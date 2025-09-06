Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
09. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marine Le Pen François Bayrou bíróság Nemzeti Tömörülés elnökválasztás ítélet

Marine Le Pen nem hagyja magát: a bírósági ítélet ellenére akár egy előrehozott választáson is elindulna

2025. szeptember 06. 15:05

Nem keres senkit maga helyett.

2025. szeptember 06. 15:05
null

Mivel a bíróság márciusban elítélte Marine Le Pent, a Nemzeti Tömörülés politikusa jelenleg nem indulhatna a franciaországi elnökválasztáson. Le Pennek ugyanakkor kész terve van arra az esetre, ha Emmanuel Macron előrehozott választásokat írna ki, sőt, a jobboldali párt gyakorlatilag erre a forgatókönyvre készül – írta meg a Politico.

A mostani állás szerint hétfőn dönthet a bíróság a benyújtott fellebbezési kérelemmel elfogadásáról, és 2026 nyarára születhet ítélet. A jobboldali párt szimpatizánsai 

abban reménykednek, hogy a bíróság jóváhagyja a fellebbezést, és Le Pen elindulhat a 2027-es választáson.

Ugyanakkor egyre nagyobb az esélye annak, hogy Franciaországban előrehozott választásokat tartsanak. A jelenlegi miniszterelnök, François Bayrou bizalmi szavazást hívott össze hétfőre, amit a lap szerint „szinte biztos, hogy el fog bukni”, többek között éppen Le Penéknek köszönhetően, aki kedden a miniszterelnökkel való találkozás után egyértelműen közölte, nem bízik a kormány kompetensségében.

A Nemzeti Tömörülés tehát egyértelműen a kormány megbuktatásán dolgozik, és az is világos, hogy Le Pen nem keres maga helyett senkit, aki elindulna a választáson. A párt egyik tisztségviselője ezzel kapcsolatban a Politicónak azt nyilatkozta: 

„Amennyiben előrehozott választásokat jelentenek be, Le Pen azonnal fellebbez a választási tilalom ellen az ország legfőbb alkotmányos hatóságánál, és gyors döntést fog követelni.”

A lap idéz egy, a bíróság belső munkáját jól ismerő személyt is, aki szerint legalább hat hónap kell ahhoz, hogy döntés szülessen egy ilyen kérdésben, és szinte lehetetlen, hogy Le Pen elinduljon így a választáson.

Nyitókép: BERTRAND GUAY / AFP


 

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patópál
2025. szeptember 06. 15:40
Jól teszi. Egy zsebbíróság ne döntsön a nép helyett.
Válasz erre
0
0
NeMá
2025. szeptember 06. 15:10
Ha bekerül a parlamentbe lesz mentelmi joga! Vagy csak a köztörvényes haramiáknak jár?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!