Új szövetségi magasságok: az USA hivatalosan méltatta Magyarországot

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma november 7-én kiadott közleményében „történelmi magasságokba emelkedettnek” nevezte az amerikai–magyar kapcsolatokat Donald Trump és Orbán Viktor vezetése alatt.

A közlemény szerint a két ország közötti partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletén és a közös stratégiai célok előmozdításán alapul – különösen a gazdaság, az energia, a biztonságpolitika és az oktatás területén.

A dokumentum egyik legfontosabb eleme egy új, közös amerikai–magyar nukleáris energetikai partnerség, amelynek keretében a felek megállapodtak a civil nukleáris ipar – köztük a kis moduláris reaktorok (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolása – területén való együttműködés előkészítéséről.

Az Egyesült Államok célja, hogy Budapestet a közép-európai SMR-piac központjává tegye, és akár 10 reaktor megépítését támogassa, összesen 20 milliárd dollár értékben.

Emellett Orbán Viktor egy 114 millió dolláros szerződést jelentett be az amerikai Westinghouse vállalattal a Paks I atomerőmű üzemanyag-ellátására.