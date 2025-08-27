Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
François Bayrou Franciaország IMF

Franciák az összeomlás szélén: lehet, hogy IMF hitelre lesz szükségük

2025. augusztus 27. 12:53

Franciaország hitelfelvételi költségei meredeken emelkednek, miközben az ország egy éven belül másodszor is kormányválsággal szembesül.

2025. augusztus 27. 12:53
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla: Franciaország kisebbségi kormánya valószínűleg megbukik, amikor François Bayrou miniszterelnök két hét múlva bizalmi szavazást tart a népszerűtlen, 43,8 milliárd eurós költségvetési megszorításáról.

Azonban nem ez az egyetlen baj sújtja a nyugati hatalmat: a francia pénzügyminiszter arra figyelemeztetett, hogy Franciaország rászorulhat arra, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségét kérje. 

A francia hosszú lejáratú hitelfelvételi költségek kedden a 2011 óta legmagasabb szintet érték el, mivel félő: a kormány egy éven belüli második összeomlása miatt nem lesz képes kezelni a költségvetési hiányt – számolt be a Telegraph.

Ezt is ajánljuk a témában

Eric Lombard pénzügyminiszter elismerte, hogy az IMF beavatkozásának kérése „fennálló kockázat”, mivel Franciaország a gyorsan növekvő államadósság terhével küzd. Franciaország még soha nem kapott mentőcsomagot az IMF-től, de 

a kormány összeomlása veszélyes helyzetbe hozná az országot, amelynek államadóssága rekordmagasságú, 3,3 billió euró.

Lombard így nyilatkozott: „Ez egy kockázat, amelyet szeretnénk elkerülni, és amelyet el is kell kerülnünk, de nem mondhatom, hogy ez a kockázat nem létezik.”

Az ellenzéki pártok sorban jelentették be, hogy Francois Bayrou miniszterelnök ellen fognak szavazni, miután ő megpróbálta megtörni a politikai patthelyzetet a javasolt költségvetési megszorításokkal kapcsolatban, és bizalmi szavazást kért kormányától. Ez azt követően történt, hogy Michel Barnier volt miniszterelnököt decemberben bizalmatlansági szavazással eltávolították, mert nem sikerült támogatást szereznie a közkiadások drasztikus csökkentéséhez.Bayrou most valószínűleg elveszíti a szeptember 8-ra bejelentett bizalmi szavazást.

A zavarok miatt a 30 éves francia kötvények hozama – amely a hosszú távú állami hitelfelvétel költségeinek helyettesítő mutatója – három bázisponttal emelkedett, és 14 éves csúcsot ért el 4,42 százalékkal. 

A francia 10 éves hozam március óta a legmagasabb szintet érte el.

Franciaország hatalmas adóssághegye jelenleg meghaladja az egész gazdaság méretét, az IMF legfrissebb előrejelzései szerint idén elérheti a GDP 116,3 százalékát.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tom Nicholson / POOL / AFP

 


 

 

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2025. augusztus 27. 15:11
akinek nem fussa ra, az ne penzelje az elnok kijevi himringyojat
Válasz erre
1
0
mondeos
2025. augusztus 27. 14:39
Jók ezek a hosszú lejáratú hitelek, mert ennek a terheit már nem ők fogják nyögni de az összes hasznát ők teszik zsebre. Lásd Megyó,Gyurcsány,Bajnai "szakértő" rezsimeket.Igaz ők emellett az ország vagyonát, az aranytojást tojó tyúkokat is elkótyavetyélték.Lásd reptér, aranytartalék,közművek:gáz-áram-víz szolgáltatók,étkezési utalvány,bankok és sorolhatnám.
Válasz erre
1
0
fogas paduc
2025. augusztus 27. 14:29
Így lesz a Macronból micronon át nano, esetleg piko, de inkább femto vagy atto....
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 27. 14:26 Szerkesztve
Vonaglik a "Kecskeb@szó" BezzegNyugatRománia. Helyes....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!