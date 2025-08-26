Az EU Ukrajna „védelmében” megint az európai gazdákat bünteti

Az EU által az orosz műtrágyaimportra kivetett vámok, amelyek célja Moszkva ukrajnai háborújának finanszírozásának csökkentése volt, eddig leginkább csak az európai gazdákat sújtották, míg az orosz vállalatok exportjukat más piacokra is át tudják irányítani – számolt be a Reuters.

„Saját magunknak ártunk”

– nyilatkozta a hírügynökségnek Cedric Benoist gazda, a francia búzatermelők szövetségének (AGPB) főtitkárhelyettese és az EU gazdaszövetségének (Copa Cogeca) gabonabizottságának vezetője, hozzátéve, hogy a gazdáknak most magasabb globális árakat kell fizetniük.

A Világbank adatai szerint a globális műtrágyaárak idén emelkedtek, részben a július 1-én bevezetett importvámok mellett kivetett további illetékek miatt, ami tovább nehezíti az európai gazdák helyzetét, akik egyébként is magas energiaköltségekkel és környezetvédelmi előírásokkal küzdenek.

Európa arra hivatkozva fokozatosan vezeti be a műtrágyaexport-vámokat, hogy tovább kívánja csökkenteni az orosz ellátástól való függőségét.

Oroszország a világ műtrágyatermelésének több mint 20 százalékát adja, és az EU műtrágyaimportjának körülbelül 25 százalékát biztosítja. Az EU kijelentette, hogy szorosan figyelemmel kíséri a vámok hatását, hogy biztosítsa az EU műtrágyaiparának és gazdáinak védelmét. A gazdák aggódnak, különösen mivel a búza ára ötéves mélypontra süllyedt.

Benoist szerint sok gazda halogatja a vásárlást, remélve, hogy a műtrágya ára csökkenni fog.

„A búza árát tekintve ez az ár nem tartható fenn” – mondta Benoist. „De jelenleg a gazdák jövedelmezőségét tekintve ez teljesen fenntarthatatlan.”

Nyitókép: Jean-François Fort/Hans Lucas via AFP