elemzés közvélemény-kutatás Török Gábor

Török Gábor elemez: vagy a Fidesz nyer, vagy a Tisza

2025. december 17. 10:55

Két hete még másról írt a politológus, mint szerdán.

2025. december 17. 10:55
Nehéz következetességet felfedezni Török Gábor elemző legutóbbi posztjaiban, amelyek a választási esélyekről szólnak. 

A politikai elemző legújabb Facebook-posztjában a 21 Kutatóintézet legfrissebb közvélemény-kutatási adatait idézte, amely szerint nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben: a teljes népességet tekintve 34-26-ra áll a verseny. Török szerint ,„ha valóban ez a helyzet, az 4 hónappal a választás előtt már sok, nehezen behozható”.

Mindeközben alig két hete, december 3-án közzétett posztjában – amelyben a nyári prognózisokat vette újra górcső alá – úgy összegzett, hogy „szoros választási eredmény várható, a fundamentumok, az aszimmetria és a választási rendszer miatt 

továbbra is valamivel nagyobb esélye van annak, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez". 

Igaz, hozzátette azt is, hogy a Tisza hasonlóan szoros győzelme, vagy akár egy koalíciós kényszert eredményező mandátumelosztás sem sokkal esélytelenebb.

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

csulak
2025. december 17. 12:44
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Horst_Tappert
•••
2025. december 17. 12:42 Szerkesztve
HA tényleg így áll a tiszafos, akkor itt minden sarkon kormányváltó hangulatot lehetne érezni. Ehhez képest 52%-kal nyer a Fidesz egy önkormányzati időközin. Nagyon sántít ez a kutatás... illetve... f.szt, hazudnak, mert most azt kell. Szarban a tisza.
tekeva
•••
2025. december 17. 12:00 Szerkesztve
"Török Gábor elemez: vagy a Fidesz nyer, vagy a Tisza" Ez kb. egy 100-epszilon % valószínűségű kimenet. Nem sokat kockáztatott Gábor.
pugacsov-0
2025. december 17. 12:00
TG elképesztően ostoba, nem is értem miért szemlézik ?
