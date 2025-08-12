Ft
afd Németország közvélemény-kutatás CDU/CSU

Merznek száz nap alatt kaputt lett: az AfD durván beelőzte a keresztényszocialistákat

2025. augusztus 12. 15:21

Ennyit arról, hogyha elszigetelik a jobboldalt, megszűnnek létezni a választók szemében.

2025. augusztus 12. 15:21
null

Úgy tűnik, egyre kevésbé működik a teljes német politikai elitnek az Alternatíva Németországnak (AfD) párttal szemben folytatott karanténstratégiája: az ellenzéki formáció egy friss közvélemény-kutatás szerint ismét népszerűbb a választók körében, mint a kormányzó CDU/CSU pártszövetség.

A jobboldali párt 26, míg a kormánykoalíció nagyobbik tagját alkotó pártszövetség 24 százalékon áll.

Az éles politikai támadások és betiltási kísérletek kereszttüzében álló AfD kiemelkedő eredményként értékelte a friss adatokat, és a közösségi médiában így kommentálták a kutatást:

Merz úrnak mindössze száz napra volt szüksége, hogy minden egyes választási ígéretét megszegje. A hazug kancellár megbukott, Németországnak az AfD-re van szüksége!”

A felmérés szerint a szociáldemokraták és a zöldek messze a két első helyezett mögött 13-13 százalékon, fej-fej mellett állnak. Mögöttük két százalékponttal lemaradva a szélsőbaloldali Balpárt (Die Linke), majd 4 százalékkal Sahra Wagenknecht formációja és végül 3 százalékkal a szabaddemokraták állnak.

Míg Friedrich Merz kancellár pártszövetsége ismét ugyanott áll, mint idén áprilisban, addig az AfD-nek minden eddigi felméréses eredményét sikerült túlszárnyalnia.

***

Fotó: Ronny HARTMANN / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
turulminator
2025. augusztus 12. 15:55
tovabbra se szamit, mi a legnepszerubb part Orban leszbo-kereszteny Afd-je a partvonalon marad
Válasz erre
0
5
zrx8
2025. augusztus 12. 15:48
A német politikai fősodor sikeresen elszigetelte magától a német átlagpolgárok tömegét.
Válasz erre
6
0
Gubbio
•••
2025. augusztus 12. 15:45 Szerkesztve
A statisztika nem számít. A német "demokrácia" mindig össze fog zárni az AfD mögött. Ott, ahol a szabadkőnűves alkotmányba be van kódolva a kötelező balliberalizmus, nincs remény. Az 1945 óta foglyul ejtett német lelkiismeret nem mer többé cselekedni.
Válasz erre
4
0
Poldi bácsi
2025. augusztus 12. 15:36
Az a baj, hogy az AfD-n kívül mindenki baloldali... Csak akkor léphetnek kormányra, ha egyedül kormány képesek lesznek.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!