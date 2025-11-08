Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Török Gábor Fidesz Trump Orbán Viktor

Nagy bajban Magyar Péter, még Török Gábor szerint is nagy siker volt Orbán Viktor washingtoni látogatása

2025. november 08. 12:16

„Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi.”

2025. november 08. 12:16
null

„Orbán Viktor washingtoni útjának belpolitikai hatásait nem könnyű felmérni” – hangsúlyozza közösségi oldalán Török Gábor politikai elemző.

Ezt is ajánljuk a témában

Szerinte öt hónappal a választások előtt, egy polarizált versenyben, ahol a szavazók többsége már most szívesen behúzná az ikszet, illúzió lenne azt várni, hogy egyetlen esemény radikális változást hozzon.

Török Gábor szerint egyértelműen látszik, hogy a Fidesz számára a washingtoni út egy olyan komoly politikai eredmény, amelyet a párt örömmel fog a kampányban felmutatni.

Az elemző elmagyarázta, hogy a politikai értékelés két összehasonlításra épülhet: mi történt volna, ha az út meg sem valósul, illetve mi történt volna, ha másképp alakul. Török Gábor ugyanakkor rámutatott arra, hogy mindkét esetben elégedetten térhetett volna haza Orbán Viktor.

Mindezzel együtt a Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi”

– fogalmazott az elemző.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner.hu

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsussi62
2025. november 08. 14:38
Nem Mr. Egyrészt-Másrészt Úr! A siker még nektek is siker lesz - noha én szívesen kivenném mindazokat ebből a körből, akik 0-24 órában szaroznak mindent, amit a kormány csinál- úgyhogy ez nem csak Fidesz szavazók szemszögéből siker. Szomorú, hogy egy politológus, aki vélhetően történelmet is tanult valaha, ennyire nincs tisztában a magyar történelemmel, és relativizálni próbálja azt a sikert, amelyet Orbán Viktor a világpolitikában elért. Ti megbuktattátok az olimpiát, amely föltehette volna Magyarországot a térképre, de most Orbán más módon tette ezt meg. Tudjuk, hogy ez nektek gyásznap, mert ahogy a tiszarista kolléganőd mondta kedves Török Gábor, nektek mindig az a jó, ami Magyarországnak rossz, mert ez az egyetlen esélyetek, hogy ismét kifoszthassátok az országot. De bocs, Mr. Morális Relativista Úr, téged is mi tartunk el, mi, adófizetők, hiszen állami fizetést kapsz. Úgyhogy még a te érdeked is az, hogy a Fidesz nyerje a választásokat.
Válasz erre
0
0
ben2
2025. november 08. 14:34
@adadadadadada-do-problem-iz-do-vor 2025. november 08. 12:33 Fel sem fogjátok hülyegyerekek, hogy mikor kellene legalább átmenetileg felhagyni a demagóg fröcsögéssel. Ha a Tisza akár minimálisan is kormányképes erő lenne, akkor most vagy taktikusan hallgatna, vagy üdvözölné a találkozó sikerét. De nem, nem bírják ki, hogy egy pillanatra ne az ultráikat hergeljék. Na az ilyenek miatt fogtok brutálisat taknyolni áprilisban a nyugati tartótisztjeitekkel és az ócska korrupt álkutató agitprop intézeteitekkel együtt.
Válasz erre
1
0
tapir32
2025. november 08. 14:13
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. november 08. 14:13
Fidesz-KDNP kormány sikerei! orvosok és ápolók béremelése, pedagógusok béremelése, rendvédelmi és vízügyi dolgozók béremelése, minimálbér-emelés, közmunka, gyermekek után járó adómentesség, rezsicsökkentés, CSOK, ingyenes tankönyvek, 13.havi nyugdíj, fiatalok adómentessége, babaváró hitel, diákhitel, munkáshitel, lakás hitel ház és lakásfelújítási támogatás, napelem támogatás, gáz interkonnektorok, állampapírok magyarok kezébe kerültek, stratégiai szektorokban állami rész vásárlás, déli határkerítés, jó közbiztonság, Békepolitika. Állami cégek visszavásárlása. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Magyarország az EU-ban a legkevésbé korrupt országok közé tartozik! (Eurobarometer 7.) Magyarország a befektetésre ajánlott országok közé tartozik! Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!