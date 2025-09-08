Macront is magával rántja a francia kormány bukása?

A Ouest-France napilap felmérése szerint

Macron népszerűsége jelenleg mínusz 77 százalékon áll.

Egy másik, a konzervatív Le Figaro által közölt közvélemény-kutatás szerint

a franciák 64 százaléka inkább az elnök lemondását látná szívesen, mintsem, hogy kinevezzen egy újabb, immár hatodik miniszterelnököt.

Macron második és egyben utolsó elnöki mandátuma 2027-ben jár le, és a 47 éves politikus kitart amellett, hogy, ha törik, ha szakad addig hivatalban marad.

Úgy tűnik, az elnök hiába kérte arra a francia politikai erőket, hogy „mutassanak felelősséget”, „biztosítsák az ország stabilitását” és tartsanak ki az eddigi francia politika mellett, erre már egyik jelentősebb politikai erő sem vevő.

A társadalom nem tűr tovább?

A kormány bukására nem is kerülhetett volna sor turbulensebb időszakban. A Guardian emlékeztet, hogy jövő hétre tervezik Franciaország-szerte a „Block Everything” (Zárj le mindent) elnevezésű tüntetést, illetve a szakszervezetek is belengették, hogy sztrájkba lépnek a várható megszorítások és a borzalmas költségvetési helyzet miatt.

A távozó kormány és a francia nagypolitika alakítói attól tartanak, hogy a tiltakozások felélesztik a 2018-as sárgamellényes mozgalmat, valamint a 2023-as, nyugdíjkorhatár-emelés elleni tömeges megmozdulásokat.

A megmozdulás szervezői „gazdasági igazságtalanságról”, a jóléti rendszer csődjéről és egyre nagyobb arányú elszegényedésről beszélnek. A tiltakozók dühe abból fakad, hogy úgy érzik, senki sem hallgatja meg őket, a politika pedig zsákutcába jutott.

Nem eszik olyan forrón, ahogy az ellenzék szeretné

Macron minden eddiginél inkább felelősnek tűnik a jelenlegi káoszért, elsősorban a tavaly nyári döntése miatt, amikor feloszlatta a Nemzetgyűlést”

– fogalmazott a történtekkel kapcsolatban megkeresésünkre Hélène de Lauzun történész, a European Conservative rovatvezetője.

Emmanuel Macron, a magára maradt Jupiter

Forrás: Ludovic MARIN / AFP

A szakértő szerint Franciaország mai zűrzavaros állapotához az is hozzájárult, hogy Macron képtelen volt végrehajtani az általa megígért szükséges reformokat, ám a személyes felelősség miatt sem fog engedni a nyomásnak:

Soha nem volt ennyire »kényszerelnök«. Ennek ellenére kitart amellett, hogy mandátuma végéig hivatalban marad: nem fog lemondani.”

De Lauzun úgy véli, egyelőre nem tudni, mit fog lépni a köztársaság első elnöke: új választást ír-e ki, vagy inkább kinevez egy új miniszterelnököt?

Néhány napja találkozott a szenátus elnökével, ami szükséges lépés a Nemzetgyűlés esetleges újabb feloszlatása előtt. Ugyanakkor Macron nem nagy híve egy újabb választásnak, pedig jelenleg ez lenne az egyetlen észszerű megoldás”

– mondta el a European Conservative rovatvezetője, kiemelve:

Enélkül Bayrou utódja ugyanazokkal a problémákkal szembesülne: sem többsége, sem legitimitása nem lenne, a konszenzus pedig lehetetlen maradna.”

Macron népszerűtlenségével és a várható tüntetésekkel kapcsolatban úgy véli:

Elképzelhető egy valódi káosz-forgatókönyv is, amelyben Macron az utcai nyomás hatására kénytelen lenne lemondani. Ugyanakkor ez a sárgamellényes tüntetések idején sem történt meg, és véleményem szerint az ellenzék most is túl heterogén ahhoz, hogy valódi koalíciót alkosson és hatékony legyen.”

Egy esetleges új választás azonban szerinte átrajzolhatja az erőviszonyokat:

„A helyzet bizonyosan különbözne a 2024. júliusi állapotoktól: egyre több francia elutasítja az úgynevezett köztársasági frontot, amelynek célja az volt, hogy megakadályozza a Nemzeti Tömörülés győzelmét.

Ma már sokan látják, hogy ez csapda volt.„

Hélène de Lauzun szerint „a baloldalon úgy érzik, elárulta őket a Macron-párt, a centrum pedig azt látja, hogy ez sem segített többséget szerezni”. Úgy véli, ezért várható, hogy

több képviselője lesz le Penéknek és szövetségeseiknek, „bár aligha elég ahhoz, hogy abszolút többséget érjenek el”.

Hélène de Lauzun

Forrás: MCC Brussels

Hangsúlyozta:

A francia közhangulat jelenleg katasztrofális. Az emberek teljesen kiábrándultak, nem látják a fényt az alagút végén. A társadalom rendkívül széttöredezett, olyan csoportok élnek egymás mellett, amelyeknek szinte semmi közösük sincs. Ahogy Jérôme Fourquet elemző írta, »francia szigetcsoporttá« vált az ország.”

A világpolitikai vonatkozások kapcsán a szakértő rámutatott, hogy

Macron a nemzetközi színtéren is végleg hitelét vesztette”.

Hozzátette:



Más országokat oktat ki a hatalomról, miközben képtelen hatékony és erős lenni a saját hazájában. Szava súlytalan – ami nagy kár, tekintve, hogy Franciaországnak korábban milyen meghatározó szerepe volt a nemzetek között.”

Fotó: Ludovic MARIN / POOL / AFP