Nagy bajban Magyar Péter, még Török Gábor szerint is nagy siker volt Orbán Viktor washingtoni látogatása
„Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi.”
Lapozgassátok végig ezt a pár képet, amit csütörtök/péntek lőttem nektek közpénzen.
„Amerika fantasztikus. Trump egy zseni. Orbán egy csoda. A sok munka mellett némi időnk is akadt amolyan free time, énidő, szabadprogram keretében.
Lapozgassátok végig ezt a pár képet, amit csütörtök/péntek lőttem nektek közpénzen. Nektek jó reggelt, én még picit meghúzom magam a Wizz Air indulásig itt egy bronxi olajoshordó mellett Isaiah-val.”
A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarországon lesznek a legalacsonyabb energiaárak egész Európában.
