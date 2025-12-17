Magyar Péter támogatottságát kutatta közpénzből az ELTE közösen a Závecz-cel, mutatjuk, mennyibe került

A levél többi része a kutatást részletezte:
„A kutatás fő témája:
A COVID, az energiaválság és az inflációra adott lakossági válaszokat a teljes magyar társadalom vonatkozásában elemzi. ami lehetővé teszi a válságkihívásokra adott adaptációs válaszok azonosítását a magyar társadalom minden fontos rétegben, és az összehasonlíthatóság következtében jobban leírhatóvá teszi azok jellegzetes különbségeit. Az adaptációs stratégiák elemzését a társadalmi egyenlőtlenségek és társadalmi integráció viszonylatában vizsgálja, ami lehetővé teszi olyan összefüggések kimutatását, amelyekre kevesebb figyelmet fordítottak a korábbi vizsgálatokban.
A 4500 fővel tervezett KEP4 kérdőíves felvétel szokatlanul magas elemszáma kivételes elemzési lehetőség biztosít, amely a KEP1- 2015, KEP2-2018 és KEP3 - 2021 nagymintás szociológiai adatfelvételekkel együtt egyedülálló adatbázist alkot, amely lehetővé teszi másfél évtized átfogó elemzését.
A várható eredmény új tudással gazdagítja a társadalmi tőkefajták megoszlásának az ismeretét a magyar társadalomban. Lehetővé teszi alapvető ismeretek felfedezését az adaptációs stratégiákról, az adaptációs képességekről, amelyek fordulatot hozhatnak a társadalomszerkezet módosulásai jobb megértésében, a gazdasági és területi folyamatok előrejelzésében és tervezhetőségében is.
A kutatás több altémát foglal magában, ezt képezi le a megközelítőleg 1 órás lekérdezési időt igénylő kérdőív fő részei:
- A társadalmi egyenlőtlenségek változásai
- A munkaerőpiaci integráció Magyarországon a 2020-as évek első felében
- Redisztribúció
- A családok társadalmi integrációja és integrációs funkciója
- Társadalmi kapcsolatok
- Egészség, egyenlőtlenség, integráció
- A Magyarországról történő migráció
- Lakhatás és lakás
- Politikai integrációs mechanizmusok
- Lokális és területi integráció, közösség, hatalom, részvétel a mezőgazdasági kistermelésben”