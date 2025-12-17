Ft
beutazási tilalom migráció Donald Trump bevándorláspolitika bevándorlás Egyesült Államok

Roló le: Trump újabb országok lakóinak tiltja meg, hogy Amerikába utazzanak

2025. december 17. 11:25

Az Egyesült Államok elnöke újabb húsz ország állampolgáraival szemben vezet be teljes vagy részleges beutazási korlátozásokat, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva.

2025. december 17. 11:25
null

Donald Trump amerikai elnök tovább szigorítja az Egyesült Államok bevándorlási politikáját: a New York Times beszámolója szerint január 1-jétől húsz újabb ország kerül fel a beutazási korlátozások listájára, így immár több mint 35 állam polgárai érintettek valamilyen szintű tilalomban-korlátozásban.

Az intézkedés öt ország –

  • Szíria,
  • Dél-Szudán,
  • Niger,
  • Mali és
  • Burkina Faso –

esetében teljes beutazási tilalmat jelent, emellett kiterjed a Palesztin Hatóság által kiállított dokumentumokkal rendelkező személyekre is.

További tizenöt ország – jellemzően afrikai államok – polgáraira részleges korlátozásokat léptetnek érvénybe.

A listán szerepel többek között

  • Nigéria,
  • Szenegál,
  • Tanzánia,
  • Zambia és
  • Zimbabwe.

Az új szabályozás a családegyesítést is érinti:

  • nemcsak a testvérek és felnőtt gyermekek, hanem
  • házastársak és szülők beutazása is tilos lehet; továbbá
  • az afgán különleges bevándorlói vízumokra és
  • a külföldi diákokra is

kiterjed a tiltás.

Trump az intézkedéseket nemzetbiztonsági okokkal indokolja. A belbiztonsági miniszter, Kristi Noem korábban nyíltan egy „teljes beutazási tilalom” mellett érvelt azokkal az országokkal szemben, ahonnan szerinte veszélyes elemek érkezhetnek az Egyesült Államokba.

Az elnök szövetségesei szerint a lépések „józan észre” épülnek, és az amerikai állampolgárok védelmét szolgálják.

A kritikusok ugyanakkor úgy vélik, hogy az újabb tiltások valójában

a legális bevándorlás radikális visszaszorítását jelentik, és aránytalanul sújtják az afrikai és közel-keleti országokat.

Volt kormányzati tisztviselők szerint az intézkedések az Egyesült Államokat egy olyan korszak felé sodorják vissza, amikor a bevándorlást nyíltan diszkriminatív elvek szabályozták. A döntés különösen érzékenyen érinti azokat, akik már az Egyesült Államokban élnek, mivel korábban elfogadott kérelmeket és állampolgársági eljárásokat is felfüggesztettek.

Fotó: Juan BARRETO / AFP

 

