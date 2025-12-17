Botrányos leleplezés: elrabolták a román igazságszolgáltatást

A Recorder által készített „Justiție capturată” (Elrabolt igazságszolgáltatás) című kétórás dokumentumfilm súlyos problémákat tár fel a román igazságszolgáltatási rendszerben – írta a maszol.ro. A film belső forrásokból származó tanúvallomásokra épül, és bemutatja, hogyan süllyesztették el szisztematikusan a nagy korrupciós ügyeket az elmúlt években, miközben az állami intézményeket érintő nyomozásokat gyakran lezárják vagy akadályozzák.

A film szerint a román legfelsőbb bíróság és az alkotmánybíróság döntései számos esetben hozzájárultak ahhoz, hogy korrupciós bűncselekmények elévüljenek. Ehhez különböző jogi manővereket alkalmaztak, például a bírói testületek összetételének váratlan megváltoztatását vagy kétes hátterű bírák és ügyészek kinevezését. Az elmúlt években több „ellentmondásos előéletű” bírót is vezető pozíciókba neveztek ki, ezek az előléptetések pedig gyakran Lia Savoneához, a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez voltak köthetők. Savonea az elmúlt 15 évben a román igazságszolgáltatás egyik kulcsfigurájává vált, annak ellenére, hogy 2010-ben a korrupcióellenes ügyészség (DNA) kihallgatta, és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) elutasította legfelsőbb bírósági előléptetését.