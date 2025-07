Totális besülés: egy jelképes cselekedettel megvalósították azt, amit évek óta ígérget Karácsony Gergely

Kikerült a kereszt a Szabadság-szoborra. Ennek természetesen számos szimbolikus jelentése is van, ezért nem véletlen, hogy így fogalmazott Gulyás Gergely Kristóf a Facebook-oldalán: „egy olyan emlékmű, amelyet annak idején a szovjet hatalom parancsára állítottak, most végre új értelmet kapott, és méltó lett ahhoz a nemzethez, amelynek a hegy tetején őrt kell állnia.

A kereszt nem véletlenül épp oda került, ahonnan a géppisztolyos szovjet katona szobrát távolították el a rendszerváltás után.

Ott állt, fegyverrel a kezében, mint egy birodalmi figyelmeztetés, hogy ki az úr a házban. Ez a változás azonban nem a pálmaágról szól, és nem arról a bronz női alakról, aki évtizedekig nézett némán a város fölé, hanem arról, hogy van bátorságunk kimondani, honnan jövünk és miben hiszünk.

A mi szabadságunk nem idegen hatalmak kegyéből született, és nem ideológiai lózungokból táplálkozik, hanem abból a hármas tartásból, amit hitnek, hagyománynak és hazának hívunk. Ez a kereszt nem provokál, nem oszt meg, és nem hódítani akar, hanem egyszerűen csak emlékeztet arra, hogy ez az ország nem véletlenül áll még mindig talpon.

Most talán először fordulhat elő, hogy sokan, akik eddig kívülállónak érezték magukat ebben a városban, végre otthon is érezhetik magukat benne”

– szögezte le Gulyás Gergely Kristóf, ami azért is érdekes, mert éppen Karácsony Gergely választási szlogenje a „Budapest Mindenkié”. Ennek ellenére egy ilyen fontos gesztust a jelek szerint nem tud értékelni Karácsony Gergely.

A főpolgármester reakciója

„A kereszt nem lehet politikai furkósbot. Aki Budapest megkérdezése nélkül, a szobor alkotójának örökösei ellenére a keresztet a Szabadság-szobor talapzatába erőltette, nem tiszteli, hanem használja ezt a jelképet. Vagyis megszentségteleníti ezt a sokunk számára fontos szimbólumot, és sebet ejt Budapesten is.

Aki ilyet tesz, az biztosan nem lehet felelős konzervatív, legfeljebb ostoba politikai haszonleső.

Mégis rákerült a hatalmas kereszt a Szabadság szobor talapzatára. Pedig szóltunk, hogy ezt Budapest nélkül ne tegyék. Éltünk is a rendelkezésünkre álló jogi lehetőséggel, ám a kerület végül elutasította a birtokvédelem iránti kérelmünket. De szóltak mások is, hogy ezt így ne, tiltakoztak az alkotó, Kisfaludy Strobl Zsigmond örökösei is, de a kormány már megint úgy akar keresztény lenni, hogy magasról tesz mindenkire, visszaél a jelképpel, és pillanatnyi politikai megfontolásból alakít át művészeti alkotást.

Pedig ezek az alkotások velünk élnek és velünk maradnak, ez a kormány viszont már nem sokáig...”

– írta Karácsony Gergely.

