„Orbán Viktor kiharcolta Trumpnál a teljes szankciómentességet az orosz energiahordozókra, ami kétszeresen ügyes politikai húzás és jelentős eredmény. Egyrészt így maradnak az európai viszonylatban kedvező energiaárak, aminek minden magyar örülhet. Ha már az élelmiszer drága, legalább a gáz és a fűtés marad olcsó.

Másrészt annyira Orbán Viktor személyéhez, és a Trumppal való speciális viszonyához fűződik ez az eredmény, hogy a kampányban komoly fegyver lehet majd az a kommunikáció, hogy addig marad a szankciómentesség és az olcsó energia, amíg ő marad. Ügyes.

Eközben Magyar Péter épp a felelőtlenül hamar élesített applikációjából kiszivárgott adatok miatt magyarázkodhat. Trendforduló szagát érezni a levegőben…”