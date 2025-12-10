A középosztályt és a szegényebb rétegeket ütné meg a Tisza ÁFA-reformja

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a tiszás megszorító csomag ÁFÁ-s terveivel kapcsolatban Mandinernek elmondta:
„Nagyon érdekes, hogy miután közel másfél évtizeden át folyamatosan azt az ellenzéki kritikát hallottuk, hogy világbajnok a magyar áfa (ami egyébként nem igaz, a dán átlagkulcs magasabb, mint a magyar; az indiai top áfa-kulcs pedig 40 százalékos), a legnagyobb ellenzéki erő most ÁFA-emelésben gondolkozik. Nem is akármekkorában, a 27 százalék helyett 32 százalék lenne a legmagasabb adókulcs.
A luxustermékek adókulcsa társadalmilag elfogadhatónak tűnhet, egészen addig, míg végig nem olvassuk a részleteket.
124 cm3 feletti hengerűrtartalmú motorból jelenleg többszáz eladó található a legnagyobb internetes járműportálon félmillió forint alatti áron. Ha pedig a gépkocsikat nézzük, 1600 cm3 felett van több Seat, Kia, Honda Civic, Skoda Octavia, illetve alsóközép kategóriás Toyota, Volkswagen vagy Mazda hengerűrtartalma is. Ezen gépkocsik közül nem egynek új autóként is 10 millió forint körül van az ára. Azaz
abszolút nem luxusautókról beszélünk, hanem nem ritkán teljesen átlagos, hétköznapi járművekről,