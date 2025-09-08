Válságos helyzetben a francia politika: megbukott a miniszterelnök

Marine Le Pen nem hagyja magát: a bírósági ítélet ellenére akár egy előrehozott választáson is elindulna
Nem keres senkit maga helyett.
Egyértelmű döntés született a bizalmi szavazáson.
Megbukott a maga ellen kezdeményezett bizalmi szavazáson Francois Bayrou francia miniszterelnök:
a Nemzetgyűlés 364:194 arányban vonta vissza támogatását, 25 képviselő tartózkodott
– írja a BBC. A 74 éves Bayrou bukása várható volt, mivel a parlament megosztott, ő maga pedig kompromisszumokra törekvő politikus.
Az elmúlt év parlamenti patthelyzete miatt a miniszterelnök nem tudta keresztülvinni a költségvetés-csökkentésről szóló terveit, és az általa kezdeményezett bizalmi szavazást is sokkterápiaként értelmezte, a politikusokat együttműködésre próbálva ösztönözni az elszabaduló francia államadósság (GDP 114 százaléka) kezelésében.
Bayrou döntése ugyanakkor politikai végítéletnek bizonyult: az ellenzék egységesen támogatta az új választások kiírását, és a jelenlegi legerősebb frakció vezetője, Marine Le Pen, óriási ovációt kapott a vita során. A zöldek frakcióvezetője szerint a miniszterelnök távozása „megkönnyebbülést jelent”, és a parlamenti patthelyzet továbbra is súlyosan akadályozza a kisebbségi kormányzást.
A helyzet nem csupán Franciaországra nézve kritikus: az unió második legnagyobb gazdaságának válsága az eurózónát is érintené. Bayrou bukása a második miniszterelnöki váltást jelenti tavaly szeptember óta, és jól mutatja, milyen nehéz helyzetben van a francia kormány a megosztott nemzetgyűlés mellett, miután a 2024-es EP-választásokon a kormánypárt kisebbségbe szorult.
