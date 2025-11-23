Ft
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Török Gábor Magyar Péter

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

2025. november 23. 19:29

A Mestertervben G. Fodor Gábor osztotta meg értesüléseit, miszerint Török Gábor előtt nagy jövő állhatna a Tisza kormányra kerülésével.

2025. november 23. 19:29
Török Gábor
Mandiner
Mandiner

Török Gábor már lassan állandó témája lesz hetente jelentkező elemző műsorunknak, a Mestertervnek. Az kétségtelen, hogy a politológus a Tisza színre lépése óta úgy nyilvánul meg, hogy Magyar Péter pártját jó színbe tüntesse fel, de az is előfordult, hogy a Tisza botrányai körüli felháborodást igyekezett csillapítani. Később felmerült az a híresztelés is, hogy Török vezetői pozícióra is számíthat, ha nyer Magyar Péter jövő áprilisban, de ezt az érintett határozottan tagadta. A legutóbbi adásban G. Fodor Gábor belső titkot árult el, hogy mi igaz a pletykákból.

A legutóbbi adásban szó volt az MLSZ hozzáállásáról az válogatott kudarcát követően, ahol Török neve is felmerült. Mint ismeretes, az elemző az MLSZ elnökségi tagja, és rögtön a mérkőzést követően igyekezett a selejtezői vereséget Orbán Viktorra tolni. G. Fodor Gábor szerint ez nem véletlen, és a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója el is mondta, hogy miért.

G. Fodor Gábor - Mesterterv
G. Fodor belős információkat osztott meg (Fotó: Youtube/Képernyőfotó)

Kormányzati körökben biztosan tudják, hogy Török Gábor miniszteri pozícióra hajt. Azért meg kell dolgozni, de nekünk néven kell nevezni. Ez egy világos ambíció, nem szégyen, az életútban is egy emelkedés lehet. Nyilván nem adják ingyen ezt a történetet

- mondta G. Fodor. Meglátása szerint egyértelmű, hogy Török kétértelmű mondatai mögött politikai indíttatás áll

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóban nézheti vissza.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner.hu

 

blancoagilon
2025. november 23. 22:41
dejavu A 444-t a józan ész győzi le.
dejavu
2025. november 23. 22:33
egyébként G. Fodor sokkal okosabb annál hogy belőle is egy Megafonos, Deák Danis beszélő fejet csináltak volna. És naívan azt hitte hogy vagytok annyira értelmesek, hogy őszintén beszélhet arról hogy a polgári körök egy politikai termék volt. A fidesz közönsége nem nagyon szereti a giccs és ostoba lózungok nélküli nyers tényeket.
dejavu
2025. november 23. 22:26
westendcukigomboc 2025. november 23. 20:22 miben bukott meg G. Fodor cukika? a 444-et legyőzni akaró 888-al. Ott mekkora röhögések mentek.
catalina11
2025. november 23. 22:00
a hideg kiráz Töröktől.
