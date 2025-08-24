Ft
08. 24.
vasárnap
vízsugár Újpesten Balzsam utca talpfa Újpalotai út Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Budapest füst Mandiner

Kilométerekről is látszott a hatalmas újpesti tűz füstje (FOTÓ)

2025. augusztus 24. 16:35

Vasúti talpfák égnek, de szerencsére sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését.

2025. augusztus 24. 16:35
Tűz Újpesten, vasúti talpfák égnel, 2025. 08. 24.

Tűz keletkezett Budapest IV. kerületében, a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében – számol be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vasúti talpfák égnek a sínek mellett, mintegy ötszáz négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat.

Fotó: Mandiner

Nem sokkal délután négy óra előtt már arról írtak, megakadályozták a tűz továbbterjedését, és immár hét vízsugárral oltanak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A helyszínre indult több másik egység is.

Fotók: Mandiner

 

zakar zoltán béla
2025. augusztus 24. 16:51
Rákosrendező?
1
0
letsgobrandon-2
2025. augusztus 24. 16:48
az se magától gyulladt ki
6
0
