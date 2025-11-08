Ft
Orbán Wizz Air Amerika Lentulai Krisztián Trump

Amerika fantasztikus. Trump egy zseni. Orbán egy csoda

2025. november 08. 12:56

Lapozgassátok végig ezt a pár képet, amit csütörtök/péntek lőttem nektek közpénzen.

2025. november 08. 12:56
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„Amerika fantasztikus. Trump egy zseni. Orbán egy csoda. A sok munka mellett némi időnk is akadt amolyan free time, énidő, szabadprogram keretében. 

Lapozgassátok végig ezt a pár képet, amit csütörtök/péntek lőttem nektek közpénzen. Nektek jó reggelt, én még picit meghúzom magam a Wizz Air indulásig itt egy bronxi olajoshordó mellett Isaiah-val.”

Nyitókép: Facebook / Lentulai Krisztián

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
belbuda
2025. november 08. 13:42
Látod,Kriszti,áprilisig még jó világ van a nerjobbágyoknak…. Élvezkedjél,nem tart már sokáig…😉
Válasz erre
0
8
szilvarozsa
2025. november 08. 13:11
Jó sok énidőd lehetett a 2 nap alatt, hogy körbeszaladtad az USA-t New Yorktól Floridáig.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!