Most kiderült, ki bukott a legnagyobbat az Orbán-Trump találkozón!

így az eredmények minden előzetes várakozást felülmúltak.

A politikai elemző úgy látja, Magyarország is nyertese a találkozónak. Az ország lakossága a rezsicsökkentés megőrzésével, a gazdaság pedig az amerikai befektetések révén profitálhat a kapcsolatból.

Német és kínai tőkebefektetések után immár amerikai vállalatok is nagy számban érkezhetnek, ami tovább erősíti Magyarország kivételes státuszát – különösen, hogy Trump a szankciók alól is mentességet adott.

Az atomenergia-program révén Magyarország tartósan az olcsó áram országává válhat, ami kulcsfontosságú az olyan területek számára, mint a mesterséges intelligencia vagy az e-mobilitás.