„A Barátság kőolajvezeték elleni támadások margójára. Azok, akik most azon örvendeznek a sajtóban vagy kommentárokban, hogy Ukrajna »most jól megmutatta a magyar kormánynak«, és elvágták a kőolajszállítmányokat, valószínűleg nem látják (vagy nem akarják látni) a teljes kontextust, és azt, hogy érintheti mindez Magyarország energiaellátását.

Ukrajna jogosan védekezik az országot 2014-től, majd 2022-től elfoglalni próbáló orosz agresszortól, de mindez nem akadályozta meg Kijevet abban, hogy a 2014-es orosz agresszió óta is üzleteljen az oroszokkal, amikor a nemzeti érdek úgy kívánta, és pénzt szedjenek a gáz- és kőolaj tranzitból. Miért? Mert például az Oroszországból érkező földgázt Magyarországról, Szlovákiából vagy Lengyelországból aztán reverszben (visszafordítva) megvették, hogy fedezzék a saját szükségleteiket, mert máshonnan abban az időben (és utána hosszú éveken keresztül) nem tudtak földgázt szerezni. Az energiaforrásra való igény felülírta akkor azt az elvet, hogy az agresszorral nem üzletelünk.

Lehet azt mondani, hogy a Magyarországra is érkező Barátság kőolajvezeték lebombázása egyfajta dicső »katonai virtus« része (ráadásul a magyar nemzetiségű Bródi Róbert, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnokának a műveletei következtében, »micsoda sztori!«), ugyanakkor valójában arról van szó, hogy a támadás nagy károkat okozhat több európai uniós országnak – elsősorban Magyarországnak és Szlovákiának. Ezt most még nem érezzük, de ha a támadások folytatódnak, akkor térjünk majd vissza rá november környékén.

Ukrajna az elmúlt 3,5 évben nem igen nyúlt ehhez a fegyverhez – 2025. eleji rövid időszakot leszámítva – mert eddig nem volt érdeke a konfrontáció azzal a közösséggel, amelybe igyekszik. Hogy most mégis miért teszi, ez már más kérdés. Érdekes, hogy miközben 2025. tavaszán Washingtonból volt egy egyértelmű jelzés, hogy vegyék vissza az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, USA most lényegében hallgat az ügyben (Trump levelét leszámítva, de a különböző források szerint ennek nem volt kézzel fogható következménye Ukrajna irányába). Az EU sem szól ellene, miközben mégis csak két EU tagország energiaellátásáról van szó, ami közös ügy lenne a blokkon belül.