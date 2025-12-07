Magyar Péterék pont úgy tagadják a megszorítás-tervezetet, ahogy Gyurcsány Ferencék tagadták

Mégis lett gázáremelés. Igaz, a 2002-es választások után a Medgyessy-kormány egy évre befagyasztotta a gázárat, 2003 nyarán azonban emeltek a gázáron, 2004 decemberében pedig Gyurcsány Ferenc miniszterelnök bejelentette, hogy újabb emelés várható, ami be is következett 2005-ben. 2006-tól aztán jelentős, 30 százalékos gázáremelés jött.

Elvileg itthon 1985-től szedtek be egy nagyon alacsony felsőoktatási tandíjat, ám ez valójában nem valósult meg. Egy 1993-as törvény lehetővé tette, ám nem vált gyakorlattá. Azt a gyakorlatban 1995-ben vezette be a MSZP-SZDSZ-kormány Bokros-csomagja, majd az államilag finanszírozott hallgatók számára eltörölte azt a Fidesz-kormány 1998 után. 2002-2006 közt valóban nem vezették be újra, de 2006-ban bevezette Gyurcsány Ferenc kormánya, ami a tervek szerint 105 ezer forint lett volna. A tervet heves diáktiltakozások kísérték. Végül a Fidesz által kezdeményezett, 2008 márciusi ügydöntő népszavazás eltörölte a tervet.

A nemrég a politikától visszavonult Gyurcsány Ferenc 2004. szeptember 29-étől 2009. április 14-éig volt kormányfő. 2004-ben nem választás útján lett miniszterelnök, hiszen a 2002-es választásokkor Medgyessy Péter volt az MSZP miniszterelnök-jelöltje, aki le is húzott így két évet. Ám sportminisztere, Gyurcsány Ferenc kigolyózta.

A 2006-os választások előtt rendeztek egy tévévitát Gyurcsány Ferenc regnáló miniszterelnök és Orbán Viktor Fidesz-elnök között. Megszorítások a vitában nem kerültek szóba, Gyurcsány több ígéretet is tett.

„A hétvégén bejelentetten túl nem tervezünk több megszorítást sem idén, sem a következő évben – hangzott el a miniszterelnök szájából A szólás szabadsága című műsorban” – írták aztán a lapok 2006. június 12-én. Ekkorra már bejelentették az első nagy megszorító csomagot.