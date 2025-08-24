Kilométerekről is látszott a hatalmas újpesti tűz füstje (FOTÓ)

Külföldi katonák vonulnak át az országon – óvatosságot kér a Honvédség a közlekedőktől
A konvoj járművei közé veszélyes és tilos behajtani.
Vasúti talpfák égnek, de szerencsére sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését.
Tűz keletkezett Budapest IV. kerületében, a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében – számol be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Vasúti talpfák égnek a sínek mellett, mintegy ötszáz négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat.
Nem sokkal délután négy óra előtt már arról írtak, megakadályozták a tűz továbbterjedését, és immár hét vízsugárral oltanak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A helyszínre indult több másik egység is.
Fotók: Mandiner