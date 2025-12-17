Roló le: Trump újabb országok lakóinak tiltja meg, hogy Amerikába utazzanak

nemcsak a testvérek és felnőtt gyermekek, hanem

házastársak és szülők beutazása is tilos lehet; továbbá

az afgán különleges bevándorlói vízumokra és

a külföldi diákokra is

kiterjed a tiltás.

Trump az intézkedéseket nemzetbiztonsági okokkal indokolja. A belbiztonsági miniszter, Kristi Noem korábban nyíltan egy „teljes beutazási tilalom” mellett érvelt azokkal az országokkal szemben, ahonnan szerinte veszélyes elemek érkezhetnek az Egyesült Államokba.

Az elnök szövetségesei szerint a lépések „józan észre” épülnek, és az amerikai állampolgárok védelmét szolgálják.

A kritikusok ugyanakkor úgy vélik, hogy az újabb tiltások valójában