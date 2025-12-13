Brüsszel bekeményített: az EU örökre befagyasztja Putyin 210 milliárdját

António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint a lépés egyértelmű üzenet: a vagyon addig marad „helyben”, amíg Oroszország be nem fejezi az agresszióját és nem fizeti meg a háborús károkat.

A döntés azonban újabb feszültséget robbantott ki Moszkva és Brüsszel között.

Oroszország jegybankja bejelentette, hogy pert indít az Euroclear ellen, amely a brüsszeli központú értéktárként kezeli a befagyasztott vagyont. A kereset szerint az Euroclear „illegális tevékenysége” komoly károkat okozott az orosz központi banknak.

A cég szóvivője közölte: már több mint száz hasonló orosz jogi támadás zajlik ellenük. Eközben a napvilágra került uniós tervek szerint az EU akár 90 milliárd eurós hitelt is nyújtana Ukrajnának, amelyet ezeknek az orosz vagyonoknak az értéke fedezne.