Válságos helyzetben a francia politika: megbukott a miniszterelnök

Bayrou döntése ugyanakkor politikai végítéletnek bizonyult: az ellenzék egységesen támogatta az új választások kiírását, és a jelenlegi legerősebb frakció vezetője, Marine Le Pen, óriási ovációt kapott a vita során. A zöldek frakcióvezetője szerint a miniszterelnök távozása „megkönnyebbülést jelent”, és a parlamenti patthelyzet továbbra is súlyosan akadályozza a kisebbségi kormányzást.

A helyzet nem csupán Franciaországra nézve kritikus: az unió második legnagyobb gazdaságának válsága az eurózónát is érintené. Bayrou bukása a második miniszterelnöki váltást jelenti tavaly szeptember óta, és jól mutatja, milyen nehéz helyzetben van a francia kormány a megosztott nemzetgyűlés mellett, miután a 2024-es EP-választásokon a kormánypárt kisebbségbe szorult.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP