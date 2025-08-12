Merznek száz nap alatt kaputt lett: az AfD durván beelőzte a keresztényszocialistákat

A felmérés szerint a szociáldemokraták és a zöldek messze a két első helyezett mögött 13-13 százalékon, fej-fej mellett állnak. Mögöttük két százalékponttal lemaradva a szélsőbaloldali Balpárt (Die Linke), majd 4 százalékkal Sahra Wagenknecht formációja és végül 3 százalékkal a szabaddemokraták állnak.

Míg Friedrich Merz kancellár pártszövetsége ismét ugyanott áll, mint idén áprilisban, addig az AfD-nek minden eddigi felméréses eredményét sikerült túlszárnyalnia.