenni, hogy ez az eljárás teljesen jogszerűtlen, és sért minden uniós jogelvet, éppen ezért az uniós bírósághoz fogunk fordulni – tette hozzá.

A csehek és a szlovákok azt mondják, amit mi. Belgium is egyelőre kitart.

Azzal a folyamattal élünk most együtt, hogy más úton halad Amerika és Nyugat-Európa. Az utóbbi kitart a globalista nézetek mellett, míg az amerikaiak a nemzetek kora nézet mellett áll – mondta Orbán Viktor.