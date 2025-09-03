Már a Politico is arról ír: Macront leválthatják, óriási földindulás jöhet Párizsban

Ugyanakkor sem egy új kormányfő kinevezése, sem egy előrehozott választás nem kecsegtet valódi többséggel, és azzal, hogy a törvényhozás kimozdulhat a mostani patthelyzetből.

Benjamin Morel alkotmányjogász szerint

a politikusok tévesen hiszik, hogy a franciák előbb választanak egy vezetőt, majd automatikusan biztosítanak neki parlamenti többséget”.

Ez a mítosz Macron 2017-es győzelmével omlott össze, és azóta a politikai törésvonalak csak mélyültek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a jobboldali Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország együtt a mandátumok harmadát birtokolja, vezetőik – Jordan Bardella és Jean-Luc Mélenchon – pedig nyíltan követelik Macron távozását.