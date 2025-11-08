Nem tudták elkerülni: a Telex is beismerte, a Trump–Orbán találkozó hatalmas sikert hozott

A találkozó során Trump megjegyezte, hogy Magyarország vezetését érdemes példaként tekinteni más országok számára is, és kifejezte reményét, hogy a két ország kapcsolatai a jövőben tovább erősödnek.

A találkozó másik fontos témája az orosz energiahordozók importja volt. Orbán Viktor célja a szankciómentesség elérése volt, amelyet sikerült megszereznie: Magyarország továbbra is vásárolhat orosz olajat és gázt anélkül, hogy amerikai szankciókra számítana.