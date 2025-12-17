Magyar Péter támogatottságát kutatta közpénzből az ELTE közösen a Závecz-cel, mutatjuk, mennyibe került

„Nem sokkal, de stabilan vezet a Tisza a Fidesz előtt a teljes lakosság körében, a biztos pártválasztóknál pedig magabiztos Magyar Péterék fölénye – derült ki az ELTE Szociológia Intézetének felméréséből. Csak a falvakban, az alapfokú iskolázottságúak között, illetve a 62 éves korosztály fölött több a fideszes.”

Így kezdődik a HVG-n a Závecz Research és az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézete közös kutatásának eredményének ismertetése. Mint levélváltásunkból kiderült: közpénzből kutatott az ELTE a Závecz-cel. A média egy ideje Magyar Péterék kiszivárgott megszorító-csomagjától hangos.