Akár Macron bukását és új parlamenti választást is hozhat a francia kormányválság a szakértő szerint

Szerinte igen kicsi a valószínűsége annak, hogy François Bayrou szeptember 8-áig kellő számú támogatót állítson maga mögé. A miniszterelnök célja jelenleg nem is ez, hanem, hogy növelje a tartózkodók számát:

Ennek a lehetősége elvben nem kizárt, amennyiben Bayrou olyat tud ígérni, ami egy-egy párt számára győzelemként könyvelhető el. De a párizsi hangulat azért most inkább a bukás felé mutat.”

A piaci szektor nyugtalan

Eric Lombard pénzügyminiszter IMF-re vonatkozó kijelentésével kapcsolatban Soós Eszter Petronella megjegyezte, hogy a politikus azóta pontosította az álláspontját, és jelezte: szerinte „nincsen olyan veszély, hogy Franciaország nemzetközi szervezetre szoruljon”.

A szakértő szerint ugyanakkor tapintható a francia államadósság fenntarthatóságával kapcsolatos félelem, illetve az is sokakban vet fel kérdéseket, hogy a kiigazítás miként érinti majd a vállalkozásokat. Mint fogalmazott:

A tőzsde nem volt boldog a bizonytalanságtól, és a munkaadói szervezet is aggodalmaskodik. Nemcsak a politikai bizonytalanság miatt, hanem a költségvetés helyzete miatt is.”

Megszűnhet a politikai patthelyzet?

Soós Eszter Petronella arra is kitért, hogy „egy friss felmérés szerint a pártok százalékos támogatottsága nagyon hasonlít ahhoz, amit tavaly a nemzetgyűlési választás során láttunk”, ám ez csak a kiindulópont:

Az, hogy melyik párt lesz képes profitálni a mostani változásokból, az attól függ, hogy ki hogyan kezeli majd a helyzetet. Még az is lehet, hogy új választás lesz a kormány esetleges bukása után.”

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogyha Emmanuel Macron új miniszterelnököt próbál kinevezni, akkor Franciaországnak várhatóan ismét egy kisebbségi kormánya lesz. Erre nézve is vannak találgatások:

Sebastien Lecornu hadügyminiszter, illetve Gérald Darmanin igazságügyi miniszter neve merülhet fel, de Catherine Vautrin munka- és egészségügyi miniszter nevét is emlegetik a lehetséges kormányfők között.”

Ugyanakkor hozzátette:

Jellemzően róluk minden kormányalakításkor szó van, szó volt, tehát nagy meglepetést nem okoznak ezek a találgatások. De egyelőre még nem tartunk itt. Ráadásul Macron úgy is dönthet, hogy feloszlatja a Nemzetgyűlést, és új választást ír ki.”

Mit mutatnak a számok? Az Ifop, az Elabe és a Toluna Harris Interactive közvélemény-kutatók augusztus 27-én publikált felmérései szerint a francia társadalom a következőképpen értékeli a kialakult helyzetet: A többség új választásokat akar: a franciák 56–69 százaléka támogatná a parlament feloszlatását.

a franciák 56–69 százaléka támogatná a parlament feloszlatását. Lehetséges kormányváltás: a Toluna Harris felmérés szerint a választók 41 százaléka Marine Le Pen Nemzeti Tömörülését látná szívesen kormányon, bár 59 százalék elutasítja, hogy a párt adja a miniszterelnököt. 38 százalék inkább egy politikán kívülről érkező, „szakértő” kormányfőt látna szívesen.

a Toluna Harris felmérés szerint a választók 41 százaléka Marine Le Pen Nemzeti Tömörülését látná szívesen kormányon, bár 59 százalék elutasítja, hogy a párt adja a miniszterelnököt. 38 százalék inkább egy politikán kívülről érkező, „szakértő” kormányfőt látna szívesen. Viszlát, Jupiter: az Elabe és Ifop mérések szerint 67 százalék Macron lemondását is ildomosnak tartaná, amennyiben Bayrou elbukja a bizalmi szavazást. A pártok népszerűsége az Ifop júniusi adatai szerint a következőképpen oszlik meg: Nemzeti Tömörülés: 35%

Ensemble (a Macron-féle centrista pártszövetség): 18%

Szocialista Párt: 13%

Republikánusok: 11%

Engedetlen Franciaország: 7%

Nem biztos, hogy Macron kitölti a ciklust

Bármelyik forgatókönyv valósuljon is meg, a magas államháztartási hiány, a 110 százalék feletti államadósság és az egyre súlyosabb a kamatteher továbbra is megoldandó feladatként tornyosul majd a következő politikai vezetés előtt. Hogy ennek miként tud nekiugrani a francia társadalom, az Soós Eszter Petronella szerint nagyban függ attól, hogy mi történik szeptember 8-án, illetve, hogy az elnök kiírja-e az új választást:

Az alapvető kérdés az, hogy továbbra is kisebbségből próbálják kormányozni Franciaországot, vagy létrejön egy parlamenti többség? utóbbi esetben a nehéz döntéseket is sokkal könnyebb keresztülvinni a parlamenten.”

Azzal kapcsolatban, hogy a mostani válság milyen hatással lehet a 2027-es francia elnökválasztásokra, a szakértő arra is emlékeztetett, hogy Emmanuel Macron jövőre már nem indulhat újra a posztért, így legfeljebb a pártja jelöltjeinek esélyét befolyásolhatják a mostani viszonyok.

Emmanuel Macron

Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

„Ugyanakkor a sajtó kis valószínűséggel, de létező forgatókönyvként kezeli az elnök esetleges lemondását is” – hangsúlyozta, hozzátéve:

Ebben az esetben egy előrehozott elnökválasztást kellene tartani, az új megválasztott elnök pedig feloszlathatná a Nemzetgyűlést, és a győzteshez húzás jelensége révén reménykedhetne a parlamenti többségben”

Soós Eszter Petronella leszögezte: „A mostani politikai válság alapvető eredője ugyanis a kisebbségi kormányzás. Amennyiben ez a kis valószínűségű forgatókönyv nem valósul meg, a pártok részben azzal fogják tölteni az idejüket, hogy egymást tegyék felelőssé a politikai instabilitás kialakulásáért.”

***

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP