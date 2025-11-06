Jó, de ha győz a Tisza, és háborúba kell menni – akkor majd menjenek azok, akik rá szavaztak

Én egy X-generációs, Gutenberg-galaxison szocializálódott digitális bevándorló vagyok. (Mint ilyen egyébként az írást-újságírást sem tekintem interaktív műfajnak, ezért sosem olvasok kommenteket és nem is reagálok rájuk.) A gyerekeim tudják, hogy van két szó, amit a jelenlétemben nem lehet kiejteni. Az egyik az applikáció. (A másik a kompetencia, ezt elsősorban az új NAT miatt…)

Mégis, belátom, hogy

Verne hőse, a vasfejű (makacs) Keraban, aki nem volt hajlandó a modern kor járművére, vonatra ülni, nem szolgálhat példaként mindannyiunk előtt.

A fejlődés, a technika már csak olyan, hogy aki nem használja, lemarad. Igaz, megannyi buktatót rejt, mint azt most a Tisza Világ applikációjából nyilvánosságra került kétszázezernyi személyi adat bizonyítja, mert ha ezeket kézzel (vagy esetleg írógéppel) írt kis papirosokon tartották volna nyilván, hosszú időbe tellett volna, míg közzé tudják tenni.

A kiberbiztonság a modern diplomáciának, gazdasági, politikai és katonai hadviselésnek kiemelten fontos ága lett.