Brüsszel bekeményített: az EU örökre befagyasztja Putyin 210 milliárdját

Belgium, ahol az Euroclear található, attól tart, hogy Moszkva tömeges perekkel és vagyonelkobzásokkal torolná meg a lépést. Bart De Wever belga kormányfő szerint a jelenlegi javaslat „alapvetően hibás”, és akár az euró stabilitását is veszélyeztetheti. Belgium azt szeretné, ha inkább az EU venne fel közös hitelt, amit a költségvetésben mozgástérként rendelkezésre álló források fedeznének,
ám több tagállam – különösen a déli országok – ellenzi az újabb közös eladósodást.
Mindeközben Németország, szokatlan módon hátat fordítva korábbi pénzügyi ortodoxiájának, a befagyasztott orosz vagyonok felhasználását tartja a legéletképesebb megoldásnak, és vállalta, hogy a belga kockázatok fedezetének negyedét – 50 milliárd eurót – biztosítaná.
Az Egyesült Királyság, amely további 27 milliárd eurónyi orosz vagyont tart befagyasztva, szintén támogatja a tervet, és azt várja, hogy több G7-ország is csatlakozik majd. A döntések sürgősek:
Kijev figyelmeztetett, jövő tavaszra kifogyhat a pénzből, amely kell a hadsereg, az egészségügy és az állami működés fenntartásához.