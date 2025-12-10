Premier plán: Merz, Starmer, Zelenszkij és Macron tárgyalás közben

Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök az orosz–ukrán konfliktus lezárását célzó tárgyalásuk közben a londoni Downing Street 10.-ben december 8-án. A találkozó fő témája az amerikai béke javaslat volt, amelyben Zelenszkij szerint számos „kényes kérdés” van még. Eközben nem csillapodik az ukrán korrupciós botrány. Ismeretes, novemberben kiderült, hogy az elnök szoros szövetségese, Timur Mingyics részese volt az ország energetikai szektorában feltárt, kiterjedt korrupciós hálózatnak. A The New York Times napokban megjelent tényfeltáró cikke szerint Zelenszkij és kormánya a háború kitörése óta tudatosan gyengítették a korrupcióellenes intézményeket, a nyugati szövetségesek pedig mindenről tudtak.

Nyitókép: MTI/Epa/AFP Pool/Adrian Dennis