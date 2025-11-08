Ft
11. 08.
szombat
Barátság energiaárak Magyarország Trump Orbán Viktor

Orbán Viktor: „Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” (VIDEÓ)

2025. november 08. 11:34

A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarországon lesznek a legalacsonyabb energiaárak egész Európában.

2025. november 08. 11:34
null

„Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videójához. Kiemelte, hogy Magyarországon továbbra is Európa legalacsonyabb energiaárai lesznek, és mindent megtettek annak érdekében, hogy ez hosszú távon is biztosított legyen.

Hozzátette, hogy a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében az ország teljes szankciómentességet kapott, így semmilyen korlátozás vagy többletköltség nem nehezíti az onnan érkező energiát.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy ez a mentesség általános és időkorlát nélküli, ami a rezsicsökkentés fenntartásához szükséges előfeltételeket biztosítja.

A miniszterelnök emellett új fotókat is megosztott az amerikai elnökkel való találkozójáról, és bejegyzésében kiemelte, hogy 

„Trump elnök úr a magyarok jó barátja”.

Nyitókép: Mandiner

***

Lakat1983
•••
2025. november 08. 14:12 Szerkesztve
Nagyon várom az ócska, impotens balos gecik röhejes savanyúaszőlő vergődését a témában. Öröm olvasni, ahogy balzsamozzák a sebeiket ezek a nyomorult kretének. "Nem is ez volt, nem úgy, nem annyira és nem akkor, stb. stb stb." 😂😂😂
Válasz erre
1
0
Extra Hungariam non est vita
2025. november 08. 12:49
Szep szep , de en meg a vegere oda tettemm volna “ Good morgen frau Von there Leyen , herr Waber Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.“
Válasz erre
2
0
Nuttika
2025. november 08. 12:28
Közben a balos fos helyeken elindult az a fake news, hogy lng-t sózott Trump Orbánra és csak 1 évre szól a mentesség. És teljes mellszélességgel áll ki emellett az átlag "jól tájékozott" tiszafostos szavazó.
Válasz erre
1
0
bannedop03-2
2025. november 08. 12:25
Ez az egész két, jobbára autoriter típusú vezető bratyizásáról szól, oly módon, hogy a nagyobb hatalom vezetőjének rettentő módon imponál, hogy egy kis ország erős kezű vezetője nyal neki, hiszen szeretne ott, abban a nagy országban olyan Jani lenni, mint ez a mienk itthon. Ez egyfajta image PR Trump részéről és Orbán ezt kihasználja, mert engedik neki. Jó-jó - mondhatnák, ha valaki olyan vezető akarna lenni az USÁ-ban, mint Orbán itt Magyarországon - de ehhez azért olyan népre és történelemre van szükség, mint a magyar, kellően elnyomott - jó sok ideig, kommunizmussal fertőzött és valami megmagyarázhatatlan okból kifolyólag borzasztóan hiú. Ilyen massza kell ahhoz, hogy egy Orbán-félét az ország vagy a nhemzet fele vagy inkább harmada a végletekig ajnározzon. Ez Amerikában sosem fog menni, más ország, más identitás. Viszont az ingatag alap, ha két tünékeny vezető kapcsolatára épülnek stratégiai célok és tervek. Trumpnak még csak 3 éve van és Orbánnak ki tudja, hogy lesz-e még 4?
Válasz erre
2
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!