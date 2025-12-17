Ft
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
DPD közigazgatási és területfejlesztési minisztérium fővárosi kormányhivatal latorcai csaba

Vizsgálat indulhat az eltűnt karácsonyi ajándékok miatt – bajban az ország egyik legnagyobb kézbesítő-vállalata

2025. december 17. 12:00

Már több ezer embert megkárosíthatott a DPD gyakorlata.

2025. december 17. 12:00
null

Az elmúlt hetekben a magyar emberek ezrei jelezték, hogy a karácsonyi időszakban megrendelt csomagjaik nem érkeztek meg, eltűntek, vagy indokolatlanul késedelmesen kézbesítik őket – közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) kedden az MTI-vel. Olyan sok a panasz, hogy a károsultak számára külön Facebook-csoport is alakult, amelyhez már több tízezren csatlakoztak – közölték.

A beérkezett visszajelzések alapján a leggyakoribb problémák közé tartozik a csomagok kézbesítésének elmaradása, elveszett küldemények, működésképtelen csomagautomaták, valamint az ügyfélszolgálat elérhetetlensége, vagy az együttműködés hiánya.

A fogyasztók jelentős része arról számolt be, hogy panaszaikra sem telefonon, sem írásban nem kaptak érdemi választ – írták a közleményben. Hangsúlyozták, nem a kézbesítési probléma a legsúlyosabb körülmény, hanem az, hogy az érintett fogyasztók nem tudják érvényesíteni jogaikat. A kialakult helyzet miatt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára fogyasztóvédelmi vizsgálat megindítását kezdeményezte a Fővárosi Kormányhivatalon keresztül.

Latorcai Csaba álláspontja szerint ez a gyakorlat magyar családok ezreit károsítja meg, és elfogadhatatlan olyan szolgáltató részéről, amely jelentős piaci szereplőként tömegesen szolgálja ki a hazai fogyasztókat.

A vizsgálat célja annak feltárása, hogy a kézbesítési és ügyfélszolgálati gyakorlat megfelel-e a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályoknak, valamint hogy az érintett fogyasztók milyen módon és mértékben jogosultak kártalanításra

– írták a közleményben. A fogyasztók jogainak védelme kiemelt jelentőségű. Kiváltképpen nem nézhető tétlenül, hogy néhány piaci szereplő tízmilliárdokat keres a gyermekek karácsonyán – szögezték le. A történtek alapos kivizsgálása ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy hasonló esetek a jövőben ne fordulhassanak elő – tájékoztatott a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

(MTI)

Nyitókép forrása: Thibaud MORITZ  / AFP

