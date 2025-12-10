A középosztályt és a szegényebb rétegeket ütné meg a Tisza ÁFA-reformja

Öt százalékkal emelné a Tisza Párt megszorító csomagja, s így 32 százalékos lenne az alkohol- és dohánytermékek, valamint a luxusterméknek minősített fogyasztási cikkek adója. A szöveg szerint a 27 százalékos helyett 32 százalékos ÁFA vonatkozna a „luxus- és egészségkárosító termékekre”, többek közt „alkohol- és dohánytermékekre”.

ÁFA: Magyar Péter és Tarr Zoltán (MTI/Purger Tamás)

Drasztikusan emelkedne bizonyos termékeknél az ÁFA

Mint a 660 oldalas tiszás megszorítócsomag-tervezet fogalmaz: az „ÁFA-reform egyik fő célja, hogy a rendszer társadalmi igazságossága erősödjön”. Ez valójában egyenlősítést jelent.