08. 24.
vasárnap
kormány biztonság Barátság Magyarország külügyminiszter Ukrajna elnök Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter

Szijjártó válaszolt Zelenszkij fenyegetésére: ezt nem teszi ki az ablakba az ukrán elnök

2025. augusztus 24. 19:01

A tárcavezetőnek már kezd nagyon elege lenni Ukrajna agressziójából.

2025. augusztus 24. 19:01
null

A magyar kormány határozottan visszautasítja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetőzését, és arra szólítja fel a szomszédos országot, hogy hagyjon fel hazánk energiabiztonságának kockáztatásával – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon. (Mint ahogy a Mandiner is megírta, Zelenszkij kijelentette, Ukrajna mindig is támogatta a Magyarországgal való baráti kapcsolatokat, de a „barátság” működése a magyar kormány álláspontján múlik. Az ukrán elnök nem pontosította, hogy a partnerségre vagy a Barátság vezetékre utalt, de az ukrán média szerint az utóbbiról beszélt.)

A tárcavezető arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij a Mark Carney kanadai miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatóján arra használta Ukrajna állami ünnepét, hogy durván megfenyegesse Magyarországot. Az ukrán elnök a Barátság kőolajvezetéket ért támadásra és a Donald Trumppal folytatott megbeszélésére vonatkozó újságírói kérdésre felelve azt mondta, hogy az Ukrajna és Magyarország közötti barátság létezése Magyarország álláspontjától függ.

„Magyarország határozottan visszautasítja az ukrán elnök fenyegetőzését. Mi a szuverenitást és a területi integritást a nemzetközi politika alapértékeinek tartjuk, éppen ezért tiszteletben is tartjuk minden ország szuverenitását és területi integritását, ahogy ugyanezt várjuk el minden más országtól is” 

– húzta alá Szijjártó Péter.

„Az elmúlt napokban Ukrajna súlyos támadásokat indított az energiaellátásunk biztonsága ellen, márpedig az energiabiztonság elleni támadások a szuverenitás elleni támadásként értelmezendők” – folytatta a miniszter. „Szuverenitásunk megsértésére nem legitim magyarázat egy olyan háború, amihez nekünk semmi közünk nincsen” – tette hozzá. 

„Felszólítjuk Volodimir Zelenszkijt, hogy fejezze be Magyarország fenyegetését és hagyjanak fel az energiabiztonságunk kockáztatásával” – közölte Szijjártó Péter.

(MTI)

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

