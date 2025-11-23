Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Kissé odakozmált habos almással feledtetné az újabb blamázst Magyar Péter
Kétségbeesett próbálkozás, nézzük el neki.
A Mestertervben G. Fodor Gábor osztotta meg értesüléseit, miszerint Török Gábor előtt nagy jövő állhatna a Tisza kormányra kerülésével.
Török Gábor már lassan állandó témája lesz hetente jelentkező elemző műsorunknak, a Mestertervnek. Az kétségtelen, hogy a politológus a Tisza színre lépése óta úgy nyilvánul meg, hogy Magyar Péter pártját jó színbe tüntesse fel, de az is előfordult, hogy a Tisza botrányai körüli felháborodást igyekezett csillapítani. Később felmerült az a híresztelés is, hogy Török vezetői pozícióra is számíthat, ha nyer Magyar Péter jövő áprilisban, de ezt az érintett határozottan tagadta. A legutóbbi adásban G. Fodor Gábor belső titkot árult el, hogy mi igaz a pletykákból.
A legutóbbi adásban szó volt az MLSZ hozzáállásáról az válogatott kudarcát követően, ahol Török neve is felmerült. Mint ismeretes, az elemző az MLSZ elnökségi tagja, és rögtön a mérkőzést követően igyekezett a selejtezői vereséget Orbán Viktorra tolni. G. Fodor Gábor szerint ez nem véletlen, és a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója el is mondta, hogy miért.
Kormányzati körökben biztosan tudják, hogy Török Gábor miniszteri pozícióra hajt. Azért meg kell dolgozni, de nekünk néven kell nevezni. Ez egy világos ambíció, nem szégyen, az életútban is egy emelkedés lehet. Nyilván nem adják ingyen ezt a történetet
- mondta G. Fodor. Meglátása szerint egyértelmű, hogy Török kétértelmű mondatai mögött politikai indíttatás áll.
Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner.hu