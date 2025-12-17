Török Gábor elemez: vagy a Fidesz nyer, vagy a Tisza

Nehéz következetességet felfedezni Török Gábor elemző legutóbbi posztjaiban, amelyek a választási esélyekről szólnak.

A politikai elemző legújabb Facebook-posztjában a 21 Kutatóintézet legfrissebb közvélemény-kutatási adatait idézte, amely szerint nőtt a Tisza előnye a Fidesszel szemben: a teljes népességet tekintve 34-26-ra áll a verseny. Török szerint ,„ha valóban ez a helyzet, az 4 hónappal a választás előtt már sok, nehezen behozható”.