Macront is magával rántja a francia kormány bukása?

Válságos helyzetben a francia politika: megbukott a miniszterelnök
Egyértelmű döntés született a bizalmi szavazáson.
A papírforma érvényesült Párizsban, Marine Le Pen az elnök fejét és új választást követel.
Ahogy arról a Mandiner korábban beszámolt, François Bayrou miniszterelnök bizalmatlansági indítványt kért maga és kormánya ellen szeptember 8-ára a a GDP 116,3 százalékát kitevő költségvetési hiány és a 3,3 billió eurós államadósság lefaragását célzó megszorítások miatt. Ahogy várható volt, a parlamenti pártok elsöprő többsége a kormány bukására voksolt.
Bayrou a szavazás előtti – bekiabálásoktól és tapsviharoktól egyaránt tarkított – beszédében kijelentette, hogy szerinte Franciaország számos sürgető problémával néz szembe, amelyek azonnali válaszokat igényelnek. Ilyen:
miként lehet életben tartani a francia társadalmi modellt a növekvő hiány, a demográfiai gondok, a nyugdíjrendszer egyensúlyának felborulása, a lakáshiány, illetve az egyre súlyosbodó környezeti és biztonsági problémák közepette?
Ezt a modellt újra kell alkotni”
– hangsúlyozta, hozzátéve:
Franciaország már 51 éve költségvetési hiánnyal működik, és szerinte „reflex”, hogy az állam olyan pénzből fedezi kiadásait, amellyel valójában nem rendelkezik. A miniszterelnök figyelmeztetett, hogy az államadósság növekedése azzal jár, hogy a francia munkások, akik azt várják, hogy tehetősebbek legyenek, minden évben csak szegényebbek lesznek valamennyivel. Közölte:
Ha meg akarjuk menteni a hajót, amelyen utazunk, és amelyen a gyermekeink is utaznak, késedelem nélkül cselekednünk kell.”
Bayrou szerint az adóssággal kapcsolatos korábbi döntések „megszegték a (társadalmi – a szerk.) bizalmi szerződést” a generációk között, aminek következtében a fiatalabb nemzedékek leszakadtak, és csalódottak az államban. Hozzátette, hogy az adósságnak való behódolás olyan, mintha egy katonai megszállásnak hódolna be az ország.
Záró gondolataiban arra hívta fel a törvényhozás tagjait, hogy emelkedjenek fel az állandósult megosztottságon.
A Milton Friedman Egyetem adjunktusa rámutatott, hogy a mostani helyzetért kisebbségi kormányzás a felelős.
Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője felszólalásában elmondta, hogy a parlament egy „különleges politikai pillanat” előtt áll, mivel
a hatalmon lévők kénytelenek szembenézni a katasztrofális eredményekkel”, amelyek évtizedek rossz irányításából fakadnak, és amelyek következményeit a jövő generációi is viselni fogják.
Hangsúlyozta:
a vita „egy kísértetkormány agóniájának végét” jelzi, amely „nem kormányzott, hanem csupán adminisztrálta” az országot.
Le Pen ragaszkodott hozzá, hogy Macronnak le kellene mondania, hogy Franciaország tiszta lappal kezdhessen nyithasson egy új történelmi fejezetet, ám hozzátette:
De mivel ez a döntés kizárólag rajta múlik, ezen a ponton nem várok semmit.”
Ehelyett az Országgyűlés feloszlatása és előrehozott választások kiírása mellett érvelt, mondván, ez a hatáskör azért került az elnök kezébe, hogy „intézményi eszközként szolgáljon a patthelyzet feloldására”.
Utalt arra, hogy Macronnak nincs szándékában megtenni ezt a lépést, de ragaszkodott hozzá:
Kötelessége cselekedni, az ország legfőbb érdekében.”
Le Pen határozottan leszögezte:
a kormány „ne várja, hogy a Nemzeti Tömörülés kövesse önöket a fiskális és bevándorlási őrületben”.
