Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Partizán Donald Trump Gulyás Márton Orbán Viktor

Hatalmasat hazudott Gulyás Márton Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról! (VIDEÓ)

2025. november 08. 16:07

A Partizán műsorvezetője mintha másik valóságban élne.

2025. november 08. 16:07
null

Mint ismert, Orbán Viktor november 7-én Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, a tárgyalások rendkívül eredményesek voltak, ráadásul az egész megbeszélés jó hangulatban telt. Úgy tűnik, a liberális médiamunkásokat annyira megviselték a történtek, hogy a valóságról sem hajlandók tudomást venni.

Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője szerint „a kormánypárti médiamunkások” nem tudták „kipréselni” Donald Trumpból, hogy „bármilyen módon is elköteleződjön” Orbán Viktor mellett Magyar Péter ellenében.

Ennek azonban a szöges ellentéte történt a valóságban  – világított rá Apáti Bence, a Patrióta véleményformálója. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump elmondta: „nem ismeri” Orbán Viktor kihívóját, és azt sem tudja, „van-e már ellenfele”. A magyar miniszterelnököt viszont teljes mértékben támogatja, mivel „fantasztikus munkát végez”, és „nagyszerű” kapcsolatuk van.

A tények ismeretében kérdéses, hogy Gulyás Márton milyen motivációból állított ekkora valótlanságot.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel 

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pugacsov-0
2025. november 08. 18:20
Azért mert egy felszínes fasz ez a Marcsika. Ő nem nézte végig az egészet mint én.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 08. 18:16
GM ezert fizetik Nyugatrol olyan busasan, hogy hazudozon
Válasz erre
0
0
Csuka
2025. november 08. 18:15
Libsi ez naluk alap ,hazug mocskos patkanyok
Válasz erre
0
0
És Én
2025. november 08. 18:10
Ballos ez náluk az alap. Nem hazudott csak nem bontotta ki az igazságot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!