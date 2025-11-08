Hatalmasat hazudott Gulyás Márton Orbán Viktor és Donald Trump találkozójáról! (VIDEÓ)

Mint ismert, Orbán Viktor november 7-én Washingtonban tárgyalt Donald Trump amerikai elnökkel, a tárgyalások rendkívül eredményesek voltak, ráadásul az egész megbeszélés jó hangulatban telt. Úgy tűnik, a liberális médiamunkásokat annyira megviselték a történtek, hogy a valóságról sem hajlandók tudomást venni.

Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője szerint „a kormánypárti médiamunkások” nem tudták „kipréselni” Donald Trumpból, hogy „bármilyen módon is elköteleződjön” Orbán Viktor mellett Magyar Péter ellenében.

Ennek azonban a szöges ellentéte történt a valóságban – világított rá Apáti Bence, a Patrióta véleményformálója. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump elmondta: „nem ismeri” Orbán Viktor kihívóját, és azt sem tudja, „van-e már ellenfele”. A magyar miniszterelnököt viszont teljes mértékben támogatja, mivel „fantasztikus munkát végez”, és „nagyszerű” kapcsolatuk van.

A tények ismeretében kérdéses, hogy Gulyás Márton milyen motivációból állított ekkora valótlanságot.