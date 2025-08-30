Akár Macron bukását és új parlamenti választást is hozhat a francia kormányválság a szakértő szerint

Magyarázzák a bizonyítványt: ezért rontottak rá Le Penékre a hatóságok
A választási sikerek után megszaporodtak az ellenőrzések, ráadásul Macronék egyenruhásai olyasmi miatt zargatják a jobboldali pártot, amit maguk is üzemszerűen csináltak.
A Milton Friedman Egyetem adjunktusa rámutatott, hogy a mostani helyzetért kisebbségi kormányzás a felelős.
Franciaország ismét politikai válságba süllyedhet: François Bayrou miniszterelnök szeptember 8-ára bizalmi szavazást kért saját kormánya ellen, miután a kabinet a nyár folyamán egy 43,8 milliárd eurós megszorító csomagot terjesztett a parlament elé.
A lépés drámai gyorsasággal érkezett: a szavazásra még a parlament hivatalos őszi ülésszakának kezdete előtt sor kerül, alig két nappal a szeptember 10-re meghirdetett országos sztrájkhullám előtt.
Bayrou a Politicónak úgy fogalmazott:
Amikor a ház ég, vagy amikor elsüllyedni készülsz, el kell ismerned a helyzetet. Nem hagyom, hogy országunk ebbe a veszélybe sodródjon, mert a szabadságunk forog kockán.”
A miniszterelnök arra számít, hogy a képviselők legalább a pénzügyi helyzet súlyosságában egyetértenek majd, és támogatni fogják a kabinet intézkedését, ám a politikai realitások inkább a bukást jelzik előre.
Az ellenzék szinte teljes egységben sorakozott fel a kormányfővel szemben. A baloldali radikális Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) és a jobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) vezetői, köztük Marine Le Pen, már jelezték:
elkötelezték magukat a kormánybuktatás mellett.
A mérleg nyelvét a Szocialista Párt (Le Parti Socialiste) jelenthetné, de Olivier Faure pártelnök a Le Monde-nak adott interjúban világossá tette:
kizárt, hogy Bayrou mellé álljanak.
A helyzet súlyosságát gazdasági tényezők is fokozzák:
Franciaország államadóssága rekordmagasságban, 3,3 billió eurón áll.
Ez a Nemzetközi Valutaalap (IMF) előrejelzése szerint idén elérheti a GDP 116,3 százalékát. A költségvetési hiány és a politikai bizonytalanság miatt a francia 30 éves kötvények hozama 14 éves csúcsra, 4,42 százalékra emelkedett, a 10 éves állampapírok hozama pedig március óta nem látott szintre ugrott.
Franciaország hitelfelvételi költségei meredeken emelkednek, miközben az ország egy éven belül másodszor is kormányválsággal szembesül.
Eric Lombard pénzügyminiszter figyelmeztetett:
Ez egy kockázat, amelyet szeretnénk elkerülni, és amelyet el is kell kerülnünk, de nem mondhatom, hogy ez a kockázat nem létezik.”
Szavai arra utaltak, hogy Franciaország akár az IMF segítségére is rászorulhat, ami példátlan lenne a modern francia történelemben.
Bayrou tehát egy éven belül már a második francia miniszterelnök lehet, akit bizalmatlansági indítvánnyal buktatnak meg.
Elődje, Michel Barnier decemberben kényszerült távozásra, mert nem tudta keresztülvinni a közkiadások csökkentését. A mostani válság nyilvánvalóvá tette: Franciaország nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is a szakadék szélén táncol.
A miniszterelnök egyrészt világossá tette, hogy hajlandó tárgyalni a részletekről, de úgy tűnik, hogy a költségvetésnek – ahogy tavaly sem volt – idén sincs parlamenti többsége”
– árulta el megkeresésünkre a helyzettel kapcsolatban Soós Eszter Petronella, a Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Tanszékének adjunktusa.
A szakértő egyértelművé tette: „Ennek természetesen az az oka, hogy 2024 óta nincsen semmilyen többség a francia parlamentben. Minden kormány kisebbségben kormányoz, a törvényhozás alsóháza pedig nagyjából három blokkra oszlik.”
A miniszterelnök csak akkor maradhat hivatalban, ha a szocialisták a kormány mellett szavaznak, de pártjuk vezetője, Olivier Faure a Le Monde-nak adott interjúban ezt kizárta.
