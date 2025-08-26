Összeomlás szélén a francia kormány – bizalmatlansági indítványt kért maga ellen a miniszterelnök

Franciaország kisebbségi kormánya valószínűleg megbukik, amikor François Bayrou miniszterelnök jövő hónapban nagy tétű bizalmi szavazást tart népszerűtlen, 43,8 milliárd eurós költségvetési megszorításáról – írja a Politico.

„Amikor a ház ég, vagy amikor elsüllyedni készülsz, el kell ismerned a helyzetet” – mondta Bayrou. „Nem hagyom, hogy országunk ebbe a veszélybe sodródjon, mert a szabadságunk forog kockán” – tette hozzá.

Bayrou arra számít, hogy a törvényhozók legalább abban egyetértenek, hogy Franciaország súlyos pénzügyi helyzetét orvosolni kell, de az esélyek a régóta centristának számító politikus ellen szólnak.

A baloldali France Unbowed és a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetői, köztük Marine Le Pen, már megfogadták, hogy támogatják a kormány megbuktatását.

A miniszterelnök túlélése érdekében szüksége van arra, hogy a szocialisták a kormány mellett szavazzanak, és ne csak tartózkodjanak – ezt a lehetőséget azonban a párt vezetője, Olivier Faure egy interjúban a Le Monde-nak kizárta.

Bayrou-nak várhatóan a törvényhozási folyamat későbbi szakaszában kellett volna bizalmi szavazáson részt vennie.

Azzal, hogy a francia parlament hivatalos munkába állása előtt, és mindössze két nappal a szeptember 10-re tervezett országos leállás előtt hívta össze a szavazást, Bayrou gyakorlatilag úgy döntött, hogy felgyorsítja sorsát, és szembenéz a kormány összeomlásának kockázatával.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / POOL / AFP