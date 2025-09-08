Ft
09. 08.
hétfő
Nemzetgyűlés Francois Bayrou Emmanuel Macron Franciaország

Válságos helyzetben a francia politika: megbukott a miniszterelnök

2025. szeptember 08. 19:43

Egyértelmű döntés született a bizalmi szavazáson.

2025. szeptember 08. 19:43
null

Megbukott a maga ellen kezdeményezett bizalmi szavazáson Francois Bayrou francia miniszterelnök: 

a Nemzetgyűlés 364:194 arányban vonta vissza támogatását, 25 képviselő tartózkodott

– írja a BBC. A 74 éves Bayrou bukása várható volt, mivel a parlament megosztott, ő maga pedig kompromisszumokra törekvő politikus. 

Az elmúlt év parlamenti patthelyzete miatt a miniszterelnök nem tudta keresztülvinni a költségvetés-csökkentésről szóló terveit, és az általa kezdeményezett bizalmi szavazást is sokkterápiaként értelmezte, a politikusokat együttműködésre próbálva ösztönözni az elszabaduló francia államadósság (GDP 114 százaléka) kezelésében.

Bayrou döntése ugyanakkor politikai végítéletnek bizonyult: az ellenzék egységesen támogatta az új választások kiírását, és a jelenlegi legerősebb frakció vezetője, Marine Le Pen, óriási ovációt kapott a vita során. A zöldek frakcióvezetője szerint a miniszterelnök távozása „megkönnyebbülést jelent”, és a parlamenti patthelyzet továbbra is súlyosan akadályozza a kisebbségi kormányzást.

A helyzet nem csupán Franciaországra nézve kritikus: az unió második legnagyobb gazdaságának válsága az eurózónát is érintené. Bayrou bukása a második miniszterelnöki váltást jelenti tavaly szeptember óta, és jól mutatja, milyen nehéz helyzetben van a francia kormány a megosztott nemzetgyűlés mellett, miután a 2024-es EP-választásokon a kormánypárt kisebbségbe szorult. 

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

gullwing
2025. szeptember 08. 20:49
Ballibcsik megbuktak... Valahonnan ismerős! 🤣
Tehetős Totó
2025. szeptember 08. 20:45
A valóság úgy tarkón csapta Macront, hogy orrából kiszottyant a takony!
balatontihany-25
2025. szeptember 08. 20:34
Amint az várható volt... Bukik majd a kis pojáca Macron is.
ekeke1
2025. szeptember 08. 20:33
Két év alatt öt megbukott franszia kormány. Viszont az iskolai tanár-diák pedofília világszerte legismertebb áldozata, Macron ennek ellenére is rendületlenül viszi tovább az országot a szakadékba, most éppen a "tettrekészek Ukrajnáért" jelszóval. 2027-ig még ki tudja mire képes.
