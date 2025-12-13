Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Moszkva befagyasztás vagyon

Brüsszel bekeményített: az EU örökre befagyasztja Putyin 210 milliárdját

2025. december 13. 12:25

A befagyasztott vagyonok sorsa az EU jövő heti csúcstalálkozóján dőlhet el, miközben Kijev már a pénzügyi összeomlás szélén áll.

2025. december 13. 12:25
null

Az Európai Unió történelmi lépésre szánta el magát: 

a tagállamok megállapodtak abban, hogy határozatlan időre befagyasztják Oroszország mintegy 210 milliárd eurónyi jegybanki vagyonát, amelyet eddig félévente kellett újraszankcionálni. 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett
Tovább a cikkhezchevron

Ezzel az EU gyakorlatilag megszünteti annak lehetőségét, hogy egy Moszkvához barátságosabb kormány blokkolja a szankciók meghosszabbítását – írta meg a The Guardian

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a lépés egyértelmű üzenet: a vagyon addig marad „helyben”, amíg Oroszország be nem fejezi az agresszióját és nem fizeti meg a háborús károkat.

A döntés azonban újabb feszültséget robbantott ki Moszkva és Brüsszel között. 

Oroszország jegybankja bejelentette, hogy pert indít az Euroclear ellen, amely a brüsszeli központú értéktárként kezeli a befagyasztott vagyont. A kereset szerint az Euroclear „illegális tevékenysége” komoly károkat okozott az orosz központi banknak. 

A cég szóvivője közölte: már több mint száz hasonló orosz jogi támadás zajlik ellenük. Eközben a napvilágra került uniós tervek szerint az EU akár 90 milliárd eurós hitelt is nyújtana Ukrajnának, amelyet ezeknek az orosz vagyonoknak az értéke fedezne.

A tervet ugyanakkor nem minden tagország támogatja. 

Belgium, ahol az Euroclear található, attól tart, hogy Moszkva tömeges perekkel és vagyonelkobzásokkal torolná meg a lépést. Bart De Wever belga kormányfő szerint a jelenlegi javaslat „alapvetően hibás”, és akár az euró stabilitását is veszélyeztetheti. Belgium azt szeretné, ha inkább az EU venne fel közös hitelt, amit a költségvetésben mozgástérként rendelkezésre álló források fedeznének, 

ám több tagállam – különösen a déli országok – ellenzi az újabb közös eladósodást.

Mindeközben Németország, szokatlan módon hátat fordítva korábbi pénzügyi ortodoxiájának, a befagyasztott orosz vagyonok felhasználását tartja a legéletképesebb megoldásnak, és vállalta, hogy a belga kockázatok fedezetének negyedét – 50 milliárd eurót – biztosítaná. 

Az Egyesült Királyság, amely további 27 milliárd eurónyi orosz vagyont tart befagyasztva, szintén támogatja a tervet, és azt várja, hogy több G7-ország is csatlakozik majd. A döntések sürgősek: 

Kijev figyelmeztetett, jövő tavaszra kifogyhat a pénzből, amely kell a hadsereg, az egészségügy és az állami működés fenntartásához.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
•••
2025. december 13. 15:07 Szerkesztve
Valószínűleg már meg sincs a lóvé, ezért nem akarnak ezek semmiféle békét! Csak most előadják a nagy színházat és háborús pszichózist! Szerintem a pénzügyi rendszer teljes bedöntésére játszanak! Ne legyen igazam!
Válasz erre
0
0
Atti bá
2025. december 13. 14:51
Ezek ugyan azok a gangszterek. Akkoriban a Kadhafi számláit is blokkolták hogy az a libiaiak pénze, aztán csak sikerült eltüntetni, a libiaiak nélkül is.
Válasz erre
3
0
alenka
2025. december 13. 14:48
Dehogy : csak addig, míg léteztek!...Putin, előre!
Válasz erre
1
0
Hangillat
2025. december 13. 14:35
A Szerződések betartatásának biztosa nem tartja be biztosi feladatár- ezzel kell indítani. Nincs bizalom!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!