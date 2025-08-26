Ft
Ft
26°C
12°C
Ft
Ft
26°C
12°C
08. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány Francois Bayrou Franciaország

Összeomlás szélén a francia kormány – bizalmatlansági indítványt kért maga ellen a miniszterelnök

2025. augusztus 26. 21:13

A miniszterelnök csak akkor maradhat hivatalban, ha a szocialisták a kormány mellett szavaznak, de pártjuk vezetője, Olivier Faure a Le Monde-nak adott interjúban ezt kizárta.

2025. augusztus 26. 21:13
null

Franciaország kisebbségi kormánya valószínűleg megbukik, amikor François Bayrou miniszterelnök jövő hónapban nagy tétű bizalmi szavazást tart népszerűtlen, 43,8 milliárd eurós költségvetési megszorításáról – írja a Politico.

„Amikor a ház ég, vagy amikor elsüllyedni készülsz, el kell ismerned a helyzetet” – mondta Bayrou. „Nem hagyom, hogy országunk ebbe a veszélybe sodródjon, mert a szabadságunk forog kockán” – tette hozzá.

Bayrou arra számít, hogy a törvényhozók legalább abban egyetértenek, hogy Franciaország súlyos pénzügyi helyzetét orvosolni kell, de az esélyek a régóta centristának számító politikus ellen szólnak. 

A baloldali France Unbowed és a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetői, köztük Marine Le Pen, már megfogadták, hogy támogatják a kormány megbuktatását.  

A miniszterelnök túlélése érdekében szüksége van arra, hogy a szocialisták a kormány mellett szavazzanak, és ne csak tartózkodjanak – ezt a lehetőséget azonban a párt vezetője, Olivier Faure egy interjúban a Le Monde-nak kizárta. 

Bayrou-nak várhatóan a törvényhozási folyamat későbbi szakaszában kellett volna bizalmi szavazáson részt vennie. 

Azzal, hogy a francia parlament hivatalos munkába állása előtt, és mindössze két nappal a szeptember 10-re tervezett országos leállás előtt hívta össze a szavazást, Bayrou gyakorlatilag úgy döntött, hogy felgyorsítja sorsát, és szembenéz a kormány összeomlásának kockázatával.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
röviden
2025. augusztus 26. 21:39
Már a francia miniszterelnökök nevét se érdemes megjegyezni.
Válasz erre
0
0
mihint
2025. augusztus 26. 21:33
Lemondok itt. Figyu, francúzok, elmondhatatlanul alávalónak mutatkoztok manapság.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. augusztus 26. 21:28
Fejetol buzlik a hal makaroni... Egyebkent azt ertenem ha azt irjatok hogy France Insoumise, azt is ha leforditjatok magyarra, pl Engedetlen Franciaorszag, de mi a banatert forditottatok angolra???
Válasz erre
1
0
zrx8
2025. augusztus 26. 21:22
Amúgy mi jelentősége egy kormány lemondásának egy olyan országban, ahol gyakorlatilag minden hatalom az államfő kezében van ? Gumicsont ?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!