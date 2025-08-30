Ft
08. 30.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marine Le Pen François Bayrou kormányválság Szocialista Párt Soós Eszter Petronella Emmanuel Macron Engedetlen Franciaország Franciaország Nemzeti Tömörülés IMF

Akár Macron bukását és új parlamenti választást is hozhat a francia kormányválság a szakértő szerint

2025. augusztus 30. 06:34

A Milton Friedman Egyetem adjunktusa rámutatott, hogy a mostani helyzetért kisebbségi kormányzás a felelős.

2025. augusztus 30. 06:34
null
Tari Tamás

Franciaország ismét politikai válságba süllyedhet: François Bayrou miniszterelnök szeptember 8-ára bizalmi szavazást kért saját kormánya ellen, miután a kabinet a nyár folyamán egy 43,8 milliárd eurós megszorító csomagot terjesztett a parlament elé.

François Bayrou
Forrás: Dimitar DILKOFF / AFP

A lépés drámai gyorsasággal érkezett: a szavazásra még a parlament hivatalos őszi ülésszakának kezdete előtt sor kerül, alig két nappal a szeptember 10-re meghirdetett országos sztrájkhullám előtt.

Bayrou a Politicónak úgy fogalmazott:

Amikor a ház ég, vagy amikor elsüllyedni készülsz, el kell ismerned a helyzetet. Nem hagyom, hogy országunk ebbe a veszélybe sodródjon, mert a szabadságunk forog kockán.”

A miniszterelnök arra számít, hogy a képviselők legalább a pénzügyi helyzet súlyosságában egyetértenek majd, és támogatni fogják a kabinet intézkedését, ám a politikai realitások inkább a bukást jelzik előre.

A pártok kormányváltást akarnak

Az ellenzék szinte teljes egységben sorakozott fel a kormányfővel szemben. A baloldali radikális Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) és a jobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) vezetői, köztük Marine Le Pen, már jelezték:

elkötelezték magukat a kormánybuktatás mellett.

A mérleg nyelvét a Szocialista Párt (Le Parti Socialiste) jelenthetné, de Olivier Faure pártelnök a Le Monde-nak adott interjúban világossá tette:

kizárt, hogy Bayrou mellé álljanak.

Fellegek a pénzügyek egén

A helyzet súlyosságát gazdasági tényezők is fokozzák:

Franciaország államadóssága rekordmagasságban, 3,3 billió eurón áll.

Ez a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint idén elérheti a GDP 116,3 százalékát. A költségvetési hiány és a politikai bizonytalanság miatt a francia 30 éves kötvények hozama 14 éves csúcsra, 4,42 százalékra emelkedett, a 10 éves állampapírok hozama pedig március óta nem látott szintre ugrott.

Eric Lombard pénzügyminiszter figyelmeztetett:

Ez egy kockázat, amelyet szeretnénk elkerülni, és amelyet el is kell kerülnünk, de nem mondhatom, hogy ez a kockázat nem létezik.”

Szavai arra utaltak, hogy Franciaország akár az IMF segítségére is rászorulhat, ami példátlan lenne a modern francia történelemben.

Bayrou tehát egy éven belül már a második francia miniszterelnök lehet, akit bizalmatlansági indítvánnyal buktatnak meg.

Elődje, Michel Barnier decemberben kényszerült távozásra, mert nem tudta keresztülvinni a közkiadások csökkentését. A mostani válság nyilvánvalóvá tette: Franciaország nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is a szakadék szélén táncol.

A kisebbségi kormány átka

A miniszterelnök egyrészt világossá tette, hogy hajlandó tárgyalni a részletekről, de úgy tűnik, hogy a költségvetésnek – ahogy tavaly sem volt – idén sincs parlamenti többsége”

– árulta el megkeresésünkre a helyzettel kapcsolatban Soós Eszter Petronella, a Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Tanszékének adjunktusa.

A szakértő egyértelművé tette: „Ennek természetesen az az oka, hogy 2024 óta nincsen semmilyen többség a francia parlamentben. Minden kormány kisebbségben kormányoz, a törvényhozás alsóháza pedig nagyjából három blokkra oszlik.”

Szerinte igen kicsi a valószínűsége annak, hogy François Bayrou szeptember 8-áig kellő számú támogatót állítson maga mögé. A miniszterelnök célja jelenleg nem is ez, hanem, hogy növelje a tartózkodók számát:

Ennek a lehetősége elvben nem kizárt, amennyiben Bayrou olyat tud ígérni, ami egy-egy párt számára győzelemként könyvelhető el. De a párizsi hangulat azért most inkább a bukás felé mutat.”

A piaci szektor nyugtalan

Eric Lombard pénzügyminiszter IMF-re vonatkozó kijelentésével kapcsolatban Soós Eszter Petronella megjegyezte, hogy a politikus azóta pontosította az álláspontját, és jelezte: szerinte „nincsen olyan veszély, hogy Franciaország nemzetközi szervezetre szoruljon”.

