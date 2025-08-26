Mélyütés Zelenszkijéknek: „Európa már eleget fizetett, itt nem akarnak meghalni Ukrajnáért”

„Éveken át azt állította Európa, hogy Oroszország ukrajnai háborúja egzisztenciális fenyegetést jelent az európai biztonságra. Ennek érdekében katonai segítséget és külföldi segélyeket nyújtott Ukrajnának, abban a reményben, hogy ezek segítségével ez a szomszédos ország képes lesz megvédeni magát. Ez azonban mindig egy hosszú távú cél volt” – kezdi elemzését a Foreign Policy szerzője. Anchal Vohra szerint ez a nagy cél most veszélybe került, mert Donald Trump fel akarja gyorsítani a békekötés folyamatát. Ez szembesíti az európai vezetést az igazsággal: képesek-e azt az erőt biztosítani, ami szükséges a békéhez? S hajlandóak-e valóban békefenntartókat küldeni, vagy ez is csak üres ígéret marad?

Senki nem akar békefenntartókat küldeni

Fotó: OLIVER BERG / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

„Az európaiak feladják-e óvatos hozzáállásukat, és biztonsági garanciaként csapatokat küldenek Ukrajnába, még akkor is, ha ezzel politikai ellenállást kockáztatnak otthon?” Az európai lakosság egyáltalán nem olyan elkötelezett az európai ügy mellett, mint a vezetői.

Az európaiak nem akarnak meghalni Ukrajnáért”

– mondta a Foreign Policy szerzőjének Gérard Araud, korábbi washingtoni francia nagykövet. Vohra szerint ez valóban reflektálja az európai hozzáállást.

Az utca embere egy távoli helyként tekint Ukrajnára és úgy gondolja, hogy Európa már eleget fizetett. Nem akar fizikailag is beavatkozni. Ha Ukrajna holnap elesik, az európaiak azt mondanák: »ó, de szörnyű« aztán folytatnák az életüket”

– mondta a francia diplomata, amely vélemény valódi mélyütéssel ér fel Zelenszkijék számára.

A szerző szerint a háború kezdete óta Európa a nagy szavak ellenére rendkívül óvatos volt, és mindig csak félgőzzel csinált mindent. A szerző panaszai közé tartozik, hogy Európa nem akar bizonyos fegyvereket átadni Ukrajnának, hogy nem nyúl hozzá a lefoglalt orosz vagyonhoz, és nem akar másodlagos szankciókat kivetni az oroszokkal kereskedő országokra.

A békefenntartók üres ígérete

A szerző azt is megjegyzi, hogy hiába ígérte meg több vezető Trumpnak, hogy hajlandó békefenntartókat küldeni, részletek azóta sem derültek ki erről.

A franciák és a britek a leghangosabb támogatók, de semmi konkrétum nem derült ki a tervekről – olvasható a cikkben.

franciák és britek ígérgetnek, de terv nincs

olaszok és németek nem akarnak katonát küldeni

egyedül a balti államok küldenének békefenntartókat

Emmanuel Macron kijelentette, hogy európai csapatokat csak „stratégiai helyszíneken” vetnének be Ukrajnában, és nem az oroszokkal közös határvonal mentén.

A Fehér Házban tartott találkozó óta csak Észtország miniszterelnöke erősítette meg, hogy a balti állam hajlandó „katonai erővel hozzájárulni”. Finnország viszont inkább otthon tartaná katonáit, hogy őrizzék az Oroszországgal közös 1340 kilométer hosszú határt. Még Lengyelország sem volt hajlandó fegyveres csapatokat küldeni az ukránok védelmére.

Araud volt nagykövet szerint a lengyelek vonakodása nem véletlen, mert sok a történelmi ellentét. Olaszország és Németország szintén húzza a száját.

„A csapatok küldésének ötletét nem gondolták végig. Nem hiszem, hogy a német parlament egyetértene vele” – mondta André Härtel, brüsszeli menedzser és Oroszország szakértő.

A németek arra hivatkoznak, hogy „nincs elég katonájuk.”

Az elemzés szerint valószínű a békefenntartók helyett nagyobb az esélye, hogy „kiképző csapatokat” fognak küldeni, amelyeket az amerikaiak kísérhetnének.

Nos, pár száz vagy ezer katona bevetése egy dolog, de a front felügyelete egészen más. Ehhez több mint 100 ezer katona lenne szükséges, és Európában senkinek nincs ennyi katonája”

– mondta Härtel a Foreign Policynek.

Nyitókép: Macron és Zelenszkij/NICOLAS TUCAT / POOL / AFP