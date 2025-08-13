Az ugyanis, hogy az Azovot dobják be itt az ukránok a harcba, azt jelenti, hogy nagy a baj, és ez hivatalos, az Azovot dobják be.

Azon nem kell túl sokat elemezni, hogy mi van, ha az Azov sikeres lesz. Pokrovszk attól még előbb utóbb elesik, de stabilizálhatják a frontot a kiépített védelmi vonalon a várostól északra.

Az már sokkal bonyolultabb, hogy mi van, ha nem sikerül? Akkor ugyanis az oroszoknak több opciója lesz. A legnyilvánvalóbb a menet északnak Izium felé, és próbálkozás egy nagy katlan kialakításával amibe az egész Szlovjanszk-Kramatorszk erőd belekerülhetne. Annak ugyanis közvetlenül keletről nekimenni öngyilkosság, de nyugatról megkerülni nem lehetetlen – ahogy már egy ideje jelzem – egyébként már 2022-ben is ezt a forgatókönyvet vázoltam fel, csak akkor még inkább az északi oldalról próbálták építeni a harapófogót az oroszok – Izium felől, ami 22 őszén elesett és ezzel lekerült a napirendről az északi opció.

Ez nagyon nagy falatnak tűnhet ma, de lehet, hogy holnap már nem az. Ez ugyanis az ellenféltől is függ, és a 2025-ös ukrán hadsereg gyengébb mint a 2024-es, és már az is gyengébb volt mint a 2023-as. Az orosz meg nem gyengébb.

A másik opció viszont Pokrovszk eleste utána Pavlohrad-Dnyepro irány, ami politikai szempontból rendkívül súlyos fenyegetés lenne, mert azt vetítené előre, hogy nem csak a Donbasz veszhet el.

Ezektől az opcióktól messze vagyunk, a háború köde van, de az biztos, az ukránokon egyre nagyobb a nyomás pont akkor, amikor megindulhatnak akár a komoly tárgyalások az eddigi kabuki színház helyett.

Némileg ehhez kapcsolódik, hogy egy kedves olvasó beküldött egy képernyőfotót egy tavaly decemberi posztomról. Ott ugye azt írom, hogy 2025-ben az egész Donbaszt elfoglalhatják az oroszok. Más meg beküldött egy másikat, azt nem találom, hogy 2025 őszéig tűzszünet lesz (mert Ukrajna súlyos kompromisszumokra kényszerül, de Oroszország is fárad).

Nos igen, 2 héten belül már aligha lesz tartós tűzszünet, de amit egy elemző csinál, az nem matematika, annyi az ismeretlen. Forgatókönyvek vannak, továbbra is azt a forgatókönyvet látom valószínűnek, hogy Ukrajna belátható időn belül – súlyos feltételekkel – tűzszünetre kényszerül, Oroszország így vagy úgy megszerzi a Donbaszt – mert az alapfeltétel a tartós tűzszünethez. Donbasz nélkül ugyanis nem hírdethet győzelmet Putyin, azzal viszont igen, még akkor is, ha messze az eredmény attól, amit 22-ben vártak. Részleges győzelem lesz ez, hatalmas áron.

Sokat kell majd nyelnie Európának is, ahol az elit még egy éve is hitt az ukrán győzelemben – ami súlyos képet fest Európa vezetőinek realitásérzésékéről – talán Macron kivételével, aki pontosan látta mi a helyzet, csak nem mondta ki. Mert ez van, vagy a teljes üresfejűség, doktriner hit, vagy az, hogy aki látja is a valóságot, nem meri kimondani. Éveken át a »szalonból« való száműzés fenyegetett mindenkit, aki elmondta, hogy nem lesz itt semmilyen ukrán győzelem, megölték a valódi vitát – ahogy korábban a migráció ügyben is, és most maszatolhatják a katasztrófát. Ez lesz Ukrajna ügyében is, persze majd a haladó sajtó elmagyarázza, hogy Trump miatt történt, aki az új Chamberlain, meg Orbán és Fico miatt, esetleg az inkompenets ukrán vezérkar miatt, sőt Zelenszkij miatt aki mégsem az »igaz hit« tisztaszívű harcosa.

Véletlenül sem azért, mert Oroszország ötször akkora lakosságú, mint Ukrajna, az oroszok nem teljesen ostobák, komolyan felfuttatták hadiiparuk és nagy külső támogatást kaptak. Nem, a tényekkel inkább ne nézzünk szembe...

Nem, nem ezért, hanem mert a Nyugat nem volt elég egységes az »igaz hitben«, és mindenki más hibás (még az ukránok is) csak ők nem, csodás európai rendkívül progresszív elitünk. A történelem élcsapata nem tévedhet, az igaz hit meg győzni fog.”

