Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
energiaárak kampány Magyar Péter Trump Orbán Viktor

Maradnak az európai viszonylatban kedvező energiaárak

2025. november 08. 06:33

Eközben Magyar Péter épp a felelőtlenül hamar élesített applikációjából kiszivárgott adatok miatt magyarázkodhat.

2025. november 08. 06:33
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Orbán Viktor kiharcolta Trumpnál a teljes szankciómentességet az orosz energiahordozókra, ami kétszeresen ügyes politikai húzás és jelentős eredmény. Egyrészt így maradnak az európai viszonylatban kedvező energiaárak, aminek minden magyar örülhet. Ha már az élelmiszer drága, legalább a gáz és a fűtés marad olcsó.

Másrészt annyira Orbán Viktor személyéhez, és a Trumppal való speciális viszonyához fűződik ez az eredmény, hogy a kampányban komoly fegyver lehet majd az a kommunikáció, hogy addig marad a szankciómentesség és az olcsó energia, amíg ő marad. Ügyes.

Eközben Magyar Péter épp a felelőtlenül hamar élesített applikációjából kiszivárgott adatok miatt magyarázkodhat. Trendforduló szagát érezni a levegőben…”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

***


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
satrafa-2
2025. november 08. 08:23
Milyen trendforduló? :))
Válasz erre
0
2
pinochet
2025. november 08. 07:31
Remélem valamelyik EUs vezető felhívja Trumpot hogy Orbán hazudott neki. Nem azért nem jön Magyarországra EUs pénz mert Orbán tíltja a bevándorlást hanem azért mert ellopja az EUs pénzt.
Válasz erre
1
11
gyzoltan-2
2025. november 08. 07:12
"Eközben Magyar Péter épp a felelőtlenül hamar élesített applikációjából kiszivárgott adatok miatt magyarázkodhat." Magyar Péternek, ha politikailag életben szeretne maradni, fel kell adnia a Magyarország-ellenes "Minél rosszabb, annál jobb!" rá kirótt, általa felvállalt szerepkört! Rá kellene döbbennie, fel kellene ismernie, hogy az ez is rossz, meg az is rossz, akár sorozatos kormányzati hibák tömege sem emeli az ő személyes ázsióját, a kormányzati hibák sorolása, nem számolja fel az ő alkalmatlanságát egy ország vezetésére! Az 1980-90-2000-es évek évtizededeiben megtapasztalhattuk, hogy hova vezet a tapasztalatlanság tragédiája! Botorság lenne újra átélni, újra eltűrni az ország ismétlődő, ciklikus kifosztását, melyhez szálláscsinálónak Magyar Péter lett megtaláltatva!
Válasz erre
9
0
nitsahon
2025. november 08. 06:58
Szomorú nap a Focista Feleségnek ...
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!