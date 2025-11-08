Orbán Viktor: „Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” (VIDEÓ)

„Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videójához. Kiemelte, hogy Magyarországon továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez hosszú távon is biztosított legyen.

Hozzátette, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében az ország teljes szankciómentességet kapott, így semmilyen korlátozás vagy többletköltség nem nehezíti az onnan érkező energiát.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a mentesség általános és időkorlát nélküli, ami a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges előfeltételeket biztosítja.