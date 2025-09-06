Marine Le Pen nem hagyja magát: a bírósági ítélet ellenére akár egy előrehozott választáson is elindulna

Mivel a bíróság márciusban elítélte Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés politikusa jelenleg nem indulhatna a franciaországi elnökválasztáson. Le Pennek ugyanakkor kész terve van arra az esetre, ha Emmanuel Macron előrehozott választásokat írna ki, sőt, a jobboldali párt gyakorlatilag erre a forgatókönyvre készül – írta meg a Politico.

A mostani állás szerint hétfőn dönthet a bíróság a benyújtott fellebbezési kérelemmel elfogadásáról, és 2026 nyarára születhet ítélet. A jobboldali párt szimpatizánsai

abban reménykednek, hogy a bíróság jóváhagyja a fellebbezést, és Le Pen elindulhat a 2027-es választáson.

Ugyanakkor egyre nagyobb az esélye annak, hogy Franciaországban előrehozott választásokat tartsanak. A jelenlegi miniszterelnök, François Bayrou bizalmi szavazást hívott össze hétfőre, amit a lap szerint „szinte biztos, hogy el fog bukni”, többek között éppen Le Penéknek köszönhetően, aki kedden a miniszterelnökkel való találkozás után egyértelműen közölte, nem bízik a kormány kompetensségében.

A Nemzeti Tömörülés tehát egyértelműen a kormány megbuktatásán dolgozik, és az is világos, hogy Le Pen nem keres maga helyett senkit, aki elindulna a választáson. A párt egyik tisztségviselője ezzel kapcsolatban a Politicónak azt nyilatkozta:

„Amennyiben előrehozott választásokat jelentenek be, Le Pen azonnal fellebbez a választási tilalom ellen az ország legfőbb alkotmányos hatóságánál, és gyors döntést fog követelni.”

A lap idéz egy, a bíróság belső munkáját jól ismerő személyt is, aki szerint legalább hat hónap kell ahhoz, hogy döntés szülessen egy ilyen kérdésben, és szinte lehetetlen, hogy Le Pen elinduljon így a választáson.

Nyitókép: BERTRAND GUAY / AFP



