Ellenzék verboten, tilos! – morogta Németország a gyenge gazdasági adatokra

Az új minősítés legitimálja az AfD további titkosszolgálati megfigyelését, valamint új impulzust adhat az immáron 25-26 százalékos párt betiltására irányuló törekvésnek, amely a német politika demokratikus középpártjainak körében széleskörű támogatottsággal bír. Az NDK kommunista pártjából kifejlődött, a februári választáson nagyot nőtt Balpárt (Linke) hivatalos álláspontjaként vallja, hogy az AfD-t be kell tiltani; a CDU, a szociáldemokraták és a Zöldek soraiból csak képviselők egyes csoportjai vannak ezen a véleményen.

Közelebb kerültünk tehát ahhoz, hogy egy újabb európai ország köpje frontálisan szembe a demokráciát –

és mivel Németország félmunkát nem végez, ők nem elégednek meg az elnökjelöltek eltiltásával, náluk rögtön a legnépszerűbb párt betiltására irányul a tendencia.

Különösen izgalmas példa ez Magyarország számára, hiszen az AfD-hez kevés párt hasonlít annyira Európában, mint a Tisza Párt. Míg a legtöbb európai jobboldali párt tiszta profilú, erősen vezetett, egységes és kormányképes erő Orbán Viktor Fideszétől Giorgia Meloni pártjáig, addig az AfD egy átláthatatlan salátapárt, melyben a decens leszbikus liberálkonzervatívtól a kistérségi oberscharführeren át a Győzelem napján az orosz nagykövetségen fehér-kék-vörös trikolórban parádézó szobafestőig minden és mindenki megtalálható. És ott tolong a szavazóbázisban is néhány konszenzusképes szlogen körül mindenki, akinek – teljes joggal – nem tetszik a rendszer: nyugatnémet euroszkeptikus, keletnémet baloldali, szász szalonnáci, gazdasági liberális és keresztény konzervatív egyszerre.

Egy katyvasz a párt, egy hologram, a minimum tíz éve hanyatló Németországot sikertelenné tevő erőkkel és impotens ellenzékükkel szembeni elégedetlenség diffúz kifejeződése.

(És persze nagyon sok tisztességes ember, önkormányzati és parlamenti politikus végső mentsvára is lett, miután immáron tizenkét éve fennáll.)

A Tisza Párt bizony embrionális pepitában ugyanez: azok különösebb értékekkel vagy politikai profillal nem rendelkező, értékteremtésre egyelőre nem képes, radikális gyűjtőpártja, akik szerint Magyarország sikertelen, és akik szerint a siker receptje eo ipso annyi, hogy takarodjon elfelé a nemteccikarencer. Minden más – érték, erkölcs, szakpolitika – mellékes.

Adódik tehát a kérdés: akkor a Tisza Pártot is betiltják, ugye?

Az lesz az új világunk, amelyben a rendszerrel szembeni elégedetlenségnek nem lehet ma Európában sem pártja, sem elnökjelöltjei, és a rendszerellenzékiség osztályrésze a demokratikus jogállam szabályai szerint húsz százalék alatt kirekesztettség, afölött meg putyini adminisztratív ellehetetlenítés? És ha ez lesz az új világunk, akkor a rendszerellenzéket betiltani csak az európai fősodor politikai rendszereinek szabad, vagy bátran nyúlhatnak ehhez az eszközhöz más rendszerek is demokratikus étoszuk csorbulása nélkül?

Nem lesz ez így jó.

A politikai piacon – akárcsak a nem politikain – szabad verseny kell az elengedhetetlennél nem nagyobb mértékű állami szabályozás mellett.

Ez is, amaz is úgy működik hatékonyan. A verseny éles, éhes, kreatív pártot teremt, az ellenfél betiltása meg kényelmes, lusta posványt. Figyeljék meg: a Fidesz valóságos politikai innovációgyárrá vált a Tisza Párt felfutása óta, s ebből a hazának már most haszna van.

Nyugat-Európában sem szabad a politikai versenyt megúszni. Nem élhet lusta posványban Németország, mert az végső soron egész Európát lusta posvánnyá teszi.

A csökkenő pártnépszerűség szándékolt hatása ugyanaz, mint egy rossz GDP-adaté: jobb minőségű cselekvésre sarkall.

Aki ezt a mechanizmust kiiktatja, magát lövi lábon. Meg a rá bízottakat.

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER/AFP

