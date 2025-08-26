Ft
Az EU Ukrajna „védelmében” megint az európai gazdákat bünteti

2025. augusztus 26. 12:22

A szankciós politika megint az európaiaknak üt vissza.

2025. augusztus 26. 12:22
null

Az EU által az orosz műtrágyaimportra kivetett vámok, amelyek célja Moszkva ukrajnai háborújának finanszírozásának csökkentése volt, eddig leginkább csak az európai gazdákat sújtották, míg az orosz vállalatok exportjukat más piacokra is át tudják irányítani – számolt be a Reuters.

 „Saját magunknak ártunk” 

– nyilatkozta a hírügynökségnek Cedric Benoist gazda, a francia búzatermelők szövetségének (AGPB) főtitkárhelyettese és az EU gazdaszövetségének (Copa Cogeca) gabonabizottságának vezetője, hozzátéve, hogy a gazdáknak most magasabb globális árakat kell fizetniük. 

A Világbank adatai szerint a globális műtrágyaárak idén emelkedtek, részben a július 1-én bevezetett importvámok mellett kivetett további illetékek miatt, ami tovább nehezíti az európai gazdák helyzetét, akik egyébként is magas energiaköltségekkel és környezetvédelmi előírásokkal küzdenek.

Európa arra hivatkozva fokozatosan vezeti be a műtrágyaexport-vámokat, hogy tovább kívánja csökkenteni az orosz ellátástól való függőségét.

Oroszország a világ műtrágyatermelésének több mint 20 százalékát adja, és az EU műtrágyaimportjának körülbelül 25 százalékát biztosítja. Az EU kijelentette, hogy szorosan figyelemmel kíséri a vámok hatását, hogy biztosítsa az EU műtrágyaiparának és gazdáinak védelmét. A gazdák aggódnak, különösen mivel a búza ára ötéves mélypontra süllyedt.

Benoist szerint sok gazda halogatja a vásárlást, remélve, hogy a műtrágya ára csökkenni fog. 

„A búza árát tekintve ez az ár nem tartható fenn” – mondta Benoist. „De jelenleg a gazdák jövedelmezőségét tekintve ez teljesen fenntarthatatlan.”

Nyitókép: Jean-François Fort/Hans Lucas via AFP

***

 

pipa89
2025. augusztus 26. 13:11
Németek, franciák, ha nem akartok földönfutóvá válni, az atlantista elitet (= szupertőkés pénzhatalmi elit) kisöpritek a hatalomból!
Válasz erre
2
0
jóember
2025. augusztus 26. 12:51
Augusztus 19.-én Lavrov adott egy interjút a Putyin-Trump találkozóról és a végén a riporter megkérdezte, hogy a szankciókról beszéltek e. Lavrov azt mondta, nem hozták szóba, mert Oroszországnak mostmár nem érdeke a szankciók feloldása. Ha feloldanák a szankciókat akkor az orosz gazdaság visszarendeződne a régi struktúrába és ez az új politikai-gazdasági rendszerben már hátrányos lenne számukra. Ezután a gazdasági szuverinitás megteremtésére törekszenek, önellátók akarnak lenni. Ehhez, teszem hozzá, minden feltételük meg is van. Ezek a barom, eszetlen, hígagyú ..........stb európai vezetők a szankciós politikával elintézték, hogy az oroszok megerősödve kerüljenek ki a szembenállasból, míg az európai gazdaság emiatt tönkrement. A háborónak hamarosan vége, az amerikaiak kaszálnak egy nagyot a fegyver eladásokkal, az oroszok megújúlva, területben létszámban gyarapodva fejezik be. Mi európai polgárok meg szívtunk egy nagyot. Van aki még büszke is rá.
Válasz erre
5
0
herden100
2025. augusztus 26. 12:35
ÚGY ÉRZEM NEM LESZ BAJ: euratlas.net/history/europe/700/index.html 🤗 euratlas.net/history/europe/1000/index.html euratlas.net/history/europe/1400/index.html euratlas.net/history/europe/1600/index.html euratlas.net/history/europe/1700/index.html euratlas.net/history/europe/1800/index.html euratlas.net/history/europe/1900/index.html
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!