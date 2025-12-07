Magyar Péterék pont úgy tagadják a megszorítás-tervezetet, ahogy Gyurcsány Ferencék tagadták

Miket mondott Gyurcsány Ferenc a 2006-os vitában?
„Erős és olyan országot szeretnénk, amelyben van értelme dolgozni, amelyben előre lehet jutni. Olyan országot, amelyben nem beszélnek adócsökkentésről, mert arról a politikusok szoktak beszélni, amelyben teszik.”
„Szocialistaként azt tudom mondani, a falunak szüksége van kisiskolára. Igen, ez a mi dolgunk. Utána pedig olyan iskolára van szükség, amelye, ahogyan építjük, a számítógéptől a tornateremig rendelkezésre áll, versenyképes iskolára, olyan iskolákra, olyan középiskolára, amiből kinőtt például Teller Ede az annak az időszaknak a középiskolai hagyományaiból építkezett.”
„Az elnök úr azt mondja, hogy a gazdaságpolitika motorja a radikális járulékcsökkentés. Őszintén szólva szerintem ez nem így van.”
„Konkrét program kell, egy országot fejleszteni, azt nem általában kell, hogy majd sikeres lesz, miben leszünk mi jobbak, mint mások. Igen, az én programom, hogy 3-4 területen jobbak leszünk, oda célirányosan befektetünk járulékot csökkenteni.”
„Az új Magyarország programja, az építkezés programja, a beruházás programja, fölszabadítani a vidéket, a városokat és igazságot teremteni. Nem beszélni a nyugdíjasokhoz fátyolos hangon, az nem nagy teljesítmény, nyugdíjat emelni, rendet teremteni, nem beszélni a családokhoz, hanem olyan világot teremteni, ahol mindenkinek egyformán jut, a gyerekeknek is.”