Így változott meg a „mocskos Fidesz” a fesztiválokon – és ennek az előadók örülhetnek a legjobban

Véget ért Magyarország egyik legnépszerűbb fesztiválja, a Strand, és már csak egy hét maradt hátra a nyári szezonból, a nagy rendezvények közül a Szegedi Ifjúsági Napok zárja a sort. Aki nem jár ilyen eseményekre, viszont követi a magát függetlennek és objektívnek tartó sajtótermékek híreit, azt hihetné, minden fesztiválozó fiatal utálja a Fideszt – éppen ezért minden ilyen alkalommal, így a Strand után is érdemes leszögezni, hogy valójában a napi programtábla több tucat fellépője közül néhánynál – előre borítékolható, kiknél – szól a kormánygyalázás.

Arról persze lehet vitatkozni, hogy ezeken a koncerteken a hangos kisebbség vagy a többség skandál, de egy 10 ezres tömegben 1-2 ezer ember kiabálása is lehet meggyőző.

Már nem elvárás a színpadon politizálás

Az viszont a nyár végére egyértelműen látszik, hogy a koncerteken a politikával foglalkozó fiataloknak változott a lendületük:

míg a fesztiválszezon elején akár a dal első néhány sorában is végig zúgott a „mocskos Fidesz”, most azonnal véget ér, ahogyan megszólalnak a hangszerek.

Még a Campus Fesztiválon írta kritikusan a külföldről finanszírozott Debreciner, hogy az előadók nem reagálnak kellőképpen a kormány szidására, sőt, van bátorságuk elkezdeni a dalt közben – mostanra úgy tűnik, hogy a fesztiválközönség nem várja el kedvenceitől, hogy a színpadon politizáljanak.

Akadnak persze előadók, akik örömmel megteszik: Krúbi, akinek a dalszövegei között szerepel a „szavazni csak azért megyek, hogy Viktornak jövőre legyen egy szar napja”, és az „ú, mától csak fideszes picsákat kúrok, így nem lesz bűntudat, amikor tövig a torkába túrok”, aligha bánja a Fidesz mocskolását, és Majka is bevallottan sok pénzt keres a kormánykritikus Csurran, cseppen című dalával. Igaz, a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitáló jelenetet ő is levette már a műsorról, és bár minden koncertje végén arra kéri a rajongóit, hogy menjenek el szavazni, azt sohasem teszi hozzá, hogy kire igen vagy kire ne.