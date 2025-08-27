Franciák az összeomlás szélén: lehet, hogy IMF hitelre lesz szükségük

Eric Lombard pénzügyminiszter elismerte, hogy az IMF beavatkozásának kérése „fennálló kockázat”, mivel Franciaország a gyorsan növekvő államadósság terhével küzd. Franciaország még soha nem kapott mentőcsomagot az IMF-től, de

a kormány összeomlása veszélyes helyzetbe hozná az országot, amelynek államadóssága rekordmagasságú, 3,3 billió euró.

Lombard így nyilatkozott: „Ez egy kockázat, amelyet szeretnénk elkerülni, és amelyet el is kell kerülnünk, de nem mondhatom, hogy ez a kockázat nem létezik.”

Az ellenzéki pártok sorban jelentették be, hogy Francois Bayrou miniszterelnök ellen fognak szavazni, miután ő megpróbálta megtörni a politikai patthelyzetet a javasolt költségvetési megszorításokkal kapcsolatban, és bizalmi szavazást kért kormányától. Ez azt követően történt, hogy Michel Barnier volt miniszterelnököt decemberben bizalmatlansági szavazással eltávolították, mert nem sikerült támogatást szereznie a közkiadások drasztikus csökkentéséhez.Bayrou most valószínűleg elveszíti a szeptember 8-ra bejelentett bizalmi szavazást.

A zavarok miatt a 30 éves francia kötvények hozama – amely a hosszú távú állami hitelfelvétel költségeinek helyettesítő mutatója – három bázisponttal emelkedett, és 14 éves csúcsot ért el 4,42 százalékkal.

A francia 10 éves hozam március óta a legmagasabb szintet érte el.

Franciaország hatalmas adóssághegye jelenleg meghaladja az egész gazdaság méretét, az IMF legfrissebb előrejelzései szerint idén elérheti a GDP 116,3 százalékát.