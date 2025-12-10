Ft
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
megszorítások Tisza Párt áfa Magyar Péter adóemelés

A középosztályt és a szegényebb rétegeket ütné meg a Tisza ÁFA-reformja

2025. december 10. 09:13

Átalakítaná az általános forgalmi adó, az ÁFA rendszerét a Tisza Párt, a luxusnak vagy egészségtelennek nyilvánított termékek áfáját viszont 5 százalékkal emelnék. Így például az alkohol- és dohánytermékek, illetve az 1600 köbcenti feletti autók ÁFA kulcsa is emelkedne.

2025. december 10. 09:13
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Öt százalékkal emelné a Tisza Párt megszorító csomagja, s így 32 százalékos lenne az alkohol- és dohánytermékek, valamint a luxusterméknek minősített fogyasztási cikkek adója.  A szöveg szerint a 27 százalékos helyett 32 százalékos ÁFA vonatkozna a „luxus- és egészségkárosító termékekre”, többek közt „alkohol- és dohánytermékekre”.

áfa
ÁFA: Magyar Péter és Tarr Zoltán (MTI/Purger Tamás)

Drasztikusan emelkedne bizonyos termékeknél az ÁFA

Mint a 660 oldalas tiszás megszorítócsomag-tervezet fogalmaz: az „ÁFA-reform egyik fő célja, hogy a rendszer társadalmi igazságossága erősödjön”. Ez valójában egyenlősítést jelent. 

Magyarországon ma az alkohol- és dohánytermékekre jövedéki adót kell fizetni, amely nem százalékban, hanem konkrét forintokban van megállapítva évente a NAV honlapján, megadott mennyiségre. Például ma a sör hektoliterfokonkénti jövedéki adója 1870 forint, a boré nulla forint, a bérfőzött párlaté is nulla forint ötven literig, a habzóboré viszont hektoliterenként 18840 forint. Az alkohol- és dohánytermékek ÁFÁ-ja ma egységesen 27 százalék.

A Tisza Index által közzétett, 1300 milliárd forintos adóemelés- és megszorításcsomag-tervezete szerint az alkohol- és dohánytermékekre 32 százakos ÁFÁ-t vetnének ki, azaz 5 százalékponttal emelnék az áfájukat, kiegészítve új különadókkal.

A Tisza és Magyar Péter azért emelne eme termékkörök ÁFÁ-ján, mert amúgy a 27 százalékos általános ÁFÁ-t levinné 25 százalékra, és valahol ellensúlyozni kell az ez okozta kiesést. Ez az ÁFA-csökkentés a szöveg szerint 400 milliárd forint hiányt okozna. 

Vannak ma érvényben 18 és 5 százalékos ÁFA-kulcsok is, a 18 százalékos termékek körét a szöveg szerint a Tisza érintetlenül hagyná, az 5 százalékos termékek körét növelné, ide kerülnének az egészségesnek nyilvánított és az alapvető élelmiszerek, valamint a közműszolgáltatások és a tűzifa. A 0 százalékos ÁFÁ-jú termékek körét is bővítenék a gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és más termékekkel. 

Mint a szöveg fogalmaz, 

a cél a társadalmi igazságosság és az egészségpolitika, továbbá a költségvetési stabilitás. A tervezet elismeri, hogy „az általános kulcs csökkentése rövid távon bevételkiesést okoz”, de ezt majd „a szélesebb adóalap és a 32 százalékos kulcs bevezetése ellensúlyozza”.

A 32 százalékos adóról szólva hozzáteszik: „a 2027-es reform egyik legmarkánsabb eleme a 32 százalékos kulcs bevezetése, amely kifejezetten a luxusfogyasztás és az egészségkárosító termékek adóztatását célozza. 
 

S hogy mi tartozna a 32 százalékos kulcs alá? A részletes felsorolás szerint:

  • az 1600 köbcentiméter feletti autók és alkatrészeik;
  • a 124 köbcentiméter feletti motorkerékpárok és alkatrészeik;
  • minden motoros vízi és légijármű, valamint alkatrészeik;
  • alkoholos italok;
  • dohánytermékek és kiegészítők;
  • luxusmárkák (pl. Hermés, Gucci, Louis Vuitton);
  • a félmillió forint feletti egyedi értékű karórák és ékszerek;
  • valamennyi NETA-termék, beleértve az alkohol- és dohánytermékeket (a NETA a népegészségügyi termékadó rövidítése);
  • magánszemélyek harmadik országból származó importbevételei.

A népegészségügyi termékadót megdupláznák, „kiterjesztve alkoholra és dohányra”, hogy 907 milliárd forintot költsenek belőle a közegészségügyre. A dokumentum elismeri, hogy a 27 százalékos ÁFA 25-re csökkentése és az 5 százalékos kör bővítése jelentősen csökkenti a bevételeket, ugyanakkor a szerzők szerint „a 32 százalékos kulcs bevezetése és az ellenőrzés erősítése többletbevételt generál”. Az első tétel 400 milliárdos kiesést okoz, a második 250 milliárdos kiesést, de a 32 százalékos ÁFA viszont a tiszás tervek szerint 300-350 milliárdos bevételt hoz. Ugyanakkor a szerzők várnak egy 100 milliárdos bevételt simán csak a „fogyasztás élénkülésétől” is.

Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője a tiszás megszorító csomag ÁFÁ-s terveivel kapcsolatban Mandinernek elmondta:

„Nagyon érdekes, hogy miután közel másfél évtizeden át folyamatosan azt az ellenzéki kritikát hallottuk, hogy világbajnok a magyar áfa (ami egyébként nem igaz, a dán átlagkulcs magasabb, mint a magyar; az indiai top áfa-kulcs pedig 40 százalékos), a legnagyobb ellenzéki erő most ÁFA-emelésben gondolkozik. Nem is akármekkorában, a 27 százalék helyett 32 százalék lenne a legmagasabb adókulcs. 

A luxustermékek adókulcsa társadalmilag elfogadhatónak tűnhet, egészen addig, míg végig nem olvassuk a részleteket.

 124 cm3 feletti hengerűrtartalmú motorból jelenleg többszáz eladó található a legnagyobb internetes járműportálon félmillió forint alatti áron. Ha pedig a gépkocsikat nézzük, 1600 cm3 felett van több Seat, Kia, Honda Civic, Skoda Octavia, illetve alsóközép kategóriás Toyota, Volkswagen vagy Mazda hengerűrtartalma is. Ezen gépkocsik közül nem egynek új autóként is 10 millió forint körül van az ára. Azaz 

abszolút nem luxusautókról beszélünk, hanem nem ritkán teljesen átlagos, hétköznapi járművekről, 

melyekből akár a középosztály tagjai is tudnak nulla kilométerest vásárolni, használtat pedig még többen. Emellett azt se felejtsük el, hogy Magyarországon, hasonlóan más országokhoz a dohányzás jóval elterjedtebb a szegényebb néprétegek között. A rosszabb anyagi körülmények között élők terheinek ilyen mértékű emelése nehezen illeszthető bele a program társadalmi igazságosságról szóló narratívájába.” 

Fotó: Kisbenedek Attila/MTI
 

 

