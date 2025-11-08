Nagy bajban Magyar Péter, még Török Gábor szerint is nagy siker volt Orbán Viktor washingtoni látogatása

Szerinte öt hónappal a választások előtt, egy polarizált versenyben, ahol a szavazók többsége már most szívesen behúzná az ikszet, illúzió lenne azt várni, hogy egyetlen esemény radikális változást hozzon.

Török Gábor szerint egyértelműen látszik, hogy a Fidesz számára a washingtoni út egy olyan komoly politikai eredmény, amelyet a párt örömmel fog a kampányban felmutatni.

Az elemző elmagyarázta, hogy a politikai értékelés két összehasonlításra épülhet: mi történt volna, ha az út meg sem valósul, illetve mi történt volna, ha másképp alakul. Török Gábor ugyanakkor rámutatott arra, hogy mindkét esetben elégedetten térhetett volna haza Orbán Viktor.