Új szövetségi magasságok: az USA hivatalosan méltatta Magyarországot

Fotókon a washingtoni Trump–Orbán-találkozó (GALÉRIA)
A két ország vezetője jó hangulatban válaszolt a sajtó kérdéseire a megbeszélések előtt.
Az amerikai külügyminisztérium szerint Trump és Orbán kormányai soha nem látott mértékben erősítik az együttműködést: atomerőművek, LNG, Fulbright-ösztöndíjak és közös AI-kutatás jelzik a partnerség mélységét.
Az Egyesült Államok külügyminisztériuma november 7-én kiadott közleményében „történelmi magasságokba emelkedettnek” nevezte az amerikai–magyar kapcsolatokat Donald Trump és Orbán Viktor vezetése alatt.
A közlemény szerint a két ország közötti partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletén és a közös stratégiai célok előmozdításán alapul – különösen a gazdaság, az energia, a biztonságpolitika és az oktatás területén.
A dokumentum egyik legfontosabb eleme egy új, közös amerikai–magyar nukleáris energetikai partnerség, amelynek keretében a felek megállapodtak a civil nukleáris ipar – köztük a kis moduláris reaktorok (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolása – területén való együttműködés előkészítéséről.
Az Egyesült Államok célja, hogy Budapestet a közép-európai SMR-piac központjává tegye, és akár 10 reaktor megépítését támogassa, összesen 20 milliárd dollár értékben.
Emellett Orbán Viktor egy 114 millió dolláros szerződést jelentett be az amerikai Westinghouse vállalattal a Paks I atomerőmű üzemanyag-ellátására.
Magyarország 600 millió dollár értékben amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) is vásárol majd.
A közlemény kiemeli, hogy Magyarország visszakerül a vízummentességi programba, ami megkönnyíti a két ország közötti utazást és fokozza a határbiztonságot.
Az American Airlines 2026 májusától újraindítja közvetlen philadelphiai járatát Budapestre, ami tovább erősíti a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.
Kapcsolódó vélemény
Eközben Magyar Péter épp a felelőtlenül hamar élesített applikációjából kiszivárgott adatok miatt magyarázkodhat.
A katonai és biztonsági együttműködés is új szintre lépett: megkezdődnek a tárgyalások a katonai információvédelmi megállapodás (GSOMIA) megújításáról, és Magyarország 700 millió dollár értékben vásárol amerikai védelmi eszközöket.
Emellett hazánk aláírta az Artemis-egyezményt, amely a világűr békés és átlátható kutatásának nemzetközi keretrendszere.
A közlemény szerint az oktatási és tudományos együttműködés is bővül:
Ezt is ajánljuk a témában
A két ország vezetője jó hangulatban válaszolt a sajtó kérdéseire a megbeszélések előtt.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP