Szijjártó Péter a Harcosok Órájában: Nagyon durván magyarellenes politika folyik Ukrajnában

Az ukrán elnök megfenyegette Magyarországot: tovább támadják a Barátság kőolajvezetéket, ha nem támogatja a magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozását. Mindeközben a hazai ellenzék az ukránokat ünnepli.

Egyebek mellett erről is beszélt Szijjártó Péter külügyminiszter a Harcosok Órájában. Az adás legelején egy gyors reakció hangzott el Magyar Péter legutóbbi – 2026-os választásokra vonatkozó – ötlete kapcsán:

Ha az önimádat fájna, Magyar Péter üvöltene a fájdalomtól”

– reagált a külügyminiszter a Tisza Párt vezetőjének azon felvetésére, hogy mind a 106 választókerületben egy Magyar Péter nevű embert kellene indítani.

Ukrán támadás

Szijjártó Péter szerint az ukrán elnök nyíltan, durván és szégyenletes módon megfenyegette a magyar kormányt, hogyha Magyarország nem vesz fel egy olyan ukránpárti álláspontot, amit Brüsszel és a Tisza Párt is képvisel, akkor továbbra is támadni fogják a Barátság vezetéket.

Mint ismert: a kőolaj ma Magyarországra két irányból érkezhet – Oroszországból Belorusszián és Ukrajnán keresztül, és délnyugat felől, Horvátországból. A külügyminiszter kifejtette: a délről – Horvátország felől érkező – vezeték kapacitása kisebb mint Magyarország és Szlovákia kőolajigénye, tehát ha a Barátság vezetéken a szállítás ellehetetlenül, akkor Magyarország és Szlovákia energiaellátása veszélybe kerül.

„Az energiaellátás, nem politikai és nem is ideológiai kérdés; azt nem lehet egy sajtótájékoztatóban megoldani, ahhoz cső kell, és bele olaj.

Így a vezeték támadása, bombázása nem az oroszoknak árt, hanem a magyaroknak és a szlovákoknak”

– szögezte le. Hozzátette, hogy ennél csak az szomorúbb, hogy a hazai ellenzék ünnepli a most fennálló helyzetet, ami szerinte felháborító és botrányos.

„Én csak egy dologra vagyok kíváncsi: hogyha Zelenszkijék úgy szétbombázzák a Barátság kőolajvezetéket, hogy nem tud jönni elég kőolaj Magyarországra, nem lesz elég üzemanyag, az ország energiaellátása nem lesz lehetséges, akkor mit fognak mondani ezek a politikusok és újságírók? Ünnepelni fogják Zelenszkij-t, hogy Magyarország nem működőképes?” – fogalmazott Szijjártó.

Magyarellenes politika

A külügyminiszter szerint egy

nagyon durván magyarellenes politika folyik Ukrajnában”.

Szerinte az ukránok arra számítanak, hogy majd Brüsszel és annak magyarországi helytartói elegendő nyomást helyeznek Magyarországra annak érdekében, hogy adja fel eddigi pozícióját, és egy magyar érdekkel teljesen ellentétes, de az ukrán érdekkel egybevágó álláspontot foglaljanak el.

Szijjártó Péter leszögezte: naponta-kétnaponta beszél az orosz energiaminiszter-helyettessel a helyzet kapcsán, mivel Oroszország területén bombázták szét az ukránok a vezetéket, és ők dolgoznak a helyreállításán. A külügyminiszter hozzátette: fel van készülve arra is, hogy a 444 vagy a Telex ezt majd úgy tálalja, hogy ő megint kvaterkázik az oroszokkal, miközben neki ez a munkája része, hogy biztosítsa Magyarország energiaellátásának biztonságát. „Egyébként ezt értük is teszem, mert a 444 és Telex újságírói is magyar emberek, és az ő energiaellátásuk is kockáztatásra kerül” – húzta alá.

Ugyanakkor azt is elmondta,

hogy az országnak vannak kereskedelmi és stratégiai tartalékai – ezt nevezhetjük vészhelyzeti tartaléknak.

„De nem szeretnénk, hogy a vészhelyzeti tartalékhoz kelljen nyúlnunk az ukránok miatt” – szögezte le, mondván, hogy véleménye szerint az ukránoknak épp ez a terve.

Cinkos hallgatás

Szijjártó ezután emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság tett egy nyilatkozatot, amiben négy pontban foglalta össze az Európai Unió álláspontját az európai energiarendszerek biztonságáról. A négy pontból az első úgy szól, hogy az Európai Unió tagországait ellátó energiainfrastruktúra biztonsága az európai biztonság ügyét jelenti.

„Ezért az Európai Bizottság azt várja el minden harmadik országtól, beleértve Ukrajnától is, hogy ezt tartsa tiszteletben (...) és álljon készen arra, hogy lépéseket tegyen a kritikus energiainfrastruktúra megvédése érdekében.

Tehát az Európai Bizottság saját magát köpi szembe, amikor cinkos módon hallgat a jelenlegi helyzet kapcsán”

– fogalmazott a külügyér. Hozzátette: az Európai Bizottság megszűnt Európai Bizottságnak lenni, most már ukrajnai bizottság, és Von der Leyen bizottsága nem az Európai Unió érdekeit, pláne nem az Európai Unió tagországainak érdekeit, hanem Ukrajna érdekeit képviseli.

Az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán a külügyminiszter kifejtette, hogy a jelenleg rendelkezésére álló információk szerint „nagyon valószínűnek látszik, hogy itt egy állami terrorizmusról van szó”. Ezen a ponton Szijjártó a lengyel külügyminiszternek is odaszúrt. Közölte, hogy „Sikorski külügyminiszter úr egy különös szakértője az energiavezetékek felrobbantása utáni nyomozásnak; eddig egyből nulla, de most már úgy látom, hogy kettőből nulla. Szóval így kell erre figyelni.

Az amerikai demokrata baloldal európai szószólójáról és kitartottjáról van szó, aki súlyos hungarofóbiában szenved”

– fogalmazott.

Szijjártó szerint nyilván van egy összjáték az ukránok és a magyarországi dollárbaloldal és a dollármédia között, hiszen amikor az ukránok megszólalnak, azt a magyar dollármédia azonnal visszhangozza, míg az ugyanabban az összefüggésben tett magyar nyilatkozat nem jelenik meg.

„Nem tudom, feltűnt-e ezeknek az újságíróknak, hogy Magyarország egy szárazföld által körülvett ország. Tehát mi a szomszédainkra vagyunk utalva. Mi építhetünk csővezetéket a határig, de hogyha onnan nem építik tovább, annak nem sok értelme van. Amikor a szomszédban kitört a háború – ahol az egyik vezeték érkezik –, kértük a horvátokat, hogy növeljék meg a vezetékük kapacitását,

de a horvátok nem voltak hajlandók lépni”

– magyarázta a külügyminiszter. „Ezért az Európai Bizottsághoz fordultunk, jelezvén, hogy az európai uniós tagállamok energiabiztonsága európai kérdés, ezért legyenek kedvesek fellépni a horvátoknál annak érdekében, hogy megnöveljék a kőolajvezeték kapacitását.” Szijjártó hozzátette: most ezt elvileg megtették a brüsszeliek, de az eredmény nem az lett, hogy a horvátok megnövelték volna a vezeték kapacitását, hanem az európai ötszörösére növelték a tranzitdíjat.

„Úgyhogy az ukrán érdekeket képviselő újságírók is jó lenne, ha csak minimálisan is, de a valóság minden elemét lefestenék” – jegyezte meg.