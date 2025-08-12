Merznek száz nap alatt kaputt lett: az AfD durván beelőzte a keresztényszocialistákat

Hatalmas pofon Merznek: az AfD a legnépszerűbb német párt
Először fordul elő, hogy a jobboldali párt vezeti a felmérést.
Ennyit arról, hogyha elszigetelik a jobboldalt, megszűnnek létezni a választók szemében.
Úgy tűnik, egyre kevésbé működik a teljes német politikai elitnek az Alternatíva Németországnak (AfD) párttal szemben folytatott karanténstratégiája: az ellenzéki formáció egy friss közvélemény-kutatás szerint ismét népszerűbb a választók körében, mint a kormányzó CDU/CSU pártszövetség.
A jobboldali párt 26, míg a kormánykoalíció nagyobbik tagját alkotó pártszövetség 24 százalékon áll.
Az éles politikai támadások és betiltási kísérletek kereszttüzében álló AfD kiemelkedő eredményként értékelte a friss adatokat, és a közösségi médiában így kommentálták a kutatást:
Merz úrnak mindössze száz napra volt szüksége, hogy minden egyes választási ígéretét megszegje. A hazug kancellár megbukott, Németországnak az AfD-re van szüksége!”
A terrorfenyegetések közepette a hatóságok inkább amiatt aggódnak, hogy az AfD csúnya szavakat használ: mint a „kés-dzsihád” vagy az „útlevélnémetek”.
A felmérés szerint a szociáldemokraták és a zöldek messze a két első helyezett mögött 13-13 százalékon, fej-fej mellett állnak. Mögöttük két százalékponttal lemaradva a szélsőbaloldali Balpárt (Die Linke), majd 4 százalékkal Sahra Wagenknecht formációja és végül 3 százalékkal a szabaddemokraták állnak.
Míg Friedrich Merz kancellár pártszövetsége ismét ugyanott áll, mint idén áprilisban, addig az AfD-nek minden eddigi felméréses eredményét sikerült túlszárnyalnia.
A hírről Alice Weidel, az AfD társelnöke számolt be az X-en.
***
Fotó: Ronny HARTMANN / AFP