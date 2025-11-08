Nem tudták elkerülni: a Telex is beismerte, a Trump–Orbán találkozó hatalmas sikert hozott

Ez igen: olyan ajándékot kapott Orbán Donald Trumptól, amivel nem sokan büszkélkedhetnek (FOTÓ)
„Viktor, te vagy a legjobb.”
Jelentős eredményekről ír az ellenzéki portál.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken Washingtonban találkozott Donald Trumppal, ahol politikai és gazdasági szempontból is jelentős eredményeket ért el – írta a Telex.
A Fehér Házban rendezett munkaebéd során Trump „nagyszerű vezetőnek” nevezte Orbán Viktort, és dicsérte Magyarország vezetését,
miközben bírálta az európai országok migrációs politikáját.
Trump hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor példát mutat az erős és határozott vezetésben, miközben kiemelte, hogy Magyarország politikája a nemzeti érdeket helyezi előtérbe. Az amerikai elnök többször dicsérte Orbán stratégiai érzékét, valamint a migráció kezelésében alkalmazott intézkedéseit.
A találkozó során Trump megjegyezte, hogy Magyarország vezetését érdemes példaként tekinteni más országok számára is, és kifejezte reményét, hogy a két ország kapcsolatai a jövőben tovább erősödnek.
A találkozó másik fontos témája az orosz energiahordozók importja volt. Orbán Viktor célja a szankciómentesség elérése volt, amelyet sikerült megszereznie: Magyarország továbbra is vásárolhat orosz olajat és gázt anélkül, hogy amerikai szankciókra számítana.
A Külügyminisztérium közleménye szerint sem az orosz energiákkal, sem pedig a Paks II. beruházással szemben nincsenek már hazánkat sújtó szankciók.
Szintén nagy eredmény a nukleáris együttműködés. Ennek kapcsán Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az amerikai jelenlét a nukleáris iparban hosszú távon növelheti a rugalmasságot és az energiaellátás biztonságát.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
