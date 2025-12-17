Belengte a szeretet a Közgyűlést: egymásra talált Vitézy Dávid és Lázár János

Év végi nagy dobás: Szegeden tart Lázárinfót Orbán Viktor és Lázár János
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Meglepő ajándékot kapott a korábbi főpolgármester-jelölt Szentkirályi Alexandrától.
Idén is karácsonyi ajándékozással kezdődött a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése. A képviselők novemberi döntése alapján másodszor is folytatták a Kétfarkú Kutya Párt által elkezdett hagyományt: mindenki megajándékozta azt a kollégát, akinek nevét korábban Karácsony Gergely mikulássapkájából kihúzta.
Ezúttal Szentkirályi Alexandra húzta Vitézy Dávidot. Az ajándék egy Lázár János-miniszterről mintázott, „lázárinfós” figura volt.
Szerencsére nem vudubábu! Féltve fogom őrizni, itt tarthat ma Lázárinfót a közgyűlési asztalomon”
– reagált a váratlan ajándékra a közösségi oldalán Vitézy Dávid.
Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig a következőket írta közösségi oldalán:
Karácsony Karácsonyéknál. A fővárosi közgyűlést ma belengte a szeretet. Örülök, hogy ehhez hozzájárulhattam!
(Vitézy Dávidnak már van Lázár bábuja a LázárBazárból!”.
Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
***