Ft
Ft
30°C
17°C
Ft
Ft
30°C
17°C
09. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
François Bayrou válság Emmanuel Macron Engedetlen Franciaország Franciaország Nemzeti Tömörülés

Már a Politico is arról ír: Macront leválthatják, óriási földindulás jöhet Párizsban

2025. szeptember 03. 18:24

Franciaországnak már Macron bukása se lenne elég, hogy kilábaljon a káoszból, számol be a brüsszeli lap.

2025. szeptember 03. 18:24
null

Egyre határozottabban merül fel Franciaországban Emmanuel Macron lemondásának lehetősége, amit a Politico szerint korábban csak a folyosói pletykák szintjén emlegettek.

Ezt is ajánljuk a témában

Bár egy ilyen lépés földrengésszerű hatást gyakorolna Európa diplomáciára, a szakértők és politikai megfigyelők szerint a probléma ennél mélyebben gyökerezik: a francia Ötödik Köztársaság intézményrendszere mára teljes bénultságban vergődik.

Macron François Bayrou miniszterelnök leváltására készül, aki a költségvetési hiány lefaragását célzó megszorítások miatt bukhat, miután szeptember 8-ára bizalmatlansági indítványt kért maga és kormánya ellen.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor sem egy új kormányfő kinevezése, sem egy előrehozott választás nem kecsegtet valódi többséggel, és azzal, hogy a törvényhozás kimozdulhat a mostani patthelyzetből.

Benjamin Morel alkotmányjogász szerint

a politikusok tévesen hiszik, hogy a franciák előbb választanak egy vezetőt, majd automatikusan biztosítanak neki parlamenti többséget”.

Ez a mítosz Macron 2017-es győzelmével omlott össze, és azóta a politikai törésvonalak csak mélyültek.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a jobboldali Nemzeti Tömörülés és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország együtt a mandátumok harmadát birtokolja, vezetőik – Jordan Bardella és Jean-Luc Mélenchon – pedig nyíltan követelik Macron távozását.

Ezt is ajánljuk a témában

Még a Macron táborához közeli emberektől is halljuk ezt”

– árulta el Mathieu Gallard, az Ipsos közvélemény-kutatója.

Eric Chaney, az AXA korábbi vezető közgazdásza drámai történelmi párhuzammal élt:

1968 óta nem láttam ekkora bizonytalanságot.”

Szerinte, ha Franciaország tovább sodródik, „teljes körű válság” alakulhat ki, amelyben Németország is feltételeket szabhat az Európai Központi Bank segítségéért cserébe. Mint emlékezetes, Eric Lombard pénzügyminiszter korábban arra célozgatott, hogy az ország esetleg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) pénzügyi segítségére is szorulhat, igaz később visszatáncolt ezzel kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

Macron makacs vezetőként aligha mond le önként, és mindenképp igyekszik majd kitölteni az elnöki ciklusát, de Gaspard Gantzer volt elnöki tanácsadó szerint a politikai elit sem hajlandó összefogni a hiány csökkentése érdekében:

Folytatni fogjuk a deficit mélyítését, és a helyzet csak rosszabb lesz.”

A francia társadalom is egyre kevésbé fogadja el a megszorításokat: a sárgamellényes tiltakozások, a nyugdíjreform elleni 2023-as tüntetések és az újabb sztrájkfelhívások mind azt jelzik, hogy Franciaország aligha tűr el még egy költségvetési reformot.

Ahogy a cikk végkövetkeztetése fogalmaz: Macron fejét könnyű követelni, de jobb, ha mindenki felkészül a káoszra, ami utána következik.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Yves Herman / POOL / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Interista
2025. szeptember 03. 19:30
Sebaj. Hatalmuk megtartása érdekében behívnak még egy pár millió migránst, akik hogy hogynem egyből szavazati jogot kapnak. Libsikéknél ez simán megoldható.
Válasz erre
0
0
moliere-0
2025. szeptember 03. 19:23
Ezek a vezetők Európában az ellenségeink. A nyugati választók újra, meg újra visszaadják nekik a hatalmat, vagy legjobb esetben is átadják egy olyannak, aki ugyanúgy felesküdött a sátán bibliájára, vagy csak egy területi képviselőjére (mondjuk dzsordzs szaroshra), és megy tovább 60+ %.is támogatottsággal a fasság, magas az úgynevezett woke-idiotizmus támogatottsága (mivel sajnos náluk nincs akkora két lábbal a földön járó fehér - sőt akár néger! - nemdiplomás tömeg, mint az USA-ban...). tehát mindebből levontam a magam következtetését: PUSZTULJON A NYUGAT-EURÓPAI VILÁG, NEM SÍROK UTÁNA! Ahogy tegnap írtam: le kell gyűjteni a kulturális örökség paramétereit, hogy replikákat lehessen róla készíteni egy normális(abb) helyen, mert az értékes. Ahogy a 30-40% (???) normális lakosságot is ki kéne menteni, és valahogy új telepeken, afféle második alapítvány jellegű helyen létre kéne hozni "ÚJ-Európát" (Szibéria nagy, és kies. Hideg, de van tüzelő.)
Válasz erre
0
0
fogas paduc
2025. szeptember 03. 19:22
Fényesítik már a guillotint? --- Arrafelé ilyenkor gyakran így szokás.
Válasz erre
1
0
kailniris
2025. szeptember 03. 19:16
Ha már kommunisták, mikor veszik észre a népek, hogy mindig ez a vége?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!