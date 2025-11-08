Nagy bajban Magyar Péter, még Török Gábor szerint is nagy siker volt Orbán Viktor washingtoni látogatása

Orbán Viktor: „Megcsináltuk! Megvédtük a rezsicsökkentést” (VIDEÓ)
A miniszterelnök kifejtette, hogy Magyarországon lesznek a legalacsonyabb energiaárak egész Európában.
„Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi.”
„Orbán Viktor washingtoni útjának belpolitikai hatásait nem könnyű felmérni” – hangsúlyozza közösségi oldalán Török Gábor politikai elemző.
Szerinte öt hónappal a választások előtt, egy polarizált versenyben, ahol a szavazók többsége már most szívesen behúzná az ikszet, illúzió lenne azt várni, hogy egyetlen esemény radikális változást hozzon.
Török Gábor szerint egyértelműen látszik, hogy a Fidesz számára a washingtoni út egy olyan komoly politikai eredmény, amelyet a párt örömmel fog a kampányban felmutatni.
Az elemző elmagyarázta, hogy a politikai értékelés két összehasonlításra épülhet: mi történt volna, ha az út meg sem valósul, illetve mi történt volna, ha másképp alakul. Török Gábor ugyanakkor rámutatott arra, hogy mindkét esetben elégedetten térhetett volna haza Orbán Viktor.
Mindezzel együtt a Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi”
– fogalmazott az elemző.
