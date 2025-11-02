Ft
Srácok! Mi történt? Hová tűnt belőletek a hírérzékenység, a bátorság, az objektivitás?

2025. november 02. 11:10

A Telex és a 444 másfél nap alatt nem bírta leszemlézni Tölgyessy Péter Partizánnak adott interjúját, amelyben az elemző arról beszél, hogy kifogyott a szufla Magyar Péter kampányából.

2025. november 02. 11:10
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„NAHÁT! A Telex és a 444 valahogy másfél nap alatt nem bírta leszemlézni Tölgyessy Péter pénteki, Partizánnak adott interjúját, amelyben az elemző arról beszél, hogy kifogyott a szufla Magyar Péter kampányából, a Tisza-elnök ünnepi beszéde »félperces internetes poénok özöne volt, de hiányzott belőlük a koncepció Magyarország bajainak a megoldására«

Tölgyessy szerint Magyar még Orbánt is túllicitálva, fedezet nélkül ígérget, miközben menekül az alapvető kérdések megválaszolása elől.  
»Az érzésem, hogy a Magyar Péter kampánya elakadóban van. Tehát az ő felhajtóereje már nem olyan, mint volt egy évvel vagy fél évvel ezelőtt« – fogalmazott Tölgyessy, akinek a szavaiból mindmáig egy árva mukkot nem hallott az, aki elkövette azt a hibát, hogy csak a Telexből vagy a 444-ből tájékozódik a világ dolgairól. 

Srácok! Mi történt? Hová tűnt belőletek a hírérzékenység, a bátorság, az objektivitás? Miközben pontosan tudjuk, hogy ha Tölgyessy a kötelező O1G-hörgést és Magyar-ajnározást adta volna elő, akkor egy órán belül címlapos anyag nálatok, majd fél napig vezetőben is marad, miközben legalább háromszor raktátok volna ki a Facebookra különböző feliratos képek formájában.”

Nyitókép: Képernyőfotó