Közölte:
Ha a nép egyértelmű mandátummal tisztel meg minket, készek vagyunk kormányozni – az elnökválasztásra való várakozás nélkül –, és arra, hogy végrehajtsunk a változás és a nemzeti megújulási programját, amelyet már nem lehet halogatni.”
A vitát követő szavazáson a következőképpen oszlottak meg a voksok:
Ezzel a Bayrou-kormány hivatalosan is megbukott, a labda pedig Emmanuel Macron térfelén pattog.
Az eredmény nem meglepő, hiszen az együtt a parlamenti mandátumok harmadát birtokló jobboldali Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország vezetői – Jordan Bardella és Jean-Luc Mélenchon – már előre jelezték, hogy nemcsak a miniszterelnököt, de Emmanuel Macron elnököt is el akarják mozdítani a pozíciójából. De a szocialisták vezére, Olivier Faure is arról beszélt, hogy semmiképp sem állnak a kormányfő mögé.
Bár Macron hallani sem akar arról, hogy ne töltse ki a hivatali ciklusát, a társadalmi megosztottság miatt sem egy új kormányfő kinevezése, sem egy előrehozott választás nem kecsegtet valódi többséggel, és azzal, hogy a törvényhozás kimozdulhat a mostani patthelyzetből.
Franciaországnak már Macron bukása se lenne elég, hogy kilábaljon a káoszból, számol be a brüsszeli lap.
A Bayrou-kormány bukása tehát nem oldja meg a problémát, ahogy valószínűleg a három esélyes utód – mindannyian Macron emberei – sem lesz képes kisebbségből kormányozva eredményt elérni. A régóta szóban forgó lehetséges miniszterelnökök nevei a következők:
A legfrissebb, szeptember eleji Toluna-Harris közvélemény-kutatás szerint a pártok népszerűsége a következőképpen áll:
A kérdés azért is lényeges, mivel a francia politikai rendszerben az elnök az államfő és a hadsereg főparancsnoka, valamint jelentős hatalommal bír az európai ügyek és a külpolitika terén. A belpolitikai, gazdasági döntések viszont elsősorban a miniszterelnök kezében vannak, akit az elnök nevez ki.
Ez azt jelenti, hogy Emmanuel Macron továbbra is fontos szereplő a nemzetközi színtéren – például az EU képviseletében Oroszországgal, Ukrajnával vagy az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon, illetve az Ukrajna mellett feltétlenül kiálló európai katonai-politikai együttműködésben, az úgynevezett „hajlandóak koalíciójában” –, ugyanakkor belföldön a politikai patthelyzet miatt könnyen „béna kacsa” szerepbe sodródhat.
A dacszövetség legtöbb országa korántsem olyan bátor, mint amekkora tüdővel a harci kürtöket fújja.
A Ouest-France napilap felmérése szerint
Macron népszerűsége jelenleg mínusz 77 százalékon áll.
Egy másik, a konzervatív Le Figaro által közölt közvélemény-kutatás szerint
a franciák 64 százaléka inkább az elnök lemondását látná szívesen, mintsem, hogy kinevezzen egy újabb, immár hatodik miniszterelnököt.
Macron második és egyben utolsó elnöki mandátuma 2027-ben jár le, és a 47 éves politikus kitart amellett, hogy, ha törik, ha szakad addig hivatalban marad.
Úgy tűnik, az elnök hiába kérte arra a francia politikai erőket, hogy „mutassanak felelősséget”, „biztosítsák az ország stabilitását” és tartsanak ki az eddigi francia politika mellett, erre már egyik jelentősebb politikai erő sem vevő.
A kormány bukására nem is kerülhetett volna sor turbulensebb időszakban. A Guardian emlékeztet, hogy jövő hétre tervezik Franciaország-szerte a „Block Everything” (Zárj le mindent) elnevezésű tüntetést, illetve a szakszervezetek is belengették, hogy sztrájkba lépnek a várható megszorítások és a borzalmas költségvetési helyzet miatt.
