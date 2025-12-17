Török Gábor elemez: vagy a Fidesz nyer, vagy a Tisza

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
A Mestertervben G. Fodor Gábor osztotta meg értesüléseit, miszerint Török Gábor előtt nagy jövő állhatna a Tisza kormányra kerülésével.
Két hete még másról írt a politológus, mint szerdán.
Nehéz következetességet felfedezni Török Gábor elemző legutóbbi posztjaiban, amelyek a választási esélyekről szólnak.
A politikai elemző legújabb Facebook-posztjában a 21 Kutatóintézet legfrissebb közvélemény-kutatási adatait idézte, amely szerint nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben: a teljes népességet tekintve 34-26-ra áll a verseny. Török szerint ,„ha valóban ez a helyzet, az 4 hónappal a választás előtt már sok, nehezen behozható”.
Mindeközben alig két hete, december 3-án közzétett posztjában – amelyben a nyári prognózisokat vette újra górcső alá – úgy összegzett, hogy „szoros választási eredmény várható, a fundamentumok, az aszimmetria és a választási rendszer miatt
továbbra is valamivel nagyobb esélye van annak, hogy a Fidesz 100-110 mandátumos abszolút többséget szerez".
Igaz, hozzátette azt is, hogy a Tisza hasonlóan szoros győzelme, vagy akár egy koalíciós kényszert eredményező mandátumelosztás sem sokkal esélytelenebb.
Fotó: Ficsor Márton/Mandiner