Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fulbright-ösztöndíjak Paks I LNG atomerőmű Donald Trump Orbán Viktor partnerség

Új szövetségi magasságok: az USA hivatalosan méltatta Magyarországot

2025. november 08. 11:11

Az amerikai külügyminisztérium szerint Trump és Orbán kormányai soha nem látott mértékben erősítik az együttműködést: atomerőművek, LNG, Fulbright-ösztöndíjak és közös AI-kutatás jelzik a partnerség mélységét.

2025. november 08. 11:11
null

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma november 7-én kiadott közleményében „történelmi magasságokba emelkedettnek” nevezte az amerikai–magyar kapcsolatokat Donald Trump és Orbán Viktor vezetése alatt. 

A közlemény szerint a két ország közötti partnerség a szuverén döntéshozatal kölcsönös tiszteletén és a közös stratégiai célok előmozdításán alapul – különösen a gazdaság, az energia, a biztonságpolitika és az oktatás területén.

A dokumentum egyik legfontosabb eleme egy új, közös amerikai–magyar nukleáris energetikai partnerség, amelynek keretében a felek megállapodtak a civil nukleáris ipar – köztük a kis moduláris reaktorok (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolása – területén való együttműködés előkészítéséről. 

Az Egyesült Államok célja, hogy Budapestet a közép-európai SMR-piac központjává tegye, és akár 10 reaktor megépítését támogassa, összesen 20 milliárd dollár értékben. 

Emellett Orbán Viktor egy 114 millió dolláros szerződést jelentett be az amerikai Westinghouse vállalattal a Paks I atomerőmű üzemanyag-ellátására.

Magyarország 600 millió dollár értékben amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) is vásárol majd.

A közlemény kiemeli, hogy Magyarország visszakerül a vízummentességi programba, ami megkönnyíti a két ország közötti utazást és fokozza a határbiztonságot. 

Az American Airlines 2026 májusától újraindítja közvetlen philadelphiai járatát Budapestre, ami tovább erősíti a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

Maradnak az európai viszonylatban kedvező energiaárak

Eközben Magyar Péter épp a felelőtlenül hamar élesített applikációjából kiszivárgott adatok miatt magyarázkodhat.

A katonai és biztonsági együttműködés is új szintre lépett: megkezdődnek a tárgyalások a katonai információvédelmi megállapodás (GSOMIA) megújításáról, és Magyarország 700 millió dollár értékben vásárol amerikai védelmi eszközöket. 

Emellett hazánk aláírta az Artemis-egyezményt, amely a világűr békés és átlátható kutatásának nemzetközi keretrendszere.

A közlemény szerint az oktatási és tudományos együttműködés is bővül: 

  • a Fulbright-program új ösztöndíjakkal egészül ki, 
  • a magyar kormány pedig megduplázza hozzájárulását az amerikai támogatáshoz. 
  • Létrejön továbbá egy amerikai–magyar kutatókonzorcium a mesterséges intelligencia etikus alkalmazásának vizsgálatára,
  • valamint a HUN-REN és az MIT közös alapot hoz létre a tudományos innováció támogatására.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. november 08. 14:30
»hazafi-974 2025. november 08. 13:37 Félre értés ne essék, az alább meg nevezett összegeket nekünk KELL fizetni.« K Ö Z P É N Z B Ő L ! Egyébként kinek kellene azt megfizetnie? MI vagyunk Magyarország.
Válasz erre
0
0
hazafi-974
2025. november 08. 13:37
Félre értés ne essék, az alább meg nevezett összegeket nekünk KELL fizetni. 😱
Válasz erre
1
1
5m007h 0p3ra70r
2025. november 08. 13:22
»pinochet 2025. november 08. 11:15 Trump és Orbán kormányai soha nem látott mértékben erősítik az együttműködést: atomerőművek, LNG, LNG? Kevés gáz jön az orosztól? Atomerőművek? A PAKS1 PAKS2 mellé minek kellenek a moduláris atomerőművek?« A választásokig nem mondhatjuk el. Után majd mindent szabad. 🤷🏻‍♂️
Válasz erre
0
1
5m007h 0p3ra70r
•••
2025. november 08. 13:19 Szerkesztve
» gyozoporgorugasa 2025. november 08. 12:39 A bevezető képen ha valaki nem értemé mi történik.« Közben meg szipókázod a keserű könnyed ökölbe szorított kézzel. Ha valaki nem értené, mi történik. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!