Vizsgálat indulhat az eltűnt karácsonyi ajándékok miatt – bajban az ország egyik legnagyobb kézbesítő-vállalata

Az elmúlt hetekben a magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítik őket – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) kedden az MTI-vel. Olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak – közölték.

A beérkezett visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik a csomagok kézbesítésének elmaradása, elveszett küldemények, működésképtelen csomagautomaták, valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége, vagy az együttműködés hiánya.

A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ – írták a közleményben. Hangsúlyozták, nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.