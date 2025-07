Újabb előadó jött ki a fényre: Sisi arra kérte fideszes hallgatóit, hogy forduljanak klinikai szakpszichológushoz

Mint az sejthető volt, Majka vasárnapi, nagy port kavart performansza még napokig meghatározza majd a közbeszédet. Ezúttal a fiatal előadó, Sisi az állt ki az Instagramon a kormányközeli körökből bírált kollégái mellett.

A rapper Instagram-történetében azt írta, „idáig visszafogtam magam, de ha már úgyis ki lettünk kiáltva »kígyóvállú kis becstelen szarjancsiknak«, szeretném kihangsúlyozni, hogy a koncertjeimen továbbra is szabad bármilyen hangerővel mocskos fideszezni.

Ha pedig maradt fideszes hallgatóm, minden tisztelettel megkérem, hogy forduljon klinikai szakpszichológushoz”

– jelentette ki Sisi.

A fiatal rappert Bayer Zsolt publicistai szavai „érinthették meg” ennyire. Az újságíró illette ugyanis ilyen kritikával a kormányellenes megnyilvánulásoktól nem mentes magyar előadókat, miután Majka a debreceni Campus Fesztiválon a Csurran, cseppen című szerzeménye végén előadta egy zenésztársa segítségével, hogy fejlövést kap a dalban szereplő Bindzsisztán miniszterelnökeként.

Ha valaki nem tudná, ki az a Sisi, ne vessen magára, alább meghallgathatja egy szerzeményét:

Ez a művészek szeretetországa?

A fesztiválszezon során már több előadó is vállalta kormánykritikus álláspontját – emlékeztetett a Blikk. Emlékezetes, hogy július elején Azahriah osztott meg egy napsütéses képet azzal a megjegyzéssel, hogy „gyönyörűen süt a nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak, mint Fidesz-szavazók”.

A kijelentés komoly hullámokat vetett: a sajtó gyorsan felkapta, és olyan közéleti szereplők bírálták érte, mint Dopeman, Nagy Feró vagy Kubatov Gábor. Azahriah később bocsánatot kért a szavaiért, posztját pedig törölte.

Nyitókép: Sisi Facebook-oldala