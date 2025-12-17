Ft
12. 17.
szerda
korrupció igazságszolgálatatás Románia

Botrányos leleplezés: elrabolták a román igazságszolgáltatást

2025. december 17. 10:40

Egy szűk belső kör vette át az irányítást a romániai jogrendszer fölött.

2025. december 17. 10:40
null

A Recorder által készített „Justiție capturată” (Elrabolt igazságszolgáltatás) című kétórás dokumentumfilm súlyos problémákat tár fel a román igazságszolgáltatási rendszerben – írta a maszol.ro. A film belső forrásokból származó tanúvallomásokra épül, és bemutatja, hogyan süllyesztették el szisztematikusan a nagy korrupciós ügyeket az elmúlt években, miközben az állami intézményeket érintő nyomozásokat gyakran lezárják vagy akadályozzák.

A film szerint a román legfelsőbb bíróság és az alkotmánybíróság döntései számos esetben hozzájárultak ahhoz, hogy korrupciós bűncselekmények elévüljenek. Ehhez különböző jogi manővereket alkalmaztak, például a bírói testületek összetételének váratlan megváltoztatását vagy kétes hátterű bírák és ügyészek kinevezését. Az elmúlt években több „ellentmondásos előéletű” bírót is vezető pozíciókba neveztek ki, ezek az előléptetések pedig gyakran Lia Savoneához, a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez voltak köthetők. Savonea az elmúlt 15 évben a román igazságszolgáltatás egyik kulcsfigurájává vált, annak ellenére, hogy 2010-ben a korrupcióellenes ügyészség (DNA) kihallgatta, és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) elutasította legfelsőbb bírósági előléptetését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron

A dokumentumfilm szerint az utóbbi évek törvénymódosításai olyan hierarchikus struktúrát hoztak létre a jogrendszerben, ahol egy szűk bírói elit irányítja a kulcspozíciókat.

A DNA-nál is jelentősen csökkent a nagy korrupciós ügyek száma Marius Voineag főügyész kinevezése óta. Több volt és jelenlegi ügyész szerint megváltozott a hangulat az intézményben; egyikük úgy fogalmazott: „vannak ügyek, ahol egyszerűen nem akarják, hogy előrehaladjon a nyomozás”. Voineag főügyészsége alatt több mint húsz ügyész távozott a körülbelül 140 fős állományból.

Reakciók a dokumentumfilmre

Radu Marinescu igazságügyi miniszter óvatosan nyilatkozott: elismerte, hogy először meg kell vizsgálni a konkrét tényeket, de hangsúlyozta, hogy a fegyelmi eljárások a CSM és az Igazságszolgáltatási Felügyelet (Inspecția Judiciară) hatáskörébe tartoznak. Bevallotta, hogy csak részleteket látott a filmből.

Az ügyek elhúzódásáról szólva megjegyezte, hogy ez uniós szinten is általános probléma, és minden esetet külön kell elemezni – ha szándékos halogatásról van szó, akkor felelősséget kell vállalniuk a felelősöknek. Az USR parlamenti meghallgatást kezdeményezett a film kapcsán. Lia Savonea, a Legfelsőbb Bíróság elnöke lejárató kampánynak nevezte a dokumentumfilmet. A Romániai Bírák Fórumának Egyesülete sürgős, valódi reformokat követelt, amelyek összhangban állnak az EU Bírósága, a Velencei Bizottság és az OECD javaslataival.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU  / AFP

***

