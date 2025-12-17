Ft
ELTE kutatás Magyar Péter Závecz Research Fidesz

Magyar Péter támogatottságát kutatta közpénzből az ELTE közösen a Závecz-cel, mutatjuk, mennyibe került

2025. december 17. 11:41

Több millió forintnyi közpénzből kutatta ki a Fidesz, illetve Magyar Péterék állítólagos támogatottságát a Závecz-cel az ELTE egyik szociológia intézete – tudta meg a Mandiner.

2025. december 17. 11:41
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

„Nem sokkal, de stabilan vezet a Tisza a Fidesz előtt a teljes lakosság körében, a biztos pártválasztóknál pedig magabiztos Magyar Péterék fölénye – derült ki az ELTE Szociológia Intézetének felméréséből. Csak a falvakban, az alapfokú iskolázottságúak között, illetve a 62 éves korosztály fölött több a fideszes.”

Így kezdődik a HVG-n a Závecz Research és az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete közös kutatásának eredményének ismertetése. Mint levélváltásunkból kiderült: közpénzből kutatott az ELTE a Závecz-cel. A média egy ideje Magyar Péterék kiszivárgott megszorító-csomagjától hangos.

Magyar Péter
Magyar Pétert kutatták: a TK Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének honlapja (képernyőkép)

Magyar Pétert mérték

A Mandiner megkereste az ELTE kancelláriáját és az ELTE Szociológiai Intézetét, hogy megtudja, miből finanszírozták a kutatást. A Szociológiai Intézettől megtudtuk, hogy egy másik szociológiai intézetről van szó, arról, amely a HUN-REN társadalomtudományi részlegének ELTE-hez csatolásával került az egyetemhez.

A kancellária azzal reagált megkeresésünkre, hogy „továbbítottuk a megkeresését az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatójának, Boda Zsolt úrnak. Az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont a korábbi HUN-REN Társadalomtudományi Központ jogutódjaként 2025.08.01-től az ELTE-hez csatlakozva önálló jogi személyi és elkülönült gazdálkodást folytató szervezeti egységként működik az ELTE keretén belül.”

Végül szerdán kaptunk választ az illetékes intézettől, a Társadalomtudományi Kutatóközpont igazgatósági vezetőjétől, Tamás Veronikától. A levél vége a következőképp szól:

„A most lezajlott, a magyar társadalom politikai közhangulatának alakulására  vonatkozó kérdőíves adatfelvételt a 4000 fős mintán az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont megbízásából a Závecz Research Kft. végezte 2025. szeptember 25. és november 9. között. A szerződés közadattárba kerülő információi: Szerződés időtartama: 2025. 08. 28 - 2025. 11. 07. 

Szerződéses összeg: 24.447.500 Ft, a szerződés tárgya: közvélemény-kutatási feladatok elvégzése, az ország felnőtt népességét reprezentáló 4000 fős mintán.”

Újabb kérdésünkre hozzátette:

„A kutatásra a Válságok, kihívások és adaptáció a mai magyar társadalomban c. NKFIH projekt  (K147304) részeként került sor, a kutatást a projekt finanszírozza. A kutatási projekt befogadója az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont, így a projekt megvalósítása során a Kutatóközpont köti meg a szerződést, de annak forrása teljes egészében az NKFIH által nyújtott támogatás.”

Azaz ez egy állami finanszírozású OTKA-pályázat (OTKA: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok), melyhez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) adta a közpénzt, 24 és fél millió forintot.

A levél többi része a kutatást részletezte:

„A kutatás fő témája:

A COVID, az energiaválság és az inflációra adott lakossági válaszokat a teljes magyar társadalom vonatkozásában elemzi. ami lehetővé teszi a válságkihívásokra adott adaptációs válaszok azonosítását a magyar társadalom minden fontos rétegben, és az összehasonlíthatóság következtében jobban leírhatóvá teszi azok jellegzetes különbségeit. Az adaptációs stratégiák elemzését a társadalmi egyenlőtlenségek és társadalmi integráció viszonylatában vizsgálja, ami lehetővé teszi olyan összefüggések kimutatását, amelyekre kevesebb figyelmet fordítottak a korábbi vizsgálatokban. 

A 4500 fővel tervezett KEP4 kérdőíves felvétel szokatlanul magas elemszáma kivételes elemzési lehetőség biztosít, amely a KEP1- 2015, KEP2-2018 és KEP3 - 2021 nagymintás szociológiai adatfelvételekkel együtt egyedülálló adatbázist alkot, amely lehetővé teszi másfél évtized átfogó elemzését.

A várható eredmény új tudással gazdagítja a társadalmi tőkefajták megoszlásának az ismeretét a magyar társadalomban. Lehetővé teszi alapvető ismeretek felfedezését az adaptációs stratégiákról, az adaptációs képességekről, amelyek fordulatot hozhatnak a társadalomszerkezet módosulásai jobb megértésében, a gazdasági és területi folyamatok előrejelzésében és tervezhetőségében is. 

A kutatás több altémát foglal magában, ezt képezi le a megközelítőleg 1 órás lekérdezési időt igénylő kérdőív fő részei:

  • A társadalmi egyenlőtlenségek változásai
  • A munkaerőpiaci integráció Magyarországon a 2020-as évek első felében
  • Redisztribúció
  • A családok társadalmi integrációja és integrációs funkciója
  • Társadalmi kapcsolatok
  • Egészség, egyenlőtlenség, integráció
  • A Magyarországról történő migráció
  • Lakhatás és lakás
  • Politikai integrációs mechanizmusok  
  • Lokális és területi integráció, közösség, hatalom, részvétel a mezőgazdasági kistermelésben”

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