Szerinte igen kicsi a valószínűsége annak, hogy François Bayrou szeptember 8-áig kellő számú támogatót állítson maga mögé. A miniszterelnök célja jelenleg nem is ez, hanem, hogy növelje a tartózkodók számát:
Ennek a lehetősége elvben nem kizárt, amennyiben Bayrou olyat tud ígérni, ami egy-egy párt számára győzelemként könyvelhető el. De a párizsi hangulat azért most inkább a bukás felé mutat.”
Eric Lombard pénzügyminiszter IMF-re vonatkozó kijelentésével kapcsolatban Soós Eszter Petronella megjegyezte, hogy a politikus azóta pontosította az álláspontját, és jelezte: szerinte „nincsen olyan veszély, hogy Franciaország nemzetközi szervezetre szoruljon”.
A szakértő szerint ugyanakkor tapintható a francia államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos félelem, illetve az is sokakban vet fel kérdéseket, hogy a kiigazítás miként érinti majd a vállalkozásokat. Mint fogalmazott:
A tőzsde nem volt boldog a bizonytalanságtól, és a munkaadói szervezet is aggodalmaskodik. Nemcsak a politikai bizonytalanság miatt, hanem a költségvetés helyzete miatt is.”
Soós Eszter Petronella arra is kitért, hogy „egy friss felmérés szerint a pártok százalékos támogatottsága nagyon hasonlít ahhoz, amit tavaly a nemzetgyűlési választás során láttunk”, ám ez csak a kiindulópont:
Az, hogy melyik párt lesz képes profitálni a mostani változásokból, az attól függ, hogy ki hogyan kezeli majd a helyzetet. Még az is lehet, hogy új választás lesz a kormány esetleges bukása után.”
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogyha Emmanuel Macron új miniszterelnököt próbál kinevezni, akkor Franciaországnak várhatóan ismét egy kisebbségi kormánya lesz. Erre nézve is vannak találgatások:
Sebastien Lecornu hadügyminiszter, illetve Gérald Darmanin igazságügyi miniszter neve merülhet fel, de Catherine Vautrin munka- és egészségügyi miniszter nevét is emlegetik a lehetséges kormányfők között.”
Ugyanakkor hozzátette:
Jellemzően róluk minden kormányalakításkor szó van, szó volt, tehát nagy meglepetést nem okoznak ezek a találgatások. De egyelőre még nem tartunk itt. Ráadásul Macron úgy is dönthet, hogy feloszlatja a Nemzetgyűlést, és új választást ír ki.”
Az Ifop, az Elabe és a Toluna Harris Interactive közvélemény-kutatók augusztus 27-én publikált felmérései szerint a francia társadalom a következőképpen értékeli a kialakult helyzetet:
A pártok népszerűsége az Ifop júniusi adatai szerint a következőképpen oszlik meg:
Bármelyik forgatókönyv valósuljon is meg, a magas államháztartási hiány, a 110 százalék feletti államadósság és az egyre súlyosabb a kamatteher továbbra is megoldandó feladatként tornyosul majd a következő politikai vezetés előtt. Hogy ennek miként tud nekiugrani a francia társadalom, az Soós Eszter Petronella szerint nagyban függ attól, hogy mi történik szeptember 8-án, illetve, hogy az elnök kiírja-e az új választást:
Az alapvető kérdés az, hogy továbbra is kisebbségből próbálják kormányozni Franciaországot, vagy létrejön egy parlamenti többség? utóbbi esetben a nehéz döntéseket is sokkal könnyebb keresztülvinni a parlamenten.”
Azzal kapcsolatban, hogy a mostani válság milyen hatással lehet a 2027-es francia elnökválasztásokra, a szakértő arra is emlékeztetett, hogy Emmanuel Macron jövőre már nem indulhat újra a posztért, így legfeljebb a pártja jelöltjeinek esélyét befolyásolhatják a mostani viszonyok.
„Ugyanakkor a sajtó kis valószínűséggel, de létező forgatókönyvként kezeli az elnök esetleges lemondását is” – hangsúlyozta, hozzátéve:
Ebben az esetben egy előrehozott elnökválasztást kellene tartani, az új megválasztott elnök pedig feloszlathatná a Nemzetgyűlést, és a győzteshez húzás jelensége révén reménykedhetne a parlamenti többségben”
Soós Eszter Petronella leszögezte: „A mostani politikai válság alapvető eredője ugyanis a kisebbségi kormányzás. Amennyiben ez a kis valószínűségű forgatókönyv nem valósul meg, a pártok részben azzal fogják tölteni az idejüket, hogy egymást tegyék felelőssé a politikai instabilitás kialakulásáért.”
