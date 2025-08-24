Így változott meg a „mocskos Fidesz” a fesztiválokon – és ennek az előadók örülhetnek a legjobban

A Telex téved: a fesztiválozóknak nincs elegük a Fideszből – de egy hangos kisebbség valóban imádja szidni a kormányt
És még belőlük sem biztos, hogy Tisza-szavazó lesz, sőt!
A fesztiválszezon végére már azoktól az előadóktól sem várja el a kormánykritikus közönség, hogy politizáljanak a színpadon, akiknek a koncertjein felzúg a „mocskos Fidesz”. Az énekesek megkönnyebbülhetnek, hiszen a többségük nem akarja elveszíteni a jobboldali rajongóit sem.
Véget ért Magyarország egyik legnépszerűbb fesztiválja, a Strand, és már csak egy hét maradt hátra a nyári szezonból, a nagy rendezvények közül a Szegedi Ifjúsági Napok zárja a sort. Aki nem jár ilyen eseményekre, viszont követi a magát függetlennek és objektívnek tartó sajtótermékek híreit, azt hihetné, minden fesztiválozó fiatal utálja a Fideszt – éppen ezért minden ilyen alkalommal, így a Strand után is érdemes leszögezni, hogy valójában a napi programtábla több tucat fellépője közül néhánynál – előre borítékolható, kiknél – szól a kormánygyalázás.
Arról persze lehet vitatkozni, hogy ezeken a koncerteken a hangos kisebbség vagy a többség skandál, de egy 10 ezres tömegben 1-2 ezer ember kiabálása is lehet meggyőző.
Az viszont a nyár végére egyértelműen látszik, hogy a koncerteken a politikával foglalkozó fiataloknak változott a lendületük:
míg a fesztiválszezon elején akár a dal első néhány sorában is végig zúgott a „mocskos Fidesz”, most azonnal véget ér, ahogyan megszólalnak a hangszerek.
Még a Campus Fesztiválon írta kritikusan a külföldről finanszírozott Debreciner, hogy az előadók nem reagálnak kellőképpen a kormány szidására, sőt, van bátorságuk elkezdeni a dalt közben – mostanra úgy tűnik, hogy a fesztiválközönség nem várja el kedvenceitől, hogy a színpadon politizáljanak.
Akadnak persze előadók, akik örömmel megteszik: Krúbi, akinek a dalszövegei között szerepel a „szavazni csak azért megyek, hogy Viktornak jövőre legyen egy szar napja”, és az „ú, mától csak fideszes picsákat kúrok, így nem lesz bűntudat, amikor tövig a torkába túrok”, aligha bánja a Fidesz mocskolását, és Majka is bevallottan sok pénzt keres a kormánykritikus Csurran, cseppen című dalával. Igaz, a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitáló jelenetet ő is levette már a műsorról, és bár minden koncertje végén arra kéri a rajongóit, hogy menjenek el szavazni, azt sohasem teszi hozzá, hogy kire igen vagy kire ne.
Ez egyébként is érdekes nézőpontja az idei fesztiválszezonnak: miközben a nyíltan Magyar Péter mellé álló Telex, 24, 444 trió ünnepli a Fidesz gyalázását, azt valamiért elfelejti hozzátenni, hogy eközben nem éltetik a fiatalok a Tisza Pártot sem, nincs például „árad a Tisza” skandálás – az EFOTT-on általunk megkérdezett, egyértelműen kormányellenes fiatalok például a Magyar Kétfarkú Kutyapárttal és a Mi Hazánkkal szemeznek.
Az előadók többsége viszont örül annak, hogy a közönség egyre kevésbé várja el tőlük, hogy reagáljanak a »mocskos Fidesz«-re: a Strandon több együttes stábtagjaival beszéltünk, akik elképesztő munkát végeznek a koncertek előtt, alatt és után, nélkülük nem lehetne megrendezni ezeket az eseményeket. Kivétel nélkül azt mondták, hogy az énekeseknek és a menedzsmentjüknek sok esetben kellemetlen ez a szituáció.
Bár egyes baloldali közvélemény-kutatók állítása szerint kétharmados fölényben van jelenleg a Tisza Párt, azért a tények mégiscsak azt mutatják, hogy a 2022-es országgyűlési választáson 3 millió 60 ezer, tavaly az EP-választáson 2 millió 48 ezer magyar szavazott a Fideszre, és bár a kormánypárt nem a legnépszerűbb a fiatalok körében, nyilvánvaló, hogy 18 év alatt is sokan támogatják.
A kormány gyalázása és a miniszterelnök nyilvános kivégzésének imitálása nélkül is jól tudnak szórakozni a fiatalok.
Márpedig ez a több millió ember koncertjegyeket vesz, a különböző platformokon hallgatja kedvenc előadóit, sok pénzt költ a merch shopokban, és az első sorokban tombolja végig az előadásokat – az énekesek és együttesek belőlük ugyanúgy élnek, mint a kormánykritikusokból, és értelemszerűen egyik célcsoportot sem akarják elveszíteni.
Azt pedig nem nehéz kikövetkeztetni, hogy hiába szereti egy kormánypárti fiatal például Beton.Hofit, és kedvence hiába nem buzdít nyíltan a Fidesz ellen, sok-sok koncert mocskolódása után lehet, hogy legközelebb inkább más programot választ. Ahogyan az is érthető, hogy egy fideszes polgármester a település rendezvényére nem olyan előadót fog elhívni, mint Krúbi: ha a helyiek többsége a Fidesznek szavazott bizalmat, nem olyan énekessel akarnak ünnepelni, aki szövegeiben a fideszes nőket gyalázza.
Választék és alternatíva van bőven, ha politikamentes élő zenét akar hallgatni az ember, a fesztiválszezon pedig azt mutatja, hogy egy jelentős réteg ezt meg is engedheti magának: a Szigeten nyilatkozó külföldiek meg is lepődtek azon, amit Magyarországon tapasztaltak.
És bár Majka egy évvel ezelőtt, éppen a Strandon arra panaszkodott, hogy a magyarok nem engedhetik meg maguknak ezt a fajta szórakozást az alacsony fizetésük miatt, valójában a nagy fesztiválokon mind óriási volt a tömeg, a Strandon speciel az összes 3 és 4 napos bérlet elfogyott elővételben.
Nem hitték volna a Magyarországgal kapcsolatos híreket olvasva, hogy lehet szidni a Fideszt.
Nyitókép: Strand Fesztivál Facebook-oldala/Rockstar Photographers