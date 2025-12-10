Ft
kormány háború kancellár Emmanuel Macron Keir Starmer Friedrich Merz Volodimir Zelenszkij

Premier plán: Merz, Starmer, Zelenszkij és Macron tárgyalás közben

2025. december 10. 19:11

Az orosz–ukrán konfliktus lezárását célzó tárgyalás közben a londoni Downing Street 10.-ben december 8-án.

2025. december 10. 19:11
null

Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök az orosz–ukrán konfliktus lezárását célzó tárgyalásuk közben a londoni Downing Street 10.-ben december 8-án. A találkozó fő témája az amerikai béke javaslat volt, amelyben Zelenszkij szerint számos „kényes kérdés" van még. Eközben nem csillapodik az ukrán korrupciós botrány. Ismeretes, novemberben kiderült, hogy az elnök szoros szövetségese, Timur Mingyics részese volt az ország energetikai szektorában feltárt, kiterjedt korrupciós hálózatnak. A The New York Times napokban megjelent tényfeltáró cikke szerint Zelenszkij és kormánya a háború kitörése óta tudatosan gyengítették a korrupcióellenes intézményeket, a nyugati szövetségesek pedig mindenről tudtak.

Nyitókép: MTI/Epa/AFP Pool/Adrian Dennis

counter-revolution
2025. december 10. 19:32
Rothschild-fiókák.
Válasz erre
0
0
Csányi Gyuri
•••
2025. december 10. 19:31 Szerkesztve
Vologya és a három töketlen eltökélt. Hát, nem dobálják a kalapjukat örömükben. Ha az oroszok meglátják ezt a képet és azt az elszántságot az arcokon, rögtön összecsinálják magukat. A röhögéstől.
Válasz erre
0
0
magichorze
2025. december 10. 19:23
A négyük népszerűségét összeadva talán kijön a 100.
Válasz erre
2
0
hlaci83
2025. december 10. 19:21
Az összes be van állva. Gyönyörűek….
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!