A szakértő szerint ugyanakkor tapintható a francia államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos félelem, illetve az is sokakban vet fel kérdéseket, hogy a kiigazítás miként érinti majd a vállalkozásokat. Mint fogalmazott:

A tőzsde nem volt boldog a bizonytalanságtól, és a munkaadói szervezet is aggodalmaskodik. Nemcsak a politikai bizonytalanság miatt, hanem a költségvetés helyzete miatt is.”

Megszűnhet a politikai patthelyzet?

Soós Eszter Petronella arra is kitért, hogy „egy friss felmérés szerint a pártok százalékos támogatottsága nagyon hasonlít ahhoz, amit tavaly a nemzetgyűlési választás során láttunk”, ám ez csak a kiindulópont:

Az, hogy melyik párt lesz képes profitálni a mostani változásokból, az attól függ, hogy ki hogyan kezeli majd a helyzetet. Még az is lehet, hogy új választás lesz a kormány esetleges bukása után.”

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogyha Emmanuel Macron új miniszterelnököt próbál kinevezni, akkor Franciaországnak várhatóan ismét egy kisebbségi kormánya lesz. Erre nézve is vannak találgatások:

Sebastien Lecornu hadügyminiszter, illetve Gérald Darmanin igazságügyi miniszter neve merülhet fel, de Catherine Vautrin munka- és egészségügyi miniszter nevét is emlegetik a lehetséges kormányfők között.”

Ugyanakkor hozzátette:

Jellemzően róluk minden kormányalakításkor szó van, szó volt, tehát nagy meglepetést nem okoznak ezek a találgatások. De egyelőre még nem tartunk itt. Ráadásul Macron úgy is dönthet, hogy feloszlatja a Nemzetgyűlést, és új választást ír ki.”

Mit mutatnak a számok?

Az Ifop, az Elabe és a Toluna Harris Interactive közvélemény-kutatók augusztus 27-én publikált felmérései szerint a francia társadalom a következőképpen értékeli a kialakult helyzetet:

  • A többség új választásokat akar: a franciák 56–69 százaléka támogatná a parlament feloszlatását.
  • Lehetséges kormányváltás: a Toluna Harris felmérés szerint a választók 41 százaléka Marine Le Pen Nemzeti Tömörülését látná szívesen kormányon, bár 59 százalék elutasítja, hogy a párt adja a miniszterelnököt. 38 százalék inkább egy politikán kívülről érkező, „szakértő” kormányfőt látna szívesen.
  • Viszlát, Jupiter: az Elabe és Ifop mérések szerint 67 százalék Macron lemondását is ildomosnak tartaná, amennyiben Bayrou elbukja a bizalmi szavazást.

A pártok népszerűsége az Ifop júniusi adatai szerint a következőképpen oszlik meg:

  • Nemzeti Tömörülés: 35%
  • Ensemble (a Macron-féle centrista pártszövetség): 18%
  • Szocialista Párt: 13%
  • Republikánusok: 11%
  • Engedetlen Franciaország: 7%

Nem biztos, hogy Macron kitölti a ciklust

Bármelyik forgatókönyv valósuljon is meg, a magas államháztartási hiány, a 110 százalék feletti államadósság és az egyre súlyosabb a kamatteher továbbra is megoldandó feladatként tornyosul majd a következő politikai vezetés előtt. Hogy ennek miként tud nekiugrani a francia társadalom, az Soós Eszter Petronella szerint nagyban függ attól, hogy mi történik szeptember 8-án, illetve, hogy az elnök kiírja-e az új választást:

Az alapvető kérdés az, hogy továbbra is kisebbségből próbálják kormányozni Franciaországot, vagy létrejön egy parlamenti többség? utóbbi esetben a nehéz döntéseket is sokkal könnyebb keresztülvinni a parlamenten.”

Azzal kapcsolatban, hogy a mostani válság milyen hatással lehet a 2027-es francia elnökválasztásokra, a szakértő arra is emlékeztetett, hogy Emmanuel Macron jövőre már nem indulhat újra a posztért, így legfeljebb a pártja jelöltjeinek esélyét befolyásolhatják a mostani viszonyok.

Trump meets Zelensky and European leaders in Washington DC
Emmanuel Macron
Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

„Ugyanakkor a sajtó kis valószínűséggel, de létező forgatókönyvként kezeli az elnök esetleges lemondását is” – hangsúlyozta, hozzátéve: 

Ebben az esetben egy előrehozott elnökválasztást kellene tartani, az új megválasztott elnök pedig feloszlathatná a Nemzetgyűlést, és a győzteshez húzás jelensége révén reménykedhetne a parlamenti többségben”

Soós Eszter Petronella leszögezte: „A mostani politikai válság alapvető eredője ugyanis a kisebbségi kormányzás. Amennyiben ez a kis valószínűségű forgatókönyv nem valósul meg, a pártok részben azzal fogják tölteni az idejüket, hogy egymást tegyék felelőssé a politikai instabilitás kialakulásáért.”

***

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