A távozó kormány és a francia nagypolitika alakítói attól tartanak, hogy a tiltakozások felélesztik a 2018-as sárgamellényes mozgalmat, valamint a 2023-as, nyugdíjkorhatár-emelés elleni tömeges megmozdulásokat.
A megmozdulás szervezői „gazdasági igazságtalanságról”, a jóléti rendszer csődjéről és egyre nagyobb arányú elszegényedésről beszélnek. A tiltakozók dühe abból fakad, hogy úgy érzik, senki sem hallgatja meg őket, a politika pedig zsákutcába jutott.
Macron minden eddiginél inkább felelősnek tűnik a jelenlegi káoszért, elsősorban a tavaly nyári döntése miatt, amikor feloszlatta a Nemzetgyűlést”
– fogalmazott a történtekkel kapcsolatban megkeresésünkre Hélène de Lauzun történész, a European Conservative rovatvezetője.
A szakértő szerint Franciaország mai zűrzavaros állapotához az is hozzájárult, hogy Macron képtelen volt végrehajtani az általa megígért szükséges reformokat, ám a személyes felelősség miatt sem fog engedni a nyomásnak:
Soha nem volt ennyire »kényszerelnök«. Ennek ellenére kitart amellett, hogy mandátuma végéig hivatalban marad: nem fog lemondani.”
De Lauzun úgy véli, egyelőre nem tudni, mit fog lépni a köztársaság első elnöke: új választást ír-e ki, vagy inkább kinevez egy új miniszterelnököt?
Néhány napja találkozott a szenátus elnökével, ami szükséges lépés a Nemzetgyűlés esetleges újabb feloszlatása előtt. Ugyanakkor Macron nem nagy híve egy újabb választásnak, pedig jelenleg ez lenne az egyetlen észszerű megoldás”
– mondta el a European Conservative rovatvezetője, kiemelve:
Enélkül Bayrou utódja ugyanazokkal a problémákkal szembesülne: sem többsége, sem legitimitása nem lenne, a konszenzus pedig lehetetlen maradna.”
Macron népszerűtlenségével és a várható tüntetésekkel kapcsolatban úgy véli:
Elképzelhető egy valódi káosz-forgatókönyv is, amelyben Macron az utcai nyomás hatására kénytelen lenne lemondani. Ugyanakkor ez a sárgamellényes tüntetések idején sem történt meg, és véleményem szerint az ellenzék most is túl heterogén ahhoz, hogy valódi koalíciót alkosson és hatékony legyen.”
Egy esetleges új választás azonban szerinte átrajzolhatja az erőviszonyokat:
„A helyzet bizonyosan különbözne a 2024. júliusi állapotoktól: egyre több francia elutasítja az úgynevezett köztársasági frontot, amelynek célja az volt, hogy megakadályozza a Nemzeti Tömörülés győzelmét.
Ma már sokan látják, hogy ez csapda volt.„
Hélène de Lauzun szerint „a baloldalon úgy érzik, elárulta őket a Macron-párt, a centrum pedig azt látja, hogy ez sem segített többséget szerezni”. Úgy véli, ezért várható, hogy
több képviselője lesz le Penéknek és szövetségeseiknek, „bár aligha elég ahhoz, hogy abszolút többséget érjenek el”.
Hangsúlyozta:
A francia közhangulat jelenleg katasztrofális. Az emberek teljesen kiábrándultak, nem látják a fényt az alagút végén. A társadalom rendkívül széttöredezett, olyan csoportok élnek egymás mellett, amelyeknek szinte semmi közösük sincs. Ahogy Jérôme Fourquet elemző írta, »francia szigetcsoporttá« vált az ország.”
A világpolitikai vonatkozások kapcsán a szakértő rámutatott, hogy
Macron a nemzetközi színtéren is végleg hitelét vesztette”.
Hozzátette:
Más országokat oktat ki a hatalomról, miközben képtelen hatékony és erős lenni a saját hazájában. Szava súlytalan – ami nagy kár, tekintve, hogy Franciaországnak korábban milyen meghatározó szerepe volt a nemzetek között.”
Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP