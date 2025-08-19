Egy évet kellett rá várni: óriási pofonba szaladt bele Majka – és épp ezzel kaszál hatalmasat

Eljött a nagy nap a Sziget Fesztiválon – a külföldieknek leesett az álluk, hogy mit művelnek a magyarok
Nem hitték volna a Magyarországgal kapcsolatos híreket olvasva, hogy lehet szidni a Fideszt.
Majka a tavalyi Strand Fesztiválon amiatt szomorkodott, hogy a magyaroknak nincs pénzük fesztiválozni az alacsony fizetésük miatt – az esemény szervezői bejelentették, idén minden bérletet eladtak.
Szűk két hét múlva véget ér az idei nyári fesztiválszezon, a nagy események közül a Strand és a Szegedi Ifjúsági Napok zárják a sort – Magyarország legnépszerűbb előadóinak koncertjein tombolhatnak a vakáció végén a jegyvásárlók.
Vagy éppen szidhatják a kormányt kedvenceik előadásán, ha erre vágynak, a hangos kisebbség ugyanis menetrend szerint ezt teszi, ami a Szigetre érkező külföldieket például nagyon meglepte, azt hitték, a „Fidesz diktatúrájában” ilyet bizony nem lehet.
A Telex és a többi, magát függetlennek és objektívnek nevező portál az egész nyarat végig haknizza azzal a hírrel, hogy a fesztiválozó fiatalok mind utálják a kormányt, és ezen bizony a makacs tények ellenére sem akarnak változtatni. Félreértés ne essék: ha megnézzük a Strand programtábláját, akkor előre garantálhatjuk, hogy zúgni fog a „mocskos Fidesz”.
De ez nem is meglepő, ha olyan előadókról beszélünk, mint Majka, aki bevallottan nagy hasznot húz abból, hogy a miniszterelnök nyilvános kivégzését imitálja kiskorúak előtt, Krúbi, akinek az egyik dalszövege úgy szól, hogy „ú, mától csak fideszes picsákat kúrok, így nem lesz bűntudat, amikor tövig a torkába túrok”, a drogfogyasztást éltető Pogány Induló, vagy éppen a fideszes rajongóit klinikai szakpszichológushoz küldő Sisi.
Majka egyébként épp egy éve, a tavalyi Strandon mondta azt az Indexnek, hogy sokkal nagyobb probléma jelenleg az országban az, hogy nincs pénzük az embereknek, a magyarok nem engedhetik meg maguknak ezt a fajta szórakozást az alacsony fizetésük miatt – nos, a fesztivál bejelentése alapján idén minden 3 és 4 napos bérlet elfogyott.
Az elemző szerint a történet különösen aggasztó a Donald Trump és Robert Fico elleni merényletkísérlet fényében.
A fent említett előadókból mindenesetre már kényelmesen összeállít egy kormányellenes riportot a Telex, a 24 vagy a 444, csak az arányok valahogy mindig kimaradnak: a Strand pénteki napján, amikor Majka és Beton.Hofi koncertjén biztos zúg majd az a bizonyos „macskás fadísz”, összesen 58 program lesz a fesztiválon, döntő többségük pedig a buliról fog szólni, nem a politikáról.
Mert azért alapvetően olyanok lépnek majd színpadra a négy nap során, akik a koncertjeiken nem kizárólag a belpolitikai keretezéssel akarnak sikeresek lenni: Zamárdiban például ott lesz Dzsúdló, a Halott Pénz, vagy épp a Bagossy Brothers Company.
A Strand szervezői korábban a Mandiner megkeresésére azt írták: „Az elmúlt 30 évben, amióta fesztiválok, kulturális események szervezésével foglalkozunk, szándékosan és deklaráltan soha nem szóltunk bele abba, hogy egy művész mit állít színpadra, függetlenül attól, hogy azt ízlésesnek gondoljuk-e, vagy sem. Ennek megítélése véleményünk szerint a közönség feladata.
A hazai fesztiválok szervezőinek 2025-ben kis túlzással az egyik legfontosabb célja, hogy botrányok és szélsőséges megnyilvánulások nélkül túléljék az idei évet, és a kultúráról, a szórakozásról, az élményekről szóljanak ezek a napok.
Arról az idén igazán aktuálissá vált kérdésről, hogy milyen gesztusoknak, megnyilvánulásoknak lehet helye egy koncerten, éppen a Mandiner Podcast keretében a Strand Fesztiválon láthat és hallhat beszélgetést és vitát a közönség."
Ezt az eseményt csütörtökön 15:15-től a Telekom Strand City – Kultúrház színpadánál tekinthetik meg az érdeklődők, előtte pedig 14 órától DPK Crossover címmel tart pódiumbeszélgetést a Mandiner.
És még belőlük sem biztos, hogy Tisza-szavazó lesz, sőt!
Nyitókép: Majka Facebook-oldala