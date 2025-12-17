Ft
fővárosi közgyűlés vitézy dávid lázár jános szentkirályi alexandra karácsony gergely

Belengte a szeretet a Közgyűlést: egymásra talált Vitézy Dávid és Lázár János

2025. december 17. 11:30

Meglepő ajándékot kapott a korábbi főpolgármester-jelölt Szentkirályi Alexandrától.

2025. december 17. 11:30
null

Idén is karácsonyi ajándékozással kezdődött a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése. A képviselők novemberi döntése alapján másodszor is folytatták a Kétfarkú Kutya Párt által elkezdett hagyományt: mindenki megajándékozta azt a kollégát, akinek nevét korábban Karácsony Gergely mikulássapkájából kihúzta.

Ezúttal Szentkirályi Alexandra húzta Vitézy Dávidot. Az ajándék egy Lázár János-miniszterről mintázott, „lázárinfós” figura volt.

Szerencsére nem vudubábu! Féltve fogom őrizni, itt tarthat ma Lázárinfót a közgyűlési asztalomon”

reagált a váratlan ajándékra a közösségi oldalán Vitézy Dávid.

Lázár János építési és közlekedési miniszter pedig a következőket írta közösségi oldalán: 

Karácsony Karácsonyéknál. A fővárosi közgyűlést ma belengte a szeretet. Örülök, hogy ehhez hozzájárulhattam!

(Vitézy Dávidnak már van Lázár bábuja a LázárBazárból!”. 

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

***

 

Obsitos Technikus
2025. december 17. 12:49
"Kicsit fafejű" :-DDDD
elcapo-2
2025. december 17. 12:47
Egy csődbevitt város.....mi a f...szt üléseznek ennyit?
nemecsekerno-007-01
2025. december 17. 12:41
Ezek tényleg vicces dolgok, de libbsik kurva sikeres ukrajnai projektje miatt én már csak kínomban nevetek. Mert ott több százezer ukrán halt meg.
gullwing
2025. december 17. 12:34
A vitézy most sem tud megszabadulni a Lázártól....🤣🤣🤣
