Donald Trump Orbán Viktorról: Egy kedves ember, nagyszerű vezető

Fotókon a washingtoni Trump–Orbán-találkozó (GALÉRIA)
A két ország vezetője jó hangulatban válaszolt a sajtó kérdéseire a megbeszélések előtt.
Elkezdődött a tárgyalás.
Mint ismert, pénteken, november 7-én az Egyesült Államokban tárgyal az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozó előtt az amerikai elnök beszédében üdvözölte a magyar kormányfőt.
Trump elmondta, örül, hogy vendégül láthatja Orbánt a Fehér Házban.
Egy nagyon-nagyon kedves ember, egy nagyon jó ember, aki ma itt van velünk, akit vendégül látok. Egy nagy vezető, akit szeretnek az országában”
– fogalmazott az Egyesült Államok első embere.
Orbán Viktor megköszönte a meghívást. „Nagyon hálás vagyok a meghívásért. Nagyon jó, hogy ismét a Fehér Házban találkozhatunk hat évvel később,
ami miatt ma itt vagyunk, hogy új fejezetet nyissunk a kétoldalú kapcsolatokban”
– mondta. A magyar miniszterelnök emlékeztetett, hogy az előző demokrata vezetés teljesen tönkretette a két ország közötti kapcsolatokat, „a végére minden romokban hevert” – fogalmazott.
Hozzátette: Donald Trump az elmúlt 10 hónapban mindazt helyrehozta, amit a demokraták elrontottak, és kijelentette, hogy
most nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy egy új fejezetet, talán egy aranykort kezdjünk az Egyesült Államok és Magyarország között”.
Orbán arról beszélt, hogy nagyon sok javaslattal érkeztek a Fehér Házba, mind a gazdasági, mind politikai, mind a védelmi együttműködés területén. És azt is hozzátette, hogy egyeztetni fognak arról, miképpen tud Magyarország hozzájárulni az amerikai elnök békekezdeményezéséhez.
Újságírói kérdésre Donald Trump így válaszolt: „Orbán Viktor egy rendkívül nagy vezető, és lehet, hogy vannak olyanok, akik nem szeretik, de róluk meg fog kiderülni, hogy tévednek.”
Kiemelte: „tiszteli és szereti” a magyar miniszterelnököt, „aki úgy vezeti Magyarországot, ahogy kell, és ezért lesz nagyon sikeres a következő választáson.”
Orbán Viktor hozzáfűzte, hogy Magyarország modern keresztény állam Európában, egy „sziget a liberális tenger közepén”.
Trump pedig üzent az Európai Uniónak is:
Tartsák tiszteletben Magyarországot, tartsák tiszteletben a vezetőjét”
Az amerikai elnök azzal folytatta, hogy szerinte az európai vezetők irigykednek Orbánra amiatt, hogy Magyarország jól döntött akkor, amikor lezárta a határokat, és nem engedte be az illegális migránsokat. Szemben azokkal az európai országokkal, amelyeket tönkre tett a migráció.
Orbán Viktor szerint nem azért érkezett Washingtonba, hogy arra kérje az amerikai elnököt, hogy kezelje a Magyarország és az Európai Unió közötti konfliktust, mert „azt majd megoldjuk mi” – mutatott rá.
A miniszterelnök megismételte, hogy azért jött az Egyesült Államokba, hogy új fejezetet nyisson az amerikai-magyar kapcsolatokban.
Arra a kérdésre, hogy lesz-e idén békecsúcs Budapesten, Donald Trump kijelentette, hogy
ha lesz találkozó közte és az orosz elnök között, annak Budapest ad otthont.
Arról, hogy az Egyesült Államok szempontjából miért fontos Orbán Viktor győzelme a jövő évi választásokon, úgy felelt, hogy nem ismeri a magyar miniszterelnök kihívóját, de biztosan lesz, mivel a kihívók „mindig megjelennek egy idő elteltével”.
De én őt fogom támogatni, fantasztikus munkát végzett Orbán Viktor, nagyon jók a kapcsolataink”
– nyomatékosította.
Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Nyugat nem egységes az ukrajnai háború ügyében, és csak az Egyesült Államok és Magyarország kormánya békepárti. A magyar kormányfő szerint a fő kérdés az, a Nyugat egységes-e ebben a kérdésben. Kiemelte: Donald Trumpnak komoly béketörekvései vannak, ugyanakkor Brüsszel és az Európai Unió azt gondolja, hogy Ukrajna győzhet a harctéren. Az nem kérdés, hogy ha akkoriban az Egyesült Államok elnökét Donald Trumpnak hívják, akkor nem lenne háború Ukrajna és Oroszország között – szögezte le.
A miniszterelnök szerint az Egyesült Államok 2022-es nyomása nélkül az európaiak sem foglaltak volna el ilyen kemény álláspontot, többen is elutasították volna azt, hogy például humanitárius segítségen kívül mást is nyújtsanak. Azonban – jelentette ki – érkezett egy nagy nyomás az Egyesült Államok akkori kormánya részéről, hogy támogassák ezt a háborút, ezért van egy felelősségünk, hogy helyre kell hoznunk azt, ami ezen a ponton ment tönkre. Hozzátette, megérti Donald Trump elkötelezettségét, hogy minden áron meg akarja állítani a háborút, ami nem lenne ilyen elmélyült konfliktus, ha az előző amerikai kormányzat nem fejtett volna ki ekkora nyomást Európára.
Orbán Viktor kiemelte, hogy szeretne hozzájárulni az amerikai elnök béketörekvéseihez, mert a nyugati világ nagyon komoly hibát követett el néhány évvel ezelőtt.
Arra a kérdésre, hogyan lehet nyomást gyakorolni az orosz elnökre, hogy a háború véget érjen, a magyar miniszterelnök azt mondta: vannak erről gondolatai, amelyeket megoszt majd az amerikai elnökkel.
Szóba került az orosz olaj kérdése is. Donald Trump elmondta, hogy
nem azzal van a baj, hogy Magyarország orosz olajat vásárol, hiszen Magyarországnak nincs tengerpartja, ezért különleges helyzetben van.
Az amerikai elnök szerint a probléma az, hogy a többi európai ország olajat és gázt vásárol Oroszországtól.
Orbán Viktor újságírói kérdésre az energiabeszerzést nevezte meg az egyik olyan témának, amelyről szeretnének beszélni és elmagyarázni a következményeket a magyar emberek és a magyar gazdaság szempontjából. Magyarországot elsősorban csővezetéken látják el kőolajjal, ami kulcsfontosságú kérdés számunkra. Hozzátette: érdemes elválasztani a kőolaj és a földgáz kérdését, utóbbival fűtik a magyar háztartások 90 százalékát.
A miniszterelnök elmondta, egy vezeték érkezik Törökországból és egy másik Horvátországból, ez utóbbi azonban kisméretű vezeték. A kőolajellátásra pedig érkezik egy vezeték Ukrajnán keresztül és van egy második, szintén Horvátországon keresztül. Majd hozzátette, szeretnék meggyőzni a horvát kormányt, hogy növelje meg ennek a kapacitását, de ez nem elegendő arra, hogy ellássák Magyarországot. Ha megtörténik a kapacitás-kiegészítés, akkor ez a vezeték nagyobb részt vállalhat az ellátásból – tette hozzá.
Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP
***