Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Török Gábor már lassan állandó témája lesz hetente jelentkező elemző műsorunknak, a Mestertervnek. Az kétségtelen, hogy a politológus a Tisza színre lépése óta úgy nyilvánul meg, hogy Magyar Péter pártját jó színbe tüntesse fel, de az is előfordult, hogy a Tisza botrányai körüli felháborodást igyekezett csillapítani. Később felmerült az a híresztelés is, hogy Török vezetői pozícióra is számíthat, ha nyer Magyar Péter jövő áprilisban, de ezt az érintett határozottan tagadta. A legutóbbi adásban G. Fodor Gábor belső titkot árult el, hogy mi igaz a pletykákból.

A legutóbbi adásban szó volt az MLSZ hozzáállásáról az válogatott kudarcát követően, ahol Török neve is felmerült. Mint ismeretes, az elemző az MLSZ elnökségi tagja, és rögtön a mérkőzést követően igyekezett a selejtezői vereséget Orbán Viktorra tolni. G. Fodor Gábor szerint ez nem véletlen, és a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója el is mondta, hogy miért.