Most kiderült, ki bukott a legnagyobbat az Orbán-Trump találkozón!

Nagy bajban Magyar Péter, még Török Gábor szerint is nagy siker volt Orbán Viktor washingtoni látogatása
„Orbán Viktor és pártja számára az elmúlt másfél évben nem sok olyan sikeres nap volt, mint a tegnapi.”
A Nézőpont-elemzés szerint a Trump–Orbán-találkozó után Magyarország új gazdasági és politikai előnyöket szerzett, míg a Tisza vezér támogatói köre látványosan szűkül.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint Orbán Viktor egyértelmű nyertese a Donald Trumppal folytatott találkozónak.
Bejegyzésében úgy fogalmazott:
a magyar miniszterelnök az egész világ előtt demonstrálta szövetségét az amerikai elnökkel, miközben megvédte a 2014 óta kulcsfontosságú rezsicsökkentést
– amelyet 2022-ben, a háborús energiaválság idején még nem sikerült teljesen fenntartani –, és újabb befektetéseket vonzott Magyarországra.
Mráz szerint a kormány „várakozásmenedzsmentje” is kiválóan működött,
így az eredmények minden előzetes várakozást felülmúltak.
A politikai elemző úgy látja, Magyarország is nyertese a találkozónak. Az ország lakossága a rezsicsökkentés megőrzésével, a gazdaság pedig az amerikai befektetések révén profitálhat a kapcsolatból.
Német és kínai tőkebefektetések után immár amerikai vállalatok is nagy számban érkezhetnek, ami tovább erősíti Magyarország kivételes státuszát – különösen, hogy Trump a szankciók alól is mentességet adott.
Az atomenergia-program révén Magyarország tartósan az olcsó áram országává válhat, ami kulcsfontosságú az olyan területek számára, mint a mesterséges intelligencia vagy az e-mobilitás.
Mráz ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter a találkozó egyértelmű vesztese.
Mint írja, már csak Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij, két politikailag gyengülő vezető támogatására számíthat, miközben egyre fogy körülötte a levegő.
A Nézőpont vezetője szerint Tölgyessy Péter is kihátrálni látszik mögüle, Tarr Zoltánnal pedig már össze is veszett.
A pénteki Orbán–Trump-találkozó pedig világossá tette: „aki Orbán ellen van, az Trump ellen is van”.
A Telex és a 444 másfél nap alatt nem bírta leszemlézni Tölgyessy Péter Partizánnak adott interjúját, amelyben az elemző arról beszél, hogy kifogyott a szufla Magyar Péter kampányából.
Mráz szerint Magyar Péter idegessége érthető: a Tisza Párt elnöke saját adatvédelmi botránya miatt néhány nap alatt Sulyok Tamás, Varga Zs. András és Péterfalvi Attila lemondását is követelte.
A bejegyzés végén az elemző úgy fogalmaz: „a kormánykritikusoknak is el kellene gondolkodniuk, valóban jobban járna-e az ország, ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök – nem.”
