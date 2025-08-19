Egy évet kellett rá várni: óriási pofonba szaladt bele Majka – és épp ezzel kaszál hatalmasat

A fent említett előadókból mindenesetre már kényelmesen összeállít egy kormányellenes riportot a Telex, a 24 vagy a 444, csak az arányok valahogy mindig kimaradnak: a Strand pénteki napján, amikor Majka és Beton.Hofi koncertjén biztos zúg majd az a bizonyos „macskás fadísz”, összesen 58 program lesz a fesztiválon, döntő többségük pedig a buliról fog szólni, nem a politikáról.

Mert azért alapvetően olyanok lépnek majd színpadra a négy nap során, akik a koncertjeiken nem kizárólag a belpolitikai keretezéssel akarnak sikeresek lenni: Zamárdiban például ott lesz Dzsúdló, a Halott Pénz, vagy épp a Bagossy Brothers Company.

A Strand szervezői korábban a Mandiner megkeresésére azt írták: „Az elmúlt 30 évben, amióta fesztiválok, kulturális események szervezésével foglalkozunk, szándékosan és deklaráltan soha nem szóltunk bele abba, hogy egy művész mit állít színpadra, függetlenül attól, hogy azt ízlésesnek gondoljuk-e, vagy sem. Ennek megítélése véleményünk szerint a közönség feladata.

A hazai fesztiválok szervezőinek 2025-ben kis túlzással az egyik legfontosabb célja, hogy botrányok és szélsőséges megnyilvánulások nélkül túléljék az idei évet, és a kultúráról, a szórakozásról, az élményekről szóljanak ezek a napok.

Arról az idén igazán aktuálissá vált kérdésről, hogy milyen gesztusoknak, megnyilvánulásoknak lehet helye egy koncerten, éppen a Mandiner Podcast keretében a Strand Fesztiválon láthat és hallhat beszélgetést és vitát a közönség."

Ezt az eseményt csütörtökön 15:15-től a Telekom Strand City – Kultúrház színpadánál tekinthetik meg az érdeklődők, előtte pedig 14 órától DPK Crossover címmel tart pódiumbeszélgetést a Mandiner.