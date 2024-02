Mostantól a Posta szállítja majd a csomagjainkat?

Március végétől minden webshop köteles a Magyar Postát is felajánlani az áruja kiszállítására, ami érzékenyen érintheti mind a magyar web­shopokat, mind a logisztikai cégeket.

A rendelkezés március 28-án lép életbe, és az állammal kötött szerződés 2030 végéig szól.

A rendelkezés szerint a webshopban eladott áru „kézbesítése érdekében az egyetemes postai szolgáltató által nyújtott postai szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozásnak a honlapján biztosítania kell”.

Ez azt jelenti, hogy a webshopoknak fel kell kínálniuk, hogy a megvett árut az állami céggel – vagyis annak csomagszállító ágával, az MPL-lel – is kiküldhetik, ha a vevő úgy szeretné. Hogy a webshopoknak le kell-e szerződnie a Magyar Postával vagy sem, arról legkésőbb február végéig várható kormányzati kommunikáció.

Elég zsúfolt a szállítócégek piaca itthon

Magyarországon számos csomaglogisztikai cég működik, akik az ország minden portjára szállítanak.

Magyarországon a globális szállítmányozók mellett a hazai és az osztrák posta cégei meghatározók, illetve számtalan apróbb magyar tulajdonú vállalkozás próbál érvényesülni.

A trendeknek megfelelőn, ahogyan az e-kereskedelem robbanásszerűen növekedésnek indult, úgy nőtt a kereslet a szállítócégekre, így értelemszerűen nőtt futárszolgálatok terhelése és forgalma is.

GLS

A GLS Magyarország egyik legnagyobb csomaglogisztikai szolgáltatója, a brit General Logistics Systems hazai képviselője. Egy központi csomagelosztóval és 87 depóval az ország egész területét lefedő szolgáltatást kínál. Belföldön 24 órán belül a címzetthez érhetnek a csomagok, a hagyományos háztól-házig szállítás mellett automatákkal és csomagpontokkal is rendelkezik. Expressz feladást hazánkon kívül Szlovákia területére is vállal.

MPL

Az MPL a Magyar Posta szolgáltatása, így a hagyományos postai infrastruktúrát is felhasználja szolgáltatása közben. A csomagok általában a feladást követő második vagy harmadik napon kerülnek kiszállításra a címzetthez, de van lehetőség postán maradó küldemény kérésére is. Többletszolgáltatásként választható törékeny küldemények kezelése és csomagbiztosítás is. A hagyományos postahivatalokon felül csomagpontokkal és automatákkal is rendelkezik a hálózatuk.

DPD

A DPD a világ minden táján jelenlévő német futárcég, akik a hazai piacon háztól-házig szállítást vállalnak, illetve csomagpontokat és automatákat is üzemeltetnek. Magyarországon egy központi csomagelosztóval és 23 depóval fedik le a piacot.

TNT

A holland központú TNT szintén egy multinacionális nagyvállalat, ami hazai leányvállalata révén kínál csomagszállítást. Észak-Amerika egyik legjelentősebb csomaglogisztikai cégével, a FedEx-szel 2016-ban olvad össze, így szinte az egész világra kínál szállítást. A TNT belföldön nem az áraival próbál piacot szerezni, hanem gyorsaságával: másnap reggel 9-ig vagy 12 óráig történő kiszállítás is rendelhető itthon.

UPS

Biztosan sokan találkoztak már az amerikai UPS sötétbarna furgonjaival, rajta a pajzs alakú barna-sárga logóval. A vállalatot 1907-ben alapították, fő tevékenységi helyszíne Észak-Amerika, de gyakorlatilag a Föld összes országában jelen van, így hazánkban is. Előnyük, hogy nagyjából bármit képesek bárhova szállítani, valamint változatos kiegészítő szolgáltatásokat kínálnak.

Express One

Az Express One az Osztrák Posta tulajdonában álló futárcég, ami garantált 24 órán belüli címhez szállítást kínál Magyarországon. Itthon 20 depóval rendelkeznek, 16 országba szállítanak külföldre.

Sprinter

A Sprinter az egyik legjobban fejlődő hazai, magyar tulajdonban lévő csomagszállító vállalkozás, háztól-házig szállítást és csomagpontos átvételt is kínálnak. Tevékenységükkel az egész országot lefedik, meghatározott településeken expressz kézbesítést is vállalnak. Magyarországon kívül Románia, Ausztria és Németország területére szállítanak.

Foxpost

Miután jelentősen megdrágult a hazai házhoz szállítás az infláció, a forintárfolyam és a magas üzemanyagköltségek miatt, mindez az olcsóbb megoldások keresése, például a csomagautomaták felé tereli az érintett piaci szereplőket. Magyarországon mintegy 2600 csomagautomata működik, megjelenésükkel a piaci szereplők erősítik egymást. Ebben pedig kétségkívül élen jár a Foxpost, Magyarország a vezető – hazai alapítású – csomagautomata szolgáltatója.

Nyitókép: MPL