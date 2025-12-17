Roló le: Trump újabb országok lakóinak tiltja meg, hogy Amerikába utazzanak

Bekeményít Trump, vasfüggönyt húz a világ legdurvább országai köré
Pünkösdhétfőn lép életbe a rendelet.
Az Egyesült Államok elnöke újabb húsz ország állampolgáraival szemben vezet be teljes vagy részleges beutazási korlátozásokat, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.
Donald Trump amerikai elnök tovább szigorítja az Egyesült Államok bevándorlási politikáját: a New York Times beszámolója szerint január 1-jétől húsz újabb ország kerül fel a beutazási korlátozások listájára, így immár több mint 35 állam polgárai érintettek valamilyen szintű tilalomban-korlátozásban.
Az intézkedés öt ország –
esetében teljes beutazási tilalmat jelent, emellett kiterjed a Palesztin Hatóság által kiállított dokumentumokkal rendelkező személyekre is.
További tizenöt ország – jellemzően afrikai államok – polgáraira részleges korlátozásokat léptetnek érvénybe.
Ezt is ajánljuk a témában
Pünkösdhétfőn lép életbe a rendelet.
A listán szerepel többek között
Az új szabályozás a családegyesítést is érinti:
kiterjed a tiltás.
Trump az intézkedéseket nemzetbiztonsági okokkal indokolja. A belbiztonsági miniszter, Kristi Noem korábban nyíltan egy „teljes beutazási tilalom” mellett érvelt azokkal az országokkal szemben, ahonnan szerinte veszélyes elemek érkezhetnek az Egyesült Államokba.
Az elnök szövetségesei szerint a lépések „józan észre” épülnek, és az amerikai állampolgárok védelmét szolgálják.
A kritikusok ugyanakkor úgy vélik, hogy az újabb tiltások valójában
a legális bevándorlás radikális visszaszorítását jelentik, és aránytalanul sújtják az afrikai és közel-keleti országokat.
Volt kormányzati tisztviselők szerint az intézkedések az Egyesült Államokat egy olyan korszak felé sodorják vissza, amikor a bevándorlást nyíltan diszkriminatív elvek szabályozták. A döntés különösen érzékenyen érinti azokat, akik már az Egyesült Államokban élnek, mivel korábban elfogadott kérelmeket és állampolgársági eljárásokat is felfüggesztettek.
Ezt is ajánljuk a témában
A kabinet 1000 dolláros egyszeri jutattással „támogatja” az illegális migránsok hazatérését.
Fotó: Juan BARRETO / AFP