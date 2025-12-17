Belengte a szeretet a Közgyűlést: egymásra talált Vitézy Dávid és Lázár János

Idén is karácsonyi ajándékozással kezdődött a Fővárosi Közgyűlés decemberi ülése. A képviselők novemberi döntése alapján másodszor is folytatták a Kétfarkú Kutya Párt által elkezdett hagyományt: mindenki megajándékozta azt a kollégát, akinek nevét korábban Karácsony Gergely mikulássapkájából kihúzta.

Ezúttal Szentkirályi Alexandra húzta Vitézy Dávidot. Az ajándék egy Lázár János-miniszterről mintázott, „lázárinfós” figura volt.