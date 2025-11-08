Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter Nézőpont Intézet Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

Most kiderült, ki bukott a legnagyobbat az Orbán-Trump találkozón!

2025. november 08. 14:23

A Nézőpont-elemzés szerint a Trump–Orbán-találkozó után Magyarország új gazdasági és politikai előnyöket szerzett, míg a Tisza vezér támogatói köre látványosan szűkül.

2025. november 08. 14:23
null

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint Orbán Viktor egyértelmű nyertese a Donald Trumppal folytatott találkozónak. 

Bejegyzésében úgy fogalmazott: 

a magyar miniszterelnök az egész világ előtt demonstrálta szövetségét az amerikai elnökkel, miközben megvédte a 2014 óta kulcsfontosságú rezsicsökkentést

 – amelyet 2022-ben, a háborús energiaválság idején még nem sikerült teljesen fenntartani –, és újabb befektetéseket vonzott Magyarországra.

Mráz szerint a kormány „várakozásmenedzsmentje” is kiválóan működött, 

így  az eredmények minden előzetes várakozást felülmúltak.

A politikai elemző úgy látja, Magyarország is nyertese a találkozónak. Az ország lakossága a rezsicsökkentés megőrzésével, a gazdaság pedig az amerikai befektetések révén profitálhat a kapcsolatból. 

Német és kínai tőkebefektetések után immár amerikai vállalatok is nagy számban érkezhetnek, ami tovább erősíti Magyarország kivételes státuszát – különösen, hogy Trump a szankciók alól is mentességet adott. 

Az atomenergia-program révén Magyarország tartósan az olcsó áram országává válhat, ami kulcsfontosságú az olyan területek számára, mint a mesterséges intelligencia vagy az e-mobilitás.

Mráz ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Magyar Péter a találkozó egyértelmű vesztese. 

Mint írja, már csak Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij, két politikailag gyengülő vezető támogatására számíthat, miközben egyre fogy körülötte a levegő. 

A Nézőpont vezetője szerint Tölgyessy Péter is kihátrálni látszik mögüle, Tarr Zoltánnal pedig már össze is veszett. 

A pénteki Orbán–Trump-találkozó pedig világossá tette: „aki Orbán ellen van, az Trump ellen is van”.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Mandula Viktor

Facebook

Idézőjel

Srácok! Mi történt? Hová tűnt belőletek a hírérzékenység, a bátorság, az objektivitás?

A Telex és a 444 másfél nap alatt nem bírta leszemlézni Tölgyessy Péter Partizánnak adott interjúját, amelyben az elemző arról beszél, hogy kifogyott a szufla Magyar Péter kampányából.

Mráz szerint Magyar Péter idegessége érthető: a Tisza Párt elnöke saját adatvédelmi botránya miatt néhány nap alatt Sulyok Tamás, Varga Zs. András és Péterfalvi Attila lemondását is követelte. 

A bejegyzés végén az elemző úgy fogalmaz: „a kormánykritikusoknak is el kellene gondolkodniuk, valóban jobban járna-e az ország, ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök – nem.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. november 08. 18:18
Az ország bukta a legnagyobbat.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 08. 18:18
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
figyelő4322
2025. november 08. 17:59
gyozoporgorugasa 2025. november 08. 09:00 • Szerkesztve "A mandiner az enigmát 2 nap alatt feltörte volna👌👌👌...(Snip) Na jó, tudom, a Dollár Papa meg a VDL geng nem adja ingyen a lét, meg kell izzadni érte, dehát... Ha nincs eredmény? Az mondjuk becsületedre válik, hogy megpróbálod tartani a Poloska frontját Orbán óriási áttörése után. Valahogy úgy, mint a tényleg hősiesen harcoló, de már végtelenül elkeseredett hohol katonák a fronton... De ha már ti is kifogytok a munícióból, ugyanúgy, mint azok, akkor érdemes lenne talán a visszavonulás vagy megadás?
Válasz erre
2
0
figyelő4322
2025. november 08. 17:42
"...kiderült, ki bukott a legnagyobbat az Orbán-Trump találkozón." Miért, ez kicsit is odafigyelő embereknek valaha is kétséges volt? Na jó, vannak szektások, akiket még ez sem győzhet meg - dehát az ember tudatát egy bezárt, szektás, Poloskás gondolkodás nagyon meg tudja zavarni. Lehet, hogy azok agya talán még a választás, az újabb Fidesz 2/3 után sem fog kitisztulni? Persze őszintén remélem, hogy tévedek!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